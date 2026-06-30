Nemzeti Sportrádió

Négy szakember érkezését jelentette be az ETO FC

R. D. P.R. D. P.
2026.06.30. 20:04
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Balról jobbra: Guillermo Zaragoza, Luis Pérez, Alex Larrea, Luca Guerra (Fotó: ETO FC)
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labdarúgó NB I ETO FC Győr edzők
Jelentősen megerősítette szakmai stábját az ETO FC az új vezetőedző, Efraín Juárez érkezésével. A győri klub négy új szakember csatlakozását jelentette be kedden: Alex Larrea és a korábbi mexikói válogatott, Luis Pérez pályaedzőként, Luca Guerra fitneszedzőként, Guillermo Zaragoza pedig sporttudományos menedzserként kezdi meg a munkáját.

Az ETO FC közleményében hangsúlyozta, hogy a stáb bővítését már az előző idény végén eltervezték, hogy a csapat a nemzetközi kupaszereplés és a mindennapi felkészülés során is magasabb szintű szakmai támogatást kapjon.

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Az első benyomásairól beszélt a néhány napja kinevezett mexikói vezetőedző.

Bernd Thijs távozását követően három pályaedző segíti Juárez munkáját. Az újonnan érkező Alex Larrea fiatal kora ellenére komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkezik: dolgozott Spanyolországban, Japánban és Kolumbiában is, ahol egy kétszeres bajnokcsapat szakmai stábjának tagja volt. Legutóbb a mexikói UNAM Pumasnál tevékenykedett.

Szintén Győrbe szerződött a 69-szeres mexikói válogatott Luis „Lucho” Pérez, aki játékosként részt vett a 2006-os világbajnokságon, klubszinten pedig két Copa Libertadores-győzelmet ünnepelhetett. Edzői pályafutása során az Atlético Nacionalnál dolgozott, ahonnan most az ETO-hoz érkezett. A szakmai stábnak továbbra is tagja marad Lipták Zoltán.

A háttérstáb új tagja az olasz Luca Guerra fitneszedző, aki közel másfél évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Korábban Carlo Ancelotti mellett dolgozott a Bayern Münchennél, a Napolinál és az Evertonnál, legutóbb pedig a brazil Botafogo szakmai stábját erősítette.

A negyedik új érkező Guillermo Zaragoza, aki sporttudományos menedzserként csatlakozik a győriekhez. A 34 éves spanyol–mexikói szakember 2015 óta több spanyol klubnál is dolgozott, emellett az Egyesült Államokban, Kolumbiában és Mexikóban is szerzett tapasztalatot. Saját fejlesztésű analitikai rendszerével a modern labdarúgás teljesítményelemzésének egyik fontos területére specializálódott, legutóbb pedig szintén az UNAM Pumas alkalmazásában állt – tájékoztatta szurkolóit a győri egyesület.

 

labdarúgó NB I ETO FC Győr edzők
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