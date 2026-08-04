Meleg napok – Deák Zsigmond jegyzete

Ezek most nem a hideg napok, tehát nem magas művészi színvonalú önvizsgálat, önostorozás irodalmi és mozgóképes eszközökkel saját vélt és valós történelmi bűneink feldolgozásának a szándékával, amiről annak idején Cseres Tibor 1964-es regénye, valamint Kovács András 1966-os filmes adaptációja szólt. Újvidéken, az egykori háborús színhelyen jelenleg éppen olyan forróság van, mint bárhol máshol a Kárpát-medencében. Ezek a meleg napok, de jobban belegondolva az önostorozás bizony ezúttal sem hiányzik, mert bár történelmi bűnöknek szerencsére híján vagyunk ebben a témában, jó megoldás nincs, kockázat viszont annál inkább, akármi a döntés.

A kánikulában rendezendő futballmérkőzésekre gondolok. Mint ismert, az MLSZ a hivatalos felületein jelentette be, hogy a rendkívüli időjárási helyzetre és az energiaellátási nehézségekre tekintettel most péntektől – határozatlan ideig – valamennyi NB I-es, NB II-es és NB III-as bajnoki mérkőzés olyan időpontban kezdődik, amely az energiafogyasztást jelentősen mérsékli, különös tekintettel a villanyvilágítás használatának elkerülésére. A legkésőbbi időpont, amikor mérkőzés villanyfény nélkül rendezhető: 17.30 óra. Ez eddig mind nagyszerű, köszönjük szépen az intézkedést a nemzetgazdaság nevében. Ám néhány kevésbé fontos szereplő érdekei kimaradtak az intézkedéscsomagból: a játékosoké.

Már a múlt héten is hullottak szegények a melegben, mint a legyek, ha csak az első osztályt nézzük, Győrben a nyíregyházi Kovács Milán lett rosszul, s kellett lecserélni a szünetben, Újpesten Krajcsovics Ábel és Matija Ljujics sem húzta sokkal tovább a csaknem negyven fokban. Kollégám, Malonyai Péter remek friss publicisztikájából kiderült számomra, a hőterhelést tekintve a legfontosabb mutató a WBGT (Wet Bulb Globe Temperature), amely figyelembe veszi a hőmérséklet mellett a páratartalmat, a napsugárzást és a légmozgást is. Ezt magyarázzák csak az említett focistáknak, esetleg azoknak, akik most Tóvári Róbertet gyászolják: a megyei harmadosztályú Újbarok játékosa csapata múlt szombati, szintén rekkenő hőségben zajló csákvári edzőmérkőzése után esett össze és hunyt el.