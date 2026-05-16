Sergio Navarro távozik a DVSC-től – hivatalos



„A 46 éves spanyol szakember 2025 júniusában érkezett Debrecenbe, irányításával csapatunk kiegyensúlyozott és eredményes játékot nyújtott az idényben, végül az előkelő 4. helyen végzett, és indulhat a Konferencialiga selejtezőjében – írta a klub a közleményben. – Sergio Navarro szakmai vezetésével a Loki 33 bajnoki mérkőzésen csak 8 alkalommal szenvedett vereséget, 11 döntetlen mellett 14 győzelmet aratott, higgadtsága, professzionalizmusa sok nehézségen átsegítette a gárdát. A spanyol mester és segítői, Alex Pallarés, Roberto Robles, Sergio Manas és Abdelilah Abdeslami kiváló közösséget hoztak létre az öltözőben, valódi, erős csapatkohéziót valósítottak meg, valamint sok játékos egyénileg is kiugróan tudott fejlődni a most véget érő idényben. A Loki Sergio Navarro vezetésével legyőzte a Ferencvárost, az Újpestet, a Paksot és a Zalaegerszeget is, a Győr ellen pedig egy alkalommal sem kapott ki, a tréner érdemei elvitathatatlanok mindebben. A DVSC ezúton is köszöni Sergio Navarrónak és stábjának a klubért végzett munkát, és sok sikert kíván a elkövetkezendő kihívásokhoz!”

