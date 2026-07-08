Lengyel, magyar két jó barát – így mutatták be az MTK-tól vett szélsőt

„Lengyel, magyar két jó barát” – írta a közösségi oldalán a Raków Czestochowa Molnár Ádin képe mellé, akivel 2030-ig szóló szerződést kötött a klub, és a megállapodás plusz egyéves opciót is tartalmaz.
Az MTK-ban nevelkedett Molnár a 2024–2025-ös idényben mutatkozott be az NB I-ben, de a legutóbbi szezonban robbant be igazán, hiszen 32 mérkőzésen tíz gólt szerzett és négy gólpasszt adott. Áprilisban a Nemzeti Sport Online-on már arról írtunk, hogy Hollandiából, Csehországból és Lengyelországból is érdeklődnek iránta, szerdán pedig a Raków be is jelentette az U-válogatott szélső átigazolását.
Ő a második Molnár egy éven belül, aki az MTK-tól Lengyelországba igazolt, hiszen Molnár Rajmund tavaly nyáron szerződött a Pogonhoz. A Rakównál pedig az MTK szélsője a második magyar igazol a korábban a Ferencvárostól szerződtetett, azóta pedig Csehországba eladott Baráth Péter után. A Raków az előző idényt a 4. helyen fejezte be, így a Konferencialiga selejtezőjében indulhat, a máltai Valletta lesz az első ellenfele július 23-án.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL
Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)
Kölcsönbe érkezők: Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét)
Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Szűcs Patrik (Komáromi FC – Szlovákia). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid
Kiszemeltek: –
Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Marin Jurina