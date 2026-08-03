Miki, Priska... Vitu? – Mohai Dominik jegyzete

Fehér Miklós és Priskin Tamás nyomdokain: Vitális Milán – ha csapatkapitányaként és klublegendaként méltatlan körülmények között is… – saját nevelésű futballistaként készül a nagy dobásra, csakúgy, mint a két korábbi kiváló győri csatár 1998-ban és 2006-ban. „Miki” a Portóba igazolt, „Priska” a Watfordba, „Vitu” az AEK Athénhoz tart, de úgy tűnik, a jövő biztosítva van Győrben. Az ETO kezdőcsapatának átlag­életkora 22.7 év volt a Nyíregyháza Spartacus ellen, a 84. perctől hét saját nevelésű játékossal futballozott a bajnok. Messzemenő következtetést nem érdemes levonni egy meccsből, de egyértelmű, túlzottan nem kell aggódnia Efraín Juáreznek, ha sérüléshullám esetén a Fehér Miklós Akadémiából felkerültekkel kell pótolni a hiányzókat.

S ha már Athén: Bognár György a Panathinaikosz ellen sem félt bevetni Győrfi Milánt, Lapu Andort, Pető Milánt vagy épp Horváth Kevint, egyáltalán nem vallottak szégyent a jóval tehetősebb, tapasztaltabb klub ellen. Erős Gábor Vasas-edző bizalmi posztokon, a kapuban és a középpálya tengelyében számít Engedi Márkra és Rab Boldizsárra, Újpesten Fenyő Noah-ban látszik a legtöbb fantázia, Kispesten pedig rendkívül szép jövő előtt állhatnak a Somogyi testvérek, Ádám és Tamás, illetve Szamosi Ádám is. Az MTK-ba csak úgy özönlenek a fiatalok, látják, hogy a klub amint lehet, légióst farag belőlük, a nyáron Vitályos Viktor, Átrok Zalán, Csenterics Adrián és Molnár Ádin szerződött külföldre, közben érkezett a nagy reményű Nyers Ádám a Honvédból.

A PAFC–Kisvárda meccsen kilenc 2006. január 1-je után született magyar futballista kapott lehetőséget a két csapatban, a Debrecen és a ZTE pedig már az elmúlt idényben is bátran nyúlt a fiatalokhoz. Bódog Tamás a győri vereség után kiemelte, hogy a Nyíregyházának nincs akadémiája, így a fiatalokkal hadilábon áll a klub, persze a támogatásért így is teljesítik a feltételeket.

A Ferencvárosnál a hazai porondra átalakított csapaton minden fordulóban nagy a nyomás, Borbély Balázs elődjéhez hasonlóan az európai meccsek után mosolyogva, a bajnokikat követően a magyarszabály miatt kialakult kellemetlen helyzet miatt morgolódva nyilatkozik. A Paks ellen Szabó Szilárddal és Bagi Ádámmal, a Vasas ellen Bagival és Varga Zéténnyel próbálkozott, de a kicsivel idősebb Gruber Zsomborral és Lisztes Krisztiánnal egyáltalán nem volt megelégedve. Tóth Alex képes volt arra, hogy ez a nyomás megerősítse, és hatalmas összegért a világ legerősebb bajnokságába igazoljon, az FTC formába lendüléséhez valami hasonlóra lenne szükség – a fiataloktól.

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