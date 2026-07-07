A Kisvárda Dubaiba adta el a középpályását – hivatalos

Lapunk már télen is jelezte, hogy több országból is érdeklődnek Ridwan Popoola iránt, mostanra pedig megszületett a megállapodás az ügyében – az átigazolás tényéről mindkét klub beszámolt, az Al-Vaszl a közösségi oldalán, a Kisvárda a honlapján adott hírt róla.

A nigériai védekező középpályás 2025 januárjában érkezett Kisvárdára szülőhazájából, első tétmérkőzését tavaly áprilisban a későbbi kupagyőztes Paksi FC ellen játszotta hazai pályán, a Mol Magyar Kupa negyeddöntőjében (0–1). Az évad hátralévő részében alapemberré vált, hét NB II-es bajnokin jutott még lehetőséghez, majd a feljutást követően a 2025–2026-os idényben az NB I-ben 28 bajnokin játszott, egy gólt szerzett – Pakson.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Christián Herc (szlovák, DAC 1904 – Szlovákia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Babják Miroslav (ukrán-magyar, Szentlőrinc), Gyurkó Máté (Budafoki MTE), Heles Jaroslav (ukrán-magyar, Pécsi MFC), Körmendi Kevin (Tiszakécskei LC), Osztrovka Maxim (ukrán-magyar, Karcagi SC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dmitro Terzjohlo (ukrán)

Kiszemeltek: –

Kölcsönből visszatér klubjához: Pintér Filip (Vasas FC), Szabó Szilárd (Ferencvárosi TC)

Távozók: Branimir Cipetic (bosnyák-horvát, lejár a szerződése), Hrabina Alex (szabadon igazolható), Aleksandar Jovicic (bosnyák, lejár a szerződése), Medgyes Sinan (Gyirmót, szabadon igazolhatóként), Molnár Gábor (Diósgyőri VTK), Ridwan Popoola (nigériai, Al-Vaszl SC – Egyesült Arab Emírségek)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –