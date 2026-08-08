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Három érkezővel véglegessé vált az NB II-es Soroksár kerete

F. B.F. B.
2026.08.08. 13:00
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Halmai Ádám ismét Soroksáron bizonyíthat (Fotó: soroksarsc.hu)
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Halmai Ádám NB II Szeged Soroksár FTC II magyar átigazolás Ferencváros
Halmai Ádám, Takács Ádám és Fenyvesi Ádám szerződtetésével véglegessé vált a labdarúgó NB II-ben szereplő Soroksár SC kerete – számolt be róla a klub honlapja.

A 25 éves Halmai Ádámot nem kell bemutatni a csapat szimpatizánsainak, hiszen harmadik időszakát kezdi meg sárga-feketében. 2022-ben érkezett először a Haraszti útra, amikor 15 góljával olyan teljesítményt nyújtott, hogy kiérdemelte a Ferencváros szerződését. Ott egy komoly sérülés hátráltatta, így a 202425-ös idényben kölcsönben újra Soroksáron szerepelt és 25 mérkőzésen 5 gólt szerzett. Tavaly nyáron Szegedre igazolt, de 12 bajnokin nem talált a kapuba, s az egyéves szegedi kitérő után újra Soroksáron bizonyíthat.

A 22 esztendős Takács Ádám a védelem megerősítésére érkezett a Ferencváros második csapatától, ahol 117 mérkőzésen lépett pályára és 3 gólt szerzett, s az együttes csapatkapitánya volt. A szakmai stáb a védelem közepén számít a kimondottan gyors, dinamikus játékosra.

A 22 éves Fenyvesi Gergely már tavaly nyáron is Soroksáron kezdte meg a felkészülést a Fradi kölcsönjátékosaként, de súlyos sérülést szenvedett. Szerződése lejártával idén már a Soroksár játékosa lett. A rehabilitációja még tart, így a drukkerek egyelőre csak pályán kívül találkozhatnak a fiatal középpályással.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A SOROKSÁR SC-NÉL
Érkezett: Fenyvesi Gergely (FTC II), Halmai Ádám (Szeged-Csanád GA), Hidi Patrik (Karcag), Kokovai Csongor, Lukács Dániel, Nagy Levente, Szász Roland (mindannyian az U19-es csapatból), Rónaszéki Botond (Budaörs), Takács Ádám (FTC II), Vattay Márton (Kecskemét – legutóbb Putnok, kölcsönben)
Távozott: Bogdán Bence (Csepel SC), Bora György (?), Gálfi Norbert (DVTK), Korozmán Kevin (visszavonult), Könczey Márk (III. Kerület), Króner Martin (?), Kundrák Norbert (Budafok), Németh Erik (Ajka), Tóth Gábor (szlovák-magyar, Velke Ludince – Szlovákia), Tumma Gergely (szlovák-magyar, ?)

 

Halmai Ádám NB II Szeged Soroksár FTC II magyar átigazolás Ferencváros
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