Négy szakember érkezését jelentette be az ETO FC

Bernd Thijs távozását követően három pályaedző segíti Juárez munkáját. Az újonnan érkező Alex Larrea fiatal kora ellenére komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik: dolgozott Spanyolországban, Japánban és Kolumbiában is, ahol egy kétszeres bajnokcsapat szakmai stábjának tagja volt. Legutóbb a mexikói UNAM Pumasnál tevékenykedett.

Szintén Győrbe szerződött a 69-szeres mexikói válogatott Luis „Lucho” Pérez, aki játékosként részt vett a 2006-os világbajnokságon, klubszinten pedig két Copa Libertadores-győzelmet ünnepelhetett. Edzői pályafutása során az Atlético Nacionalnál dolgozott, ahonnan most az ETO-hoz érkezett. A szakmai stábnak továbbra is tagja marad Lipták Zoltán.

A háttérstáb új tagja az olasz Luca Guerra fitneszedző, aki közel másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Korábban Carlo Ancelotti mellett dolgozott a Bayern Münchennél, a Napolinál és az Evertonnál, legutóbb pedig a brazil Botafogo szakmai stábját erősítette.

A negyedik új érkező Guillermo Zaragoza, aki sporttudományos menedzserként csatlakozik a győriekhez. A 34 éves spanyol–mexikói szakember 2015 óta több spanyol klubnál is dolgozott, emellett az Egyesült Államokban, Kolumbiában és Mexikóban is szerzett tapasztalatot. Saját fejlesztésű analitikai rendszerével a modern labdarúgás teljesítményelemzésének egyik fontos területére specializálódott, legutóbb pedig szintén az UNAM Pumas alkalmazásában állt – tájékoztatta szurkolóit a győri egyesület.