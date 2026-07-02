Umathum Ádám: Mindent megteszünk, hogy a csoportkörben, Európában tudjunk szerepelni

Néhány hete még Csákváron, az NB II-ben állta a támadók útját, most meg már Bajnokok Ligája-selejtezőre készül az ETO FC nyári szerzeménye, Umathum Ádám. A Puskás Akadémiától megszerzett belső védő hazaérkezett, utánpótláskorában ugyanis már megfordult Győrben, célja, hogy minél hamarabb helyet követeljen magának a bajnoki címvédő kezdőcsapatában.

Az ETO FC Győr a Víkingur Reykjavík otthonában kezd a Bajnokok Ligája selejtezőjében, az első mérkőzést július 7-én, kedden rendezik meg az izlandi fővárosban, közép-európai idő szerint 21 órás kezdettel. A visszavágóra egy héttel később kerül sor Győrben, 19 órától.