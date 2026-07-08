Lengyel, magyar két jó barát – így mutatták be az MTK-tól vett szélsőt

„Lengyel, magyar két jó barát” – írta a közösségi oldalán a Raków Czestochowa Molnár Ádin képe mellé, akivel 2030-ig szóló szerződést kötött a klub, és a megállapodás plusz egyéves opciót is tartalmaz.

Az MTK-ban nevelkedett Molnár a 2024–2025-ös idényben mutatkozott be az NB I-ben, de a legutóbbi szezonban robbant be igazán, hiszen 32 mérkőzésen tíz gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Áprilisban a Nemzeti Sport Online-on már arról írtunk, hogy Hollandiából, Csehországból és Lengyelországból is érdeklődnek iránta, szerdán pedig a Raków be is jelentette az U-válogatott szélső átigazolását.