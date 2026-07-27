Babaváró hitel – Thury Gábor jegyzete

Hazai pályán játszott az NB I nyitó fordulójában az újonc Vasas, ám a 2–2-es döntetlenje bravúr a bajnok Győr ellen. Pláne úgy, hogy az Illovszky-stadionban az első fél órát követően Hej Viktor kiállítása miatt emberhátrányban játszottak a hazaiak. A pontszerzésben oroszlánrészt vállalt Urblík József, aki 28 méterről bődületesen nagy góllal egyenlített 1–1-re, lapunktól 8-as osztályzatot kapott, ő volt a mezőny legjobbja. A középpályás a szünetben azt mondta társainak, lőni kell – majd maga igazolta a futball nagy igazságát, hogy lövésből lesz a gól. És ne feledjük, egykor a Vasasban játszott Várady Béla, azaz Béluska, aki úgy lőtt, mint a géppuska…

Emlékeim szerint az 1978-as argentínai világbajnokság idején terjedt el az átlövés elnevezés, a kézilabdából átvett kifejezés azt jelentette, hogy a betömörülő védelmek ellen hatásos fegyver a jól eltalált labda. A vb-középdöntőben a 2–2-re végződő NSZK–Hollandia meccsen Arie Haan egyenlített 1–1-re 28 méterről, s hogy ez a hollandok specialitása volt, mi sem bizonyítja jobban, hogy az olaszok ellen 2–1-re megnyert találkozón ő szerezte a győztes találatot 35 méterről. Előtte Ernie Brandts egy középtávoli bombával egyenlített, Dino Zoff mindkétszer verve volt.

No, de térjünk vissza a bártfai születésű Urblík Józsefhez. Nem a Győr elleni volt az első távolról szerzett gólja az összjátékhoz jó érzékű, a labdabirtoklásra épülő taktikában hasznos középpályásnak. A sportágat kedvelők már 2017-ben megismerhették a nevét egy, a határon túli tehetségeket bemutató sorozatból. Nyitrán kezdett el futballozni, a cseh élvonalban a Jihlava együttesében mutatkozott be, vagy inkább berobbant, azt írták róla, magyar válogatott is lehet. A szlovák utánpótlás-válogatottakban megforduló középpályás nem kapott meghívót nemzeti együttesünkbe, 2018-ban viszont a Puskás Akadémiába igazolt, Felcsúton 2021-ben bajnoki ezüstöt, 2020-ban és 2022-ben bronz­érmet szerzett, majd 2023 februárjában a Vasasba került. Csakhogy abban az évben a piros-kékek kiestek, s csupán 2026-ban jutottak vissza az élvonalba – nem kis részben a felvidéki futballistának is köszönhetően. Tegyük hozzá, volt benne betyárbecsület, nem hagyta cserben az NB II-es Vasast, más kérdés, hogy a másodosztályba alászállva kevesebb reménye lehetett rá, hogy külföldre igazoljon, igaz, ebben eddig sérülések is gátolták.

A Győr elleni bombagólja után a labdát a meze alá dugva jelezte, felesége gyermeket vár.

A gól akár babaváró hitelnek is felfogható…