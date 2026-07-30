Keresztes Krisztián: Eltipornak, ha nem vagyunk elég gyorsak és erősek

– Milyen volt Formula–1-es pilótának éreznie magát?

– Csodálatos – mondta mosolyogva lapunknak adott interjújában Keresztes Krisztián, a 2. Bundesligában szereplő Greuther Fürth védője, akit a Nyíregyháza Spartacus a múlt héten adott egy évre kölcsön, opciós vételi joggal a német klubnak. – Csütörtök délelőtt még Nyíregyházán edzettem a csapattal, amikor szóltak, hogy péntek délelőtt fél tizenkettőre orvosi vizsgálatra vár a Fürth, azonnal hagyjam abban a tréninget, pattanjak autóba, utazzak ki Németországba. Gyorsan elköszöntem a társaktól, majd mentem is. A napokban vásárolt kocsimon még téli gumik voltak, így az első utam Körmendre vezetett, ahol a párom édesapja – akinek van műhelye, s ezzel foglalkozik – már várt a szerelőkkel együtt, hogy feltegyék az új, nyári abroncsokat. Átvizsgálták a járművet, hogy nyugodtan tudjak nekivágni a hosszú útnak. Valóban úgy éreztem magam, mint egy Formula–1-es pilóta, aki kiállt a boxutcába… Miután végeztünk, öt órát aludtam, majd hajnali fél négykor már keltem, nem sokkal később el is indultam, így simán odaértem az orvosira. A szerelők nélkül ez nem sikerülhetett volna – de tényleg nem! Fáradtan, kissé kialvatlanul érkeztem, ám így is remekül sikerült a tesztem, olyannyira, hogy az erőnléti tréner és a vezetőedző is kiemelte a mutatóimat. Ezért dolgoztam végig a nyarat szinte pihenő nélkül, hiszen mindig is azt vallottam: jó hozzáállás és munka nélkül nincs siker! Mindig készen kell állni, és akkor nem érhet meglepetés, s ez csak rajtunk múlik.

– Hogyan élte meg, hogy hetekig kétséges volt, marad-e Nyíregyházán, vagy légiósnak áll?

– Már hozzászoktam, hiszen több klubváltáson vagyok túl, s ilyenkor mindig kérdéses, minden a helyén van-e, sikerül-e megállapodniuk a feleknek. A fürthi lehetőségen kívül akadt még egy nagy esélyem, ugyanebből a ligából – a klub nevét inkább már nem említeném –, s leginkább az döntött, hogy miután szót váltottam Heiko Vogel vezetőedzővel, éreztem rajta, engem akar, számít rám – nyíltan, barátságosan beszélgettünk. A múlt héten már külön edzettem Fürthben, a csapattal hétfőn dolgoztam együtt először, kedvezőek az első benyomásaim. A múlt heti, Hoffenheim elleni felkészülési mérkőzésre elutaztam, de még nem szerepeltem a keretben – 4–1-re kikaptunk az első ligás csapattól –, viszont a keddi, Paris FC ellen 1–0-ra megnyert felkészülési meccsen már bemutatkozhattam, az első félidőt végigjátszottam, s valószínűleg a Freiburg elleni szombati főpróbán is bevetnek.

– A bajnokság a jövő héten kezdődik, a St. Pauli ellen lépnek pályára idegenben. Az előző idényben osztályozón maradtak bent a második ligában, az RW Essen ellen összesítésben 2–1-re nyertek. Mi a célkitűzése a klubnak az új évadban?

– Nem akarnak még egyszer ugyanabba a folyóba lépni, vagyis magabiztosan bent kell maradnunk. Akkor a tizen­nyolc csapatból a tizenhatodik helyen zártak, ennél egyértelműen előrébb kell végeznünk. Már a második fordulóban következik a Nürnberg elleni meccs: Fürth szomszédos Nürnberggel, ez itt óriási rangadónak számít. A stadionunk tizenhatezres, nem kérdés, telt ház lesz, de ahogy hallom, Nürnbergben is, ott pedig ötvenezren ülnek a lelátókon. Szeretném élvezni ezeket a pillanatokat, már nagyon várom! A csapat három- és négyvédős rendszerben is futballozik, szeretek a bal belső vagy bal oldali hátvédpozícióban is játszani, meglátjuk, hol számítanak rám leginkább. A lehetőséget megkapom, stabilitást várnak el tőlem, én is magamtól. Kérdezték, érzem-e magamban a vezérré válás lehetőségét, igennel válaszoltam, hiszen már több együttesben voltam csapatkapitány.

– Az előző idényben – szintén kölcsönben – a skót első ligás Dundee Unitedben játszott, mégpedig stabilan, összesen 42 tétmérkőzésen. Mit vitt onnan magával Németországba?

– Rengeteg tapasztalatot. A sok meccs miatt fontos volt, hogy még inkább megismerjem a testemet, tudjam, hogyan kell regenerálni és mindig olyan állapotban lenni, hogy a legmagasabb szinten teljesítsek. Még jobban odafigyeltem az étkezésre, az alvásra, mindent a futballnak rendeltem alá! Ha nem vagyunk elég gyorsak és erősek, eltipornak a profi futballban, vagyis mindig fejleszteni kell magunkat. Szerencsére helytálltam és megmutattam, mire vagyok képes, ezért jöhetett a német lehetőség. Nehéz volt idáig eljutni, de megérte! Feljebb akartam lépni, ez sikerült, és itt nem akarok megállni, mindig jobbra vágyom – ám ez a jövő zenéje.

– Hogyan áll a német nyelvvel?

– Szerencsére nem hadilábon, mert korábban tanultam, de vissza kell rázódnom, a beszéd még nehézkesen megy. Az angollal nincs probléma, ezen a téren is fejlődtem Skóciában. Egyelőre hotelben lakom, ám már kinéztünk a párommal egy-két szép lakást, kiderül, melyik mellett döntünk. A várost lassan felfedezem, az első benyomásaim nagyon kedvezőek, nyugodtan mondhatom, minden szempontból jó helyen vagyok.