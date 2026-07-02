Nemzeti Sportrádió

Umathum Ádám: Mindent megteszünk, hogy a csoportkörben, Európában tudjunk szerepelni

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.07.02. 16:53
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Umtahum Ádám szintet lépett (Fotó: NSO Tv)
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NB I ETO FC Győr Bajnokok Ligája-selejtező Umathum Ádám
Néhány hete még Csákváron, az NB II-ben állta a támadók útját, most meg már Bajnokok Ligája-selejtezőre készül az ETO FC nyári szerzeménye, Umathum Ádám. A Puskás Akadémiától megszerzett belső védő hazaérkezett, utánpótláskorában ugyanis már megfordult Győrben, célja, hogy minél hamarabb helyet követeljen magának a bajnoki címvédő kezdőcsapatában.

 

Az ETO FC Győr a Víkingur Reykjavík otthonában kezd a Bajnokok Ligája selejtezőjében, az első mérkőzést július 7-én, kedden rendezik meg az izlandi fővárosban, közép-európai idő szerint 21 órás kezdettel. A visszavágóra egy héttel később kerül sor Győrben, 19 órától.

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NB I ETO FC Győr Bajnokok Ligája-selejtező Umathum Ádám
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