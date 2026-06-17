Mexikói vezetőedzője lett a bajnok ETO FC-nek – hivatalos

Korábban már beszámoltunk róla, hogy az NB I legutóbbi bajnoka hamarosan bejelentheti a szakember érkezését, aki azért távozik a mexikói csapatától, mert szeretett volna egy európai együttest irányítani, a Bajnokok Ligája-indulás lehetőségét pedig különösen is vonzónak találta. Nos, az ETO FC közleménye valóban nem váratott sokat magára, a klub szerdán este hivatalos honlapján is bejelentette, hogy Efraín Juárez lett a csapat új vezetőedzője.

Mint a közleményben írták, Juárez játékosként a Pumas UNAM akadémiáján nevelkedett, majd később megfordult az FC Barcelona híres akadémiáján, a La Masíán is. Később visszatért Mexikóba, ahol 2009-ben bajnoki címet szerzett a csapatával. Szerepelt Európában is, a Celtic és a Zaragoza játékosa is volt, pályafutását pedig Norvégiában fejezte be, és játszott rövid ideig az MLS-ben is. A mexikói válogatottban 39-szer lépett pályára.

Vezetőedzői pályafutása 2024-ben indult – azt követően, hogy előtte segédedzőként dolgozott az Egyesült Államokban és Belgiumban is – és ezzel együtt a sikerek sem kerülték el: Kolumbiában az Atlético Nacionalnál kapta meg először a karmesteri pálcát és néhány hónapon belül kupagyőztesnek és bajnoknak mondhatta magát. 2025-ben visszatért „otthonába”, a Pumas UNAM-ba vezetőedzőként.

A győriek honlapja úgy fogalmazott, hogy Juárez a Pumasnál energikus, szenvedélyes, erősen motiváló edzői stílust képviselt, és 2026-ban döntőbe vezette a nagy múltú csapatot a mexikói bajnokságban.