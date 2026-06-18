Nemzeti Sportrádió

Veszélyben Tóth Rajmund nürnbergi transzfere – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.06.18. 19:50
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Tóth Rajmund (Fotó: Czinege Melinda)
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ETO FC 1. FC Nürnberg Nürnberg Tóth Rajmund
Egyáltalán nem biztos, hogy a német második vonalban (2. Bundesliga) érdekelt 1. FC Nürnberg játékosa lesz Tóth Rajmund – írja a Bild.

Mint ismert, a magyar bajnok ETO FC középpályásáért folytatások megrekedtek, miután a klubtól távozott Steven Vanharen sportigazgató, így a németeknek nem volt, kivel tárgyalnia. 

A kilencszeres német bajnok klub ugyanis hiába egyezett meg a játékossal, az ETO vezérkara jelen állás szerint a németek megnövelt, mindent egybevéve másfél millió eurós ajánlatát is kevesli, s szeretné pályán látni Tóthot a Víkingur elleni BL-párharcban.

A német lap szerint a Nürnberg helyzetét nehezíti, hogy több, meg nem nevezett klub is beszállt a játékosért folyó versenybe, s egy ajánlat már (a bónuszokat is beleértve) kétmillió euró körül jár, így a patinás klubnak (amely időközben megegyezett a feljutó Cottbusszal Can Moustfa játékjogáért) alaposan a zsebébe kell nyúlnia, ha meg akarja szerezni a magyar játékost.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL
Érkezők: Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton)
Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, szabadon igazolható), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)
Kölcsönbe távozók:
Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Csinger Márk (FC DAC 1904 – Szlovákia)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Megyeri Balázs (lejár a szerződése), Tóth Rajmund (1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)

 

ETO FC 1. FC Nürnberg Nürnberg Tóth Rajmund
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