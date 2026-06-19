Szókimondó, új hullámos, védekező stílusú – mexikói vélemények az ETO új edzőjéről

Nagy meglepetést keltett Mexikóban, hogy az ETO FC Efraín Juárezt nevezte ki vezetőedzőnek. Magam sem gondoltam volna, hogy a világbajnokság során a magyar klubfutball kapcsán kell témát feldolgoznom. A 38 éves szakember ugyan már szép sikereket ért el edzőként, pályafutása még mindig felfelé ívelő szakaszban van, ezért sokan arra számítottak, hogy valamelyik nyugat-európai bajnokságban kap lehetőséget. A mexikói szakírók szerint azonban Győr jó állomás lehet neki ahhoz, hogy megvesse a lábát az európai futballban.

Efraín Juárez játékosként figyelemre méltó karriert futott be. A korábbi 39-szeres mexikói válogatott védő a Pumas akadémiáján nevelkedett, majd Európában is kipróbálta magát: 2010-ben szerződött a Celtichez, később a spanyol Zaragozába vezetett az útja. Hazatérve a Monterrey és az América alkalmazásában állt, majd az MLS-ben szereplő Vancouverhez írt alá, s a norvég Valerengából vonult vissza. Világbajnoki rutinja is van, részt vett a 2010-es dél-afrikai tornán. Futballistaként elsősorban fegyelmezett, sokat futó és taktikai szempontból megbízható játékosként ismerték – ezek olyan tulajdonságok, amelyek edzői elképzeléseiben is visszaköszönnek.

Visszavonulása után asszisztensedzőként kezdte. Dolgozott a City Group kötelékébe tartozó New York City FC stábjában, majd a Standard Liege-nél is, amelynél fontos európai tapasztalatokat szerzett. Már ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy hosszú távú célja a kontinensen való edzősködés – erre erősít rá Yoshua Sandoval, a Fox Sports újságírója is.

„Azt hittem, Belgiumban lesz majd edző, mert korábban a Standard Liege-nél dolgozott – mondta lapunknak Yoshua Sandoval. – Mindig is Európában szeretett volna edzősködni, ezért nem lepett meg, hogy elhagyja Mexikót, de az valóban váratlan volt számomra, hogy Magyarországon írt alá.”

Efraín Juárez edzőként 2024-ben került reflektorfénybe azzal, hogy a kolumbiai Atlético Nacional kispadján rövid idő alatt bajnoki címet és kupagyőzelmet szerzett, ezzel az ország egyik legnépszerűbb klubjának hősévé vált. A sikerek után hazatért Mexikóba, ahol az UNAM Pumas vezetőedzőjeként dolgozott tovább. Omar Flores, az ESPN munkatársa szerint munkája gyorsan érezhető eredményeket hozott.

„Kiváló szakembernek tartom az alapján, ahogyan a Pumasnál dolgozott. Az elmúlt hónapokban remek teljesítményt nyújtott a csapat az irányításával, döntőbe vezette a klubot. Érzésem szerint nagy szüksége volt arra, hogy Európába kerüljön, mert ha Mexikóban marad, könnyen megrekedhetett volna a karrierje – aki a Pumasnál edző, távozása után nehezen kap máshol munkát.”

A játékstílusát illetően a győri szurkolók aligha számíthatnak látványos támadófutballra, azaz a Borbély Balázs-féle nézőcsalogató játékot valami egészen más válthatja fel.

„Nagyon védekező stílusban játszatta a Pumast – folytatta Yoshua Sandoval. – Neki az a legfontosabb, hogy hátul minden rendben legyen, ebből indul ki, és csak ezután építi fel a támadójátékot. Magyarországon a szurkolók ne várjanak tőle labdabirtoklásra törekvő látványos támadófutballt, mert akkor csalódnak! Taktikájának az volt az alapja, hogy a csapata rendszerint átengedte a labdabirtoklást az ellenfélnek, majd labdaszerzés után gyors támadással próbált veszélyt teremteni. Különösen fontos szerepet kaptak a sokat futó szélsők és a mélységi indítások.”

Az ESPN-nél dolgozó kollégája ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a szakember a háttérben kifejezetten modern módszerekkel dolgozik: „Új hullámos szemléletű edzőnek ismertem meg, aki adatokkal és statisztikákkal dolgozik, ezeket elengedhetetlennek tartja a munkájához.”

A játékosfejlesztésben szintén nagyon erős Efraín Juárez. A Pumasnál több fiatal futballistának adott lehetőséget, ugyanakkor a rutinos játékosok szerepét is fontosnak tartotta. Yoshua Sandoval szerint különösen jó érzékkel nyúl azokhoz a labdarúgókhoz, akiknek karrierje megrekedt egy ponton. Ennek egyik legjobb példája Jordán Carrillo tündöklése, aki európai kitérője után nem találta helyét Mexikóban, a szakvezető irányítása alatt azonban magára talált, kiemelkedően teljesített, és a piaci értéke néhány hónap alatt másfél millió euróról nyolcmillióra emelkedett.

Az ETO FC új edzője azonban nem csak az eredményeiről ismert. Pályafutását több nagy visszhangot kiváltó incidens is kísérte. Kolumbiában országos vitát váltott ki, amikor egy győzelem után a rivális szurkolók előtt ünnepelt, amiért később eltiltást is kapott. Szintén nagy hullámokat vertek a játékvezetőket és a bajnokság működését bíráló nyilatkozatai, amelyek miatt fegyelmi eljárás indult ellene Mexikóban. Emellett több alkalommal került szócsatába újságírókkal sajtótájékoztatókon, nemegyszer visszakérdezett vagy nyíltan vitába szállt a kérdezőkkel.

Ez a temperamentum alighanem Magyarországon is gyorsan ismertté teszi.

„Szabad szájú edző, aki ha úgy érzi, a ligának, a játékvezetőknek, az ellenfeleknek és olykor a saját játékosainak is beszól. Szavai gyakran félreértést és feszültséget szülnek, mindig történik körülötte valami. Ha a magyar szabályozás szigorúbb, mint a mexikói, az sem lesz neki probléma, kellően intelligens ahhoz, hogy virágnyelven fogalmazza meg a kritikáit.”