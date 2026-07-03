Egy góllal nyert Ausztriában a Honvéd felkészülési mérkőzésen

Az első félidőben nem született gól, Kállai Kevin a lécet találta telibe, míg Branko Pauljevics és Kovács Erik is ziccerben rontott – a másik oldalon Dúzs Gellértnek is akadt egy-két védenivalója. A szünet után már megrezdültek a hálók, előbb Gyurcsó Ádám szabadrúgását követően Kovács Erik fejelt a kapuba. Négy percre rá egyenlített a Sturm Graz tartalékcsapata, Niklas Lang cikázott át több védőn, majd jobbról a hosszú sarokba gurított.

A kispestiek újra vezetést szereztek, Medgyes Zoltán első ziccerét még blokkolták, ám a 76. percben már a kapuba továbbított: Szamosi Ádám kapott pontos labdát és törhetett kapura, majd az üresen érkező csapattárshoz passzolt, aki ballal lőtte ki a hosszút. Később Medgyes még egy ziccert elrontott, Zuigeber Ákos pedig a kapufát találta el, így már nem változott az eredmény, 2–1-re nyert a Honvéd, amely szombaton 17.30-tól a szlovén Nafta Lendva otthonában lép pályára.

NB I-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

STURM GRAZ II (osztrák II.)–KISPEST-HONVÉD FC 1–2 (0–0)

Wildon, Ausztria

STURM GRAZ II: Kollár – Roche, Löcker, Lechner, Pernot, Halwachs, Nnandi, J. Petritsch, Gurmann, N. Lang, Peinhardt. Csere: Wiener-Pucher, Jabateh, Weitzendörfer, Moser, Dijon, Gratzei, Hönlein, T. Petritsch. Vezetőedző: Christoph Wurm

HONVÉD: Dúzs – Pauljevics, Csonka, Boldor, García – Kállai, Somogyi T., Szabó T. – Gyurcsó, Kovács E., Pinte. A 60. perctől: Papp L. – Schön B., Russnák, Balázs T., Varga B. – Szamosi, Somogyi Á., Pekár I. – Zuigeber, Kántor, Medgyes Z. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

Gólszerző: N. Lang (57.), ill. Kovács E. (53.), Medgyes Z. (76.)

A KISPEST-HONVÉD FC NYÁRI FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

A felkészülés kezdete: június 15.

Edzőtábor: –

Június 27. (szombat): Kispest-Honvéd–Kisvárda 2–1 (Szamosi Á., Pinte)

Július 3. (péntek): Sturm Graz II (osztrák II.)–Kispest-Honvéd 1–2 (Kovács E., Medgyes Z.)

Július 4. (szombat), 17.30: NK Nafta (Lendva, szlovéniai)–Kispest-Honvéd

Július 8. (szerda), 11.00: Kispest-Honvéd–Soroksár (NB II)

Július 11. (szombat), 17.00: Monor SE (NB II)–Kispest-Honvéd

Július 18. (szombat), 19.00: NK Osijek (Eszék, horvát)–Kispest-Honvéd