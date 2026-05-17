Navarro: A vezetők úgy döntöttek, nem hosszabbítanak
LABDARÚGÓ NB I
33. (UTOLSÓ) FORDULÓ
Debreceni VSC–Újpest FC 2–1 (2–0)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 9444 néző. Vezette: Bogár
Gólszerző: Mejías (11.), Kocsis D. (45+1.), ill. Matko (86. – 11-esből)
A labdarúgó NB I-ben negyedik helyen végző DVSC szombat eset a hivatalos honlapján bejelentette, hogy miután nem jutottak egyezségre a folytatás kapcsán, szerződése lejártával távozik a klubtól Sergio Navarro vezetőedző és stábja. A szakember a mérkőzést követő sajtótájékoztatóján beszélt a távozásáról.
MESTERMÉRLEG
Sergio NAVARRO, a DVSC vezetőedzője
– Győzelemmel tették fel a koronát az egész éves teljesítményre, nagyon boldog?
– Búcsúzom, hiszen a szerződésem lejár, és a vezetők úgy döntöttek, nem hosszabbítanak. Szeretnék köszönetet mondani a klubnak, minden egyes alkalmazottnak, de mindenekfelett a játékosoknak, akik végig keményen dolgoztak. Történelmi idényt futottunk, amire a szurkolók joggal emlékezhetnek. Örülök, hogy a stábbal itt lehettünk, profi szakemberekkel dolgozhattunk, és kivívtuk az európai kupaindulást. Elégedetten távozom, örökre hálás leszek ennek a klubnak és városnak. Hajrá, Loki!
– Tavaly az utolsó fordulóban a bennmaradásért játszott a DVSC, most a dobogóért, a nemzetközi kupaindulásért. Gondolta volna, hogy ilyen sikeres lesz a közös utazás?
– Megvan a potenciál a csapatban akár arra is, hogy minden évben az európai kupaindulásért vagy a bajnoki címért legyen harcban. A labdarúgók hittek a folyamatban, pozitív légkör alakult ki, ennek köszönhető az idei szereplés.
– Lát annyit a csapatban, hogy a következő idényben a mostani helyzetből előrelépjen?
– Nem tudom, a klubnál milyen tervek vannak, de nagyon remélem, hogy igen, mert Debrecen megérdemli.
SZÉLESI Zoltán, az Újpest vezetőedzője
– Az Újpest többkulcsemberét nélkülözve lépett pályára, a végeredmény szoros meccset sejtet. Valóban az volt?
– Azzal kezdeném, hogy gratulálok a DVSC-nek, jó futballt játszik, nem véletlenül végzett a negyedik helyen, és jutott ki a kupaporondra. Két ellentétes félidőt éltünk meg, az elsőben túlzottan tiszteltük az ellenfelet, idegesen, bátortalanul játszottunk. Egy góllal jobb volt a Loki, mégis kétgólos hátránnyal mentünk be szünetre. A cseréknek köszönhetően feljavultunk, minden tekintetben a jobb arcunkat mutattuk, és bár nem értünk el döntetlent, annak azért örülhetünk, hogy Aljosa Matko újpesti mezben lett társgólkirály.
– Korábban sikeres időszakot töltött el játékosként Debrecenben. Milyen érzés edzőként visszatérni?
– Mindig örömmel jövök. Annak idején barátságok szövődtek, megmaradtak ezek a kapcsolatok. Nyilván jobb lett volna legalább egy pontot szerezni, de ettől függetlenül jó érzésekkel távozom Debrecenből.
– Mi ennek a meccsnek a legfontosabb tapasztalata, amit tovább lehet vinni a következő idényre?
– A játékosoknak az öltözőben felrajzoltam három sávot, a felső a csúcsot jelenti. Bízom benne, a jövőben valamennyien azzal a hittel csinálnak végig minden edzést, minden meccset, amivel eredményt lehet elérni.
|AZ NB I VÉGEREDMÉNYE
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. ETO FC
|33
|20
|9
|4
|65–30
|+35
|69
|2. Ferencvárosi TC
|33
|21
|5
|7
|67–31
|+36
|68
|3. Paksi FC
|33
15
8
10
63–46
+17
53
|4. Debreceni VSC
|33
|14
|11
|8
|51–41
|+10
|53
|5. Zalaegerszegi TE
|33
|13
|9
|11
|49–43
|+6
|48
|6. Puskás Akadémia
|33
|13
|7
|13
|43–43
|0
|46
|7. Újpest FC
|33
|11
|7
|15
|48–57
|–9
|40
|8. Kisvárda
|33
|11
|7
|15
|36–49
|–13
|40
|9. Nyíregyháza Spartacus
|33
|10
|10
|13
|47–57
|–10
|40
|10. MTK Budapest
|33
|9
|11
|13
|55–62
|–7
|38
|11. Diósgyőri VTK
|33
|6
|10
|17
|39–65
|–26
|28
|12. Kazincbarcika
|33
|6
|4
|23
|31–70
|–39
|22
|A bajnok ETO indulhat a Bajnokok Ligája-selejtezőben, az ezüstérmes FTC kupagyőztesként az Európa-ligában lesz érdekelt, míg a bronzérmes Paks és a negyedik helyezett DVSC a Konferencialigában szerepelhet. A DVTK és a Kazincbarcika kiesett az NB II-be.