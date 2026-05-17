Navarro: A vezetők úgy döntöttek, nem hosszabbítanak

MESTERMÉRLEG

Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője

– Győzelemmel tették fel a koronát az egész éves teljesítményre, nagyon boldog?

– Búcsúzom, hiszen a szerződésem lejár, és a vezetők úgy döntöttek, nem hosszabbítanak. Szeretnék köszönetet mondani a klubnak, minden egyes alkalmazottnak, de mindenekfelett a játékosoknak, akik végig keményen dolgoztak. Történelmi idényt futottunk, amire a szurkolók joggal emlékezhetnek. Örülök, hogy a stábbal itt lehettünk, profi szakemberekkel dolgozhattunk, és kivívtuk az európai kupaindulást. Elégedetten távozom, örökre hálás leszek ennek a klubnak és városnak. Hajrá, Loki!

– Tavaly az utolsó fordulóban a bennmaradásért játszott a DVSC, most a dobogóért, a nemzetközi kupaindulásért. Gondolta volna, hogy ilyen sikeres lesz a közös utazás?

– Megvan a potenciál a csapatban akár arra is, hogy minden évben az európai kupaindulásért vagy a bajnoki címért legyen harcban. A labdarúgók hittek a folyamatban, pozitív légkör alakult ki, ennek köszönhető az idei szereplés.

– Lát annyit a csapatban, hogy a következő idényben a mostani helyzetből előrelépjen?

– Nem tudom, a klubnál milyen tervek vannak, de nagyon remélem, hogy igen, mert Debrecen megérdemli.



SZÉLESI Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– Az Újpest többkulcsemberét nélkülözve lépett pályára, a végeredmény szoros meccset sejtet. Valóban az volt?

– Azzal kezdeném, hogy gratulálok a DVSC-nek, jó futballt játszik, nem véletlenül végzett a negyedik helyen, és jutott ki a kupaporondra. Két ellentétes félidőt éltünk meg, az elsőben túlzottan tiszteltük az ellenfelet, idegesen, bátortalanul játszottunk. Egy góllal jobb volt a Loki, mégis kétgólos hátránnyal mentünk be szünetre. A cseréknek köszönhetően feljavultunk, minden tekintetben a jobb arcunkat mutattuk, és bár nem értünk el döntetlent, annak azért örülhetünk, hogy Aljosa Matko újpesti mezben lett társgólkirály.

– Korábban sikeres időszakot töltött el játékosként Debrecenben. Milyen érzés edzőként visszatérni?

– Mindig örömmel jövök. Annak idején barátságok szövődtek, megmaradtak ezek a kapcsolatok. Nyilván jobb lett volna legalább egy pontot szerezni, de ettől függetlenül jó érzésekkel távozom Debrecenből.

– Mi ennek a meccsnek a legfontosabb tapasztalata, amit tovább lehet vinni a következő idényre?

– A játékosoknak az öltözőben felrajzoltam három sávot, a felső a csúcsot jelenti. Bízom benne, a jövőben valamennyien azzal a hittel csinálnak végig minden edzést, minden meccset, amivel eredményt lehet elérni.