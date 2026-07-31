Vízilabda: Eb-rajtra kész az U20-as női válogatott
Az U20-as női vízilabda-válogatott szombattól Portugáliában szerepel a korosztály Európa-bajnokságán.
Szombattól a portugáliai Oeriasban kezdődő Európa-bajnokságon szerepel az U20-as női vízilabda-válogatott.
Biros Péter szövetségi kapitány keretében Hajdú Kata, Horváth Zsófi, Lendvay Zoé, Tiba Panna és Varró Eszter személyében
öt olyan játékos is helyet kapott, aki a múlt héten a felnőttválogatottban játszott a sydney-i világkupa-szuperdöntőn.
A magyarok a kiemelt csoportjukban szombaton Hollandiával találkoznak (magyar idő szerint 18 órától), aztán a horvátok (vasárnap 15:30), végül a franciák (hétfő 15:30) ellen mérkőznek.
Női U20-as Eb-csapat
Kapusok
Torma Luca
Schmuck Tünde
Mezőnyjátékosok
Bereczki Luca
Hajdú Kata
Hetzl Adrienn
Horváth Luca
Horváth Zsófi
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kiss Patrícia
Lendvay Zoé
Nagy Laura
Sóti Lili
Tiba Panna
Varró Eszter
Kapusok
Torma Luca
Schmuck Tünde
Mezőnyjátékosok
Bereczki Luca
Hajdú Kata
Hetzl Adrienn
Horváth Luca
Horváth Zsófi
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kiss Patrícia
Lendvay Zoé
Nagy Laura
Sóti Lili
Tiba Panna
Varró Eszter
(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)
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