Az Újpest elnöke is megszólalt az új stadion felfüggesztett engedélyezési eljárásáról

Ratatics megerősítette, ők kezdeményezték a szüneteltetést, egyúttal részletesebben is megvilágította a döntés hátterét.

Az alábbiakban az Újpest honlapján megjelent, Ratatics Péter által jegyzett közleményt olvashatják tartalmi változtatás nélkül.

„Az elmúlt napokban több találgatás is megjelent az Újpest FC új sportparkjának fejlesztésével kapcsolatban, ezért fontosnak tartom, hogy személyesen is megerősítsem: a MOL elkötelezettsége az Újpest FC jövője mellett változatlan.

Tulajdonosként hosszú távra tervezünk. Hiszünk abban, hogy az Újpest FC – Magyarország egyik legnagyobb hagyományú klubjaként – olyan jövőt érdemel, amelyben a szakmai fejlődés, az utánpótlás és a modern infrastruktúra egymást erősítve szolgálják a klub sikerét.

Igyekszünk felelős tulajdonosként és beruházóként gondolkodni: egy ilyen léptékű városrész-fejlesztést csak kiszámítható szabályozói környezet és szakmai keretek között lehet jól megvalósítani, ahol mind az önkormányzat, mind a kormány támogatása szükséges a kiemelt beruházás kapcsán.

Az Újpest-sportpark fejlesztése messze nem csupán egy stadionépítés. Egy jelentős, saját forrásból finanszírozott magánberuházásról van szó, amely az Újpest FC jövője mellett az egész térség fejlődéséhez is hozzájárulhat. A projekt szervesen illeszkedik az Észak-Budapest közlekedési kapcsolatainak erősítését és egy új intermodális csomópont kialakítását célzó infrastruktúra fejlesztéséhez is.

Az építési engedélyezési eljárás szüneteltetését mi kezdeményeztük. Ez egy technikai döntés, amelyet a projektet érintő szabályozói környezet bizonytalanságain túl a környezetvédelmi és engedélyezési dokumentáció véglegesítéséhez kapcsolódó szakmai folyamatok tettek indokolttá.

A célunk változatlan: olyan Újpest FC-t építeni, amely méltó a Klub történelméhez, hosszú távon szolgálja a szurkolókat és a játékosokat, és egyszerre erősíti a Klub, valamint a magyar futball jövőjét” – zárul az Újpest honlapján közzétett közlemény.