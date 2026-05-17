Navarro: A vezetők úgy döntöttek, nem hosszabbítanak

Z. A.Z. A.
2026.05.17. 13:21
A Kocsis Dominikot ölelő Sergio Navarro elbúcsúzott a DVSC-től (Fotó: Szabó Miklós)
Újpest Sergio Navarro DVSC Szélesi Zoltán Debrecen
A DVSC labdarúgócsapata szombaton, az Újpest elleni 2–1-es győzelem után jelentette be, hogy Sergio Navarro vezetőedző távozik a klubtól. A meccs utáni sajtótájékoztatón a szakember is beszélt a távozásáról.

 

LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Debreceni VSC–Újpest FC 2–1 (2–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 9444 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Mejías (11.), Kocsis D. (45+1.), ill. Matko (86. – 11-esből)

A labdarúgó NB I-ben negyedik helyen végző DVSC szombat eset a hivatalos honlapján bejelentette, hogy miután nem jutottak egyezségre a folytatás kapcsán, szerződése lejártával távozik a klubtól Sergio Navarro vezetőedző és stábja. A szakember a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján beszélt a távozásáról.

A tárgyalások során Navarro és a klub vezetősége nem tudott megegyezni, így a spanyol szakvezető a szerződése lejártával távozik a stábjával együtt.

MESTERMÉRLEG

Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője

– Győzelemmel tették fel a koronát az egész éves teljesítményre, nagyon boldog?

– Búcsúzom, hiszen a szerződésem lejár, és a vezetők úgy döntöttek, nem hosszabbítanak. Szeretnék köszönetet mondani a klubnak, minden egyes alkalmazottnak, de mindenekfelett a játékosoknak, akik végig keményen dolgoztak. Történelmi idényt futottunk, amire a szurkolók joggal emlékezhetnek. Örülök, hogy a stábbal itt lehettünk, profi szakemberekkel dolgozhattunk, és kivívtuk az európai kupaindulást. Elégedetten távozom, örökre hálás leszek ennek a klubnak és városnak. Hajrá, Loki!

– Tavaly az utolsó fordulóban a bennmaradásért játszott a DVSC, most a dobogóért, a nemzetközi kupaindulásért. Gondolta volna, hogy ilyen sikeres lesz a közös utazás?

– Megvan a potenciál a csapatban akár arra is, hogy minden évben az európai kupaindulásért vagy a bajnoki címért legyen harcban. A labdarúgók hittek a folyamatban, pozitív légkör alakult ki, ennek köszönhető az idei szereplés.

– Lát annyit a csapatban, hogy a következő idényben a mostani helyzetből előrelépjen?
Nem tudom, a klubnál milyen tervek vannak, de nagyon remélem, hogy igen, mert Debrecen megérdemli.


SZÉLESI Zoltán, az Újpest vezetőedzője

– Az Újpest többkulcsemberét nélkülözve lépett pályára, a végeredmény szoros meccset sejtet. Valóban az volt?

– Azzal kezdeném, hogy gratulálok a DVSC-nek, jó futballt játszik, nem véletlenül végzett a negyedik helyen, és jutott ki a kupaporondra. Két ellentétes félidőt éltünk meg, az elsőben túlzottan tiszteltük az ellenfelet, idegesen, bátortalanul játszottunk. Egy góllal jobb volt a Loki, mégis kétgólos hátránnyal mentünk be szünetre. A cseréknek köszönhetően feljavultunk, minden tekintetben a jobb arcunkat mutattuk, és bár nem értünk el döntetlent, annak azért örülhetünk, hogy Aljosa Matko újpesti mezben lett társgólkirály.

– Korábban sikeres időszakot töltött el játékosként Debrecenben. Milyen érzés edzőként visszatérni?
– Mindig örömmel jövök. Annak idején barátságok szövődtek, megmaradtak ezek a kapcsolatok. Nyilván jobb lett volna legalább egy pontot szerezni, de ettől függetlenül jó érzésekkel távozom Debrecenből.

– Mi ennek a meccsnek a legfontosabb tapasztalata, amit tovább lehet vinni a következő idényre?
A játékosoknak az öltözőben felrajzoltam három sávot, a felső a csúcsot jelenti. Bízom benne, a jövőben valamennyien azzal a hittel csinálnak végig minden edzést, minden meccset, amivel eredményt lehet elérni.

   
AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
  1. ETO FC33209465–30+3569
  2. Ferencvárosi TC33215767–31+3668
  3. Paksi FC33

15

8

10

63–46

+17

53

  4. Debreceni VSC331411851–41+1053
  5. Zalaegerszegi TE331391149–43+648
  6. Puskás Akadémia331371343–43046
  7. Újpest FC331171548–57–940
  8. Kisvárda331171536–49–1340
  9. Nyíregyháza Spartacus3310101347–57–1040
10. MTK Budapest339111355–62–738
11. Diósgyőri VTK336101739–65–2628
12. Kazincbarcika33642331–70–3922
A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.

 

