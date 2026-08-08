Az FC Köbenhavn ideális átmenet az NB I és az elit ligák között

Negyvenegy nappal azután, hogy a Puskás Akadémiától az Újpesthez szerződött, Markgráf Ákos ismét klubot váltott: az egyszeres magyar válogatott védő ötéves megállapodást kötött a – többek között Németh Hunort is foglalkoztató – FC Köbenhavnnal. A rövid időn belüli két átigazolás leginkább a lila-fehérek szurkolóit lepte meg, ám a 21 éves labdarúgó ügyeit intéző Zombori Zalán egyértelművé tette: a dán ajánlattal nem számolhattak előre.

„Úgy voltunk vele, egy minden szempontból megfelelő ajánlat esetén váltanánk – mondta a Nemzeti Sportnak Zombori Zalán, aki a World in Motion nemzetközi ügynökséget képviseli Magyarországon társával, Lucza Gáborral. – Az Újpest pozitív és korrekt hozzáállással csábította Ákost, ráadásul azt láttuk, hogy a klub mindent megtesz a felemelkedésért. Úgy gondoltuk, az ottani közeg, a szurkolói elvárások és a nyomás kezelése szakmailag is előrelépést jelenthet neki, ugyanakkor azt is tudtuk, hogy több külföldi csapat radarján szerepel. Volt információnk a Köbenhavn érdeklődéséről is, de azt lehetetlen előre megmondani, mikor lesz a puhatolózásból konkrét ajánlat – lehet, hogy fél vagy egy év múlva, de az is előfordulhat, hogy soha. A dánok részéről a múlt héten aztán élessé vált a helyzet.”

A folyamatot a dán klub vezetőségében történt változás is felgyorsíthatta, hiszen júliusban új sportigazgatót neveztek ki a 16-szoros bajnoknál – Kristjaan Speakman kilenc évet húzott le a Birmingham utánpótlásának egyik vezetőjeként, majd hat évet dolgozott a Sunderlandnél sportigazgatói szerepkörben.

„Valószínűleg ekkor kerültek egymás mellé a megfigyelői jelentések, a szakmai elképzelések, a posztigények és a rendelkezésre álló költségvetés. Különösen erős jelzésnek tartom, hogy az új sportigazgató átigazolási díjért szerződtetett első játékosa Ákos lett – nekem ez azt mutatja, hogy valóban látnak benne valamit. Alapos felderítői munka előzte meg a kiválasztását, ahogy a szerződéskötést megelőző orvosi vizsgálat is páratlan volt. Reggel nyolckor kezdtünk, délután négykor végeztünk, sok ilyet láttam már itthon és külföldön, de olyat még nem, hogy valaki másfél órás pszichológiai teszten vegyen részt. Felmérték az alvási szokásait, a napi ritmusát és számos más tényezőt, majd jelezték, hogy ezeket személyre szabva be is állítják neki.”

Zombori Zalán azt is elárulta, az újpesti szerződéskötést előtt és után nem csak a Köbenhavn kereste a válogatottban júniusban kezdőként bemutatkozó védőt.

„Két konkrét külföldi megkeresést is visszautasítottunk az elmúlt időszakban. Úgy voltunk vele, ha már aláírt az Újpesthez, csak akkor távozik, ha olyan ajánlat fut be, amelyet szakmailag egyértelmű előrelépésnek tartunk. Lehet, hogy furcsán hangzik, de ebben az esetben tényleg nem a pénz számított. Dániában természetesen jobb feltételeket kap, de nem beszélhetünk drasztikus fizetésemelésről, a projekt miatt éreztük úgy, hogy kihagyhatatlan lehetőség a koppenhágai.”

Az ügynök szerint a Köbenhavn azon kevés csapat egyike, amely ideális állomás lehet egy feltörekvő magyar játékosnak – mint amilyen Markgráf Ákos.

„Ha májusban arra kérnek, nevezzek meg négy-öt klubot, amely ideális átmenetet jelenthet az NB I és az elit ligák között, az FCK-t biztosan megemlítem. Európa egyik legerősebb exportklubjáról beszélünk: a modelljük a fiatal játékosok beépítésére, fejlesztésére, majd értékesítésére épül. Jelzésértékű, hogy kétezerhúsz óta mintegy százötvenmillió euró bevételük származott játékoseladásból. Az elöljárók azt is elmondták, hogy a Parken Stadionba olyan egyesületek megfigyelői járnak, amelyek a magyar piacot alig vagy egyáltalán nem követik. Ha Ákos ezen a szinten is bizonyít, olyan ajtók nyílhatnak meg előtte, amelyek az NB I-ből talán sohasem.”

Markgráf Ákost bal-, illetve középhátvédként is láthattuk a PAFC-ban, így adta magát a kérdés, a tárgyalások során szóba került-e az, hogy mely szerepkörben vennék elsősorban számításba a 21 éves védőt.

„Bo Svensson vezetőedző egyértelműen közölte, hogy belső védőként számít rá, de adott esetben balhátvédként is tud játszani – persze a stílusa alapján ő nem egy Kerkez Milos típusú szárnyvédő, inkább védekező feladatokat lát el. A csapatnak a középhátvéd posztján megvan a megfelelő minősége, tehát nem arról van szó, hogy odamegy és a teljesítményétől függetlenül játszatják, kemény versenyhelyzet vár rá. Ugyanakkor nincs ballábas belső védőjük rajta kívül, ebből pedig előnyt kovácsolhat.”

Zombori Zalán szerint az Újpest is felismerte, hogy újdonsült szerzeményüket nem szabad megfosztani ettől az esélytől.

„A vezetőség az első perctől példamutatóan állt a helyzethez. Ők is érezték, ez olyan lehetőség a játékosnak, amelyet meg kell ragadnia. Abszolút partnerek voltak, korrekt módon tudtuk lebonyolítani a folyamatot.”

Az ötéves szerződés és a klub bizalma ugyanakkor még semmit sem garantál.

„Most jön a munka: meg kell mutatnia magát, és bizonyítania, megérte az árát. Élnie kell ezzel a lehetőséggel, de ismerve őt, egyáltalán nem aggódom emiatt.”