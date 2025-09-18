Nemzeti Sportrádió

Elmaradt a csoda a III. kerületben, az FTC kettős vereséggel búcsúzott a női Bajnokok Ligájától

2025.09.18. 18:01
Fotó: fradi.hu
A Ferencváros női labdarúgócsapata 2–1-es vereséget szenvedett a norvég Valerenga elleni BL-selejtező visszavágóján, így búcsúzott a sorozattól.

A 3–0-ra elveszített norvégiai odavágó után az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára ifj. Albert Flórián tanítványai a III. Kerületi TVE otthonában megrendezett összecsapáson. 

A mérkőzés első 25 percében három gólt is láthatott a hazai publikum, előbb a vendégek 37 éves centere, Elise Thorsnes talált be tizenegyesből, majd akcióból is – ezt követően jött a zöld-fehérek válasza, a Kovács felívelt labdájára rástartoló Nagy Viktória elegáns mozdulattal emelte át a labdát a kapujából kirontó Enblom fölött. 

A folytatásban a norvégok játszottak fölényben, s a hazai kaput védő Koszticsnak több ízben is akadt dolga. Újabb gól ezzel együtt végül nem született, így maradt a szoros vendégsiker – a Valerenga továbbjutása egy pillanatig sem forgott veszélyben. 1–2

Az 1–5-ös összesítéssel kieső Ferencváros számára ezzel együtt nem ért véget a nemzetközi kaland, a magyar bajnokcsapat a jelenlegi idényben útjára indított Európa-kupa (az Európa-liga női megfelelője – a szerk.) második selejtezőkörében folytatja szereplését, ahol a nyolcaddöntőbe jutás lesz a tét.

Érdekesség, hogy az egyeneses kieséses rendszerű torna döntőjét oda-visszavágós rendszerben rendezik meg.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
FTC-Telekom–Valerenga IF (norvég) 1–2 (Nagy Viktória 22., ill. Thorsnes 12., 17. – az elsőt 11-esből) 
Továbbjutott: a Valerenga, 5–1-es összesítéssel 

 

