Elmaradt a csoda a III. kerületben, az FTC kettős vereséggel búcsúzott a női Bajnokok Ligájától

A 3–0-ra elveszített norvégiai odavágó után az esélytelenek nyugalmával léphettek pályára ifj. Albert Flórián tanítványai a III. Kerületi TVE otthonában megrendezett összecsapáson.

A mérkőzés első 25 percében három gólt is láthatott a hazai publikum, előbb a vendégek 37 éves centere, Elise Thorsnes talált be tizenegyesből, majd akcióból is – ezt követően jött a zöld-fehérek válasza, a Kovács felívelt labdájára rástartoló Nagy Viktória elegáns mozdulattal emelte át a labdát a kapujából kirontó Enblom fölött.

A folytatásban a norvégok játszottak fölényben, s a hazai kaput védő Koszticsnak több ízben is akadt dolga. Újabb gól ezzel együtt végül nem született, így maradt a szoros vendégsiker – a Valerenga továbbjutása egy pillanatig sem forgott veszélyben. 1–2

Az 1–5-ös összesítéssel kieső Ferencváros számára ezzel együtt nem ért véget a nemzetközi kaland, a magyar bajnokcsapat a jelenlegi idényben útjára indított Európa-kupa (az Európa-liga női megfelelője – a szerk.) második selejtezőkörében folytatja szereplését, ahol a nyolcaddöntőbe jutás lesz a tét.

Érdekesség, hogy az egyeneses kieséses rendszerű torna döntőjét oda-visszavágós rendszerben rendezik meg.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

FTC-Telekom–Valerenga IF (norvég) 1–2 (Nagy Viktória 22., ill. Thorsnes 12., 17. – az elsőt 11-esből)

Továbbjutott: a Valerenga, 5–1-es összesítéssel