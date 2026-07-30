Szoboszlai Dominik: Szeretnék előre lépni és példát mutatni

Mint ismert, Szoboszlai a nyáron 2031-ig hosszabbított a Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitányát erről is kérdezték: „Ahogy már korábban is elmondtam, nagyon boldog vagyok. Hosszú út vezetett addig, amíg sikerült megegyeznünk, de örülök, hogy aláírtam az új szerződést. Remélem, addig maradhatok, ameddig mindkét fél szeretné, és megnyerhetünk mindent, ami lehetséges, ahogyan már akkor is ezt mondtam, amikor az első liverpooli szerződésem aláírtam.”

Szoboszlai a negyedik idényét kezdi meg az angoloknál, és kész még több felelősséget vállalni. „Néhány klublegenda elhagyta a csapatot, de szerintem a Liverpool még mindig ugyanaz maradt, mint mindig is volt, azaz a világ egyik legnagyobb klubja. Most tehát valaki elment, valaki érkezett, nekünk pedig előre kell lépnünk, és példát kell mutatnunk a fiatalabb generációnak. Nem azt mondom, hogy öreg vagyok, de igyekszem példaként szolgálni a pályán és azon kívül is, szeretnék mindenkinek segíteni. És szerintem sok játékos ugyanúgy gondolkodik, mint én, közösen szeretnénk sikeresek lenni.”

A Liverpool vasárnap a Leeds ellen fejezi be egyesült államokbeli portyáját.