Nemzeti Sportrádió

Efraín Juárez előbb meccselt, majd éneklésre készült az ETO edzőtáborában

M. D.M. D.
2026.06.20. 17:13
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Efraín Juárez (Fotó: ETO FC)
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Efraín Juárez NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I
Az első benyomásairól beszélt Efraín Juárez, az ETO FC labdarúgócsapatának néhány napja kinevezett mexikói vezetőedzője.

Az ETO FC médiastábja rövid interjút készített Efraín Juárezzel a Grazer AK elleni, 2–2-es eredménnyel végződő edzőmeccset követően. A mexikói szakembernek nagyon jók az első benyomásai a Bad Radkersburgban edzőtáborozó bajnokcsapatról: „Úgy látom, szuper játékosok alkotják a keretet, érzem bennük a tüzet és a lelkesedést ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjenek, és hogy elérjék a kitűzött célokat. Ha őszinte akarok lenni, akkor le vagyok nyűgözve: remek fizikai állapotba kerültek, felkészültek, és ami a legfontosabb nekem, hogy látom a szemükben a vágyat edzés közben. Kitűnő első benyomás. Személyesen is összeismerkedtünk a mérkőzés előtt, de ezután az újoncoknak énekelniük kell, tehát még ki kell találnom, melyik dalt adom elő...”

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Efraín Juárez NB I ETO ETO FC labdarúgó NB I
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