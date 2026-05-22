Borbély Balázs megerősítette, marad az ETO FC-nél

„A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont” – nyilatkozta Borbély Balázs a Kisalföld című lapnak.

A szakember az ETO FC-vel megnyerte a 2025–2026-os bajnokságot, és több hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy a Ferencváros őt szemelte ki Robbie Keane utódjának, aki távozhat a fővárosiaktól.

Borbély még a 2023–2024-es idény hajrájában vette át a győrieket, akiket azon a tavaszon feljuttatott az élvonalba, majd a következő idényben kivezetett a nemzetközi porondra, ezt követte a bajnoki cím.