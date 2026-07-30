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Szoboszlai Dominik: Szeretnék előre lépni és példát mutatni

B. A. P.B. A. P.
2026.07.30. 20:43
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Szoboszlai Dominik kész még több felelősséget vállalni (Fotó: Getty Images)
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légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik angol labdarúgás
A Liverpool felkészülési mérkőzésen 1–0-ra legyőzte a Wrexhamet csütörtökön. A „vörösök” vasárnap a Leeds United ellen zárják az amerikai edzőtábort. A harmadik felkészülési találkozó előtt Szoboszlai Dominik beszélt az Egyesült Államokban töltött időszakról, a szerződéshosszabbításáról és a nagyobb felelősségvállalásról is.

A Liverpool két hetet tölt Chicagóban, és az itt található Soldier Fielden zárja amerikai tartózkodását. „Az edzőközpont fantasztikus, megvan itt minden, amire egy futballistának szüksége van. A város – amennyire ki tudtunk menni egy kis sétára, esetleg egy kávéra – nagyon szép. Az emberek nagyon barátságosak, szóval örülök, hogy itt lehetek” – idézi Szoboszlai Dominikot a Liverpool honlapja.

Vasárnap jön a „vörösök” harmadik megméretése az Egyesült Államokban, az ellenfél a szintén angol Leeds United lesz. „Az eddig lejátszott két mérkőzés talán kicsit más volt, mint a Leeds elleni lesz, mert visszatér Ryan Gravenberch, Florian Wirtz és Alex Isak, akik a legutóbbi idényben fontos szerepet töltöttek be. Alig várom a mérkőzést, és remélem, hogy még jobbak leszünk, mint az elmúlt két mérkőzésen.”

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Válogatottunk szünetben pályára lépő vezére a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.

Szoboszlai ezúttal is gólpasszal jelentkezett, ismét nyert a Liverpool

A magyar válogatott játékosa immár kezdéstől viselte a csapatkapitányi karszalagot, Kerkez Milos egy félidőt játszott a Wrexham ellen megnyert mérkőzésen.

Mint ismert, Szoboszlai a nyáron 2031-ig hosszabbított a Liverpoollal. A magyar válogatott csapatkapitányát erről is kérdezték: „Ahogy már korábban is elmondtam, nagyon boldog vagyok. Hosszú út vezetett addig, amíg sikerült megegyeznünk, de örülök, hogy aláírtam az új szerződést. Remélem, addig maradhatok, ameddig mindkét fél szeretné, és megnyerhetünk mindent, ami lehetséges, ahogyan már akkor is ezt mondtam, amikor az első liverpooli szerződésem aláírtam.”

Szoboszlai a negyedik idényét kezdi meg az angoloknál, és kész még több felelősséget vállalni. „Néhány klublegenda elhagyta a csapatot, de szerintem a Liverpool még mindig ugyanaz maradt, mint mindig is volt, azaz a világ egyik legnagyobb klubja. Most tehát valaki elment, valaki érkezett, nekünk pedig előre kell lépnünk, és példát kell mutatnunk a fiatalabb generációnak. Nem azt mondom, hogy öreg vagyok, de igyekszem példaként szolgálni a pályán és azon kívül is, szeretnék mindenkinek segíteni. És szerintem sok játékos ugyanúgy gondolkodik, mint én, közösen szeretnénk sikeresek lenni.”

A Liverpool vasárnap a Leeds ellen fejezi be egyesült államokbeli portyáját.

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