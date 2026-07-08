Dániából vett játékost az MTK – hivatalos

„Az MTK Budapest megvásárolta Stipe Radic játékjogát a dán Viborgtól, személyében remek fizikai adottságokkal bíró belső védővel erősödik csapatunk” – írja a fővárosiak honlapja.

A 26 éves Stipe Radic éveken át a Hajduk Splitben nevelkedett, tagja volt a horvát korosztályos válogatottaknak, amellyel az U17-es Európa-bajnokságon is szerepelt.

A 191 cm magas, jobblábas belső védő játszott a belga élvonalbeli Beerschotban, a holland első osztályú Fortuna Sittardban, míg az elmúlt két és fél szezonban a dán Viborgot erősítette, melynél 60 tétmeccsen öt gólt szerzett és három gólpasszt adott. A dán klubnál még egy évig élt volna a szerződése, amelyből kivásárolta őt a fővárosi klub.

Radic már csatlakozott is az MTK Szlovéniában edzőtáborozó keretéhez.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Belényesi Csaba (Kecskeméti TE), Demjén Patrik (Debreceni VSC), Hinora Kristóf (Paksi FC), Horváth Dániel (Kozármisleny), Jurek Gábor (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Nyers Ádám (Budapest Honvéd), Stipe Radic (horvát, Viborg FF – Dánia), Szuhodovszki Soma (Debreceni VSC)

Kölcsönbe érkezők: Adrian Zeljkovic (szlovén, Viktoria Plzen – Csehország, ismét)

Kölcsönből visszatérhetnek: Bakó Sámuel (Kozármisleny), Kenesei Noel (OH Leuven – Belgium), Klausz Milán (Kolorcity Kazincbarcika SC), Szűcs Patrik (Komáromi FC – Szlovákia). Kooperációs kölcsönből (Kozármisleny): Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid

Kiszemeltek: –

Távozók: Csenterics Adrián (AD Mérida – Spanyolország, kölcsön után végleg), Kádár Tamás, Németh Krisztián (befejezi a pályafutását), Kovács Mátyás (kassai kölcsön után RAAL La Louviere – Belgium), Molnár Ádin (Raków Czestochowa – Lengyelország), Róbert Polievka (szlovák, MFK Dukla Banská Bystrica – Szlovákia), Széles Imre (Szeged-Csanád GA), Szépe János (Kecskeméti TE), Törőcsik Péter (BVSC-Zugló FC, kölcsön után végleg), Vasiljevic Andrej (Hamburger SV – Németország), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, onnan Sparta Praha – Csehország), Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Átrok István Zalán (Parma, Udinese, Venezia – Olaszország), Marin Jurina (bosnyák)