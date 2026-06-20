Efraín Juárez előbb meccselt, majd éneklésre készült az ETO edzőtáborában

Az ETO FC médiastábja rövid interjút készített Efraín Juárezzel a Grazer AK elleni, 2–2-es eredménnyel végződő edzőmeccset követően. A mexikói szakembernek nagyon jók az első benyomásai a Bad Radkersburgban edzőtáborozó bajnokcsapatról: „Úgy látom, szuper játékosok alkotják a keretet, érzem bennük a tüzet és a lelkesedést ahhoz, hogy folyamatosan fejlődjenek, és hogy elérjék a kitűzött célokat. Ha őszinte akarok lenni, akkor le vagyok nyűgözve: remek fizikai állapotba kerültek, felkészültek, és ami a legfontosabb nekem, hogy látom a szemükben a vágyat edzés közben. Kitűnő első benyomás. Személyesen is összeismerkedtünk a mérkőzés előtt, de ezután az újoncoknak énekelniük kell, tehát még ki kell találnom, melyik dalt adom elő...”