Borbély Balázs megerősítette, marad az ETO FC-nél

2026.05.22. 15:12
Borbély Balázs megerősítette, marad az ETO-nál (Fotó: Török Attila)
NB I ETO FC Borbély Balázs
Borbély Balázzsal, a labdarúgó NB I-ben bajnoki címet nyerő ETO FC vezetőedzőjével készített interjút a Kisalföld. A teljes beszélgetés szombaton jelenik meg a vármegyei lap internetes oldalán, de egy fontos részlet már kiderült: a szakember marad.
A vezetőedző elmondta, mely játékosai nőtték ki az NB I-et, mit jelent neki, hogy klublegenda lett az ETO-nál, beszélt az idény mérföldköveiről, a csapat magjáról, a fiatalokról és a rosszabb napokról is.

A szerződésem 2027-ig Győrhöz köt, és itt a pont” nyilatkozta Borbély Balázs a Kisalföld című lapnak.

A szakember az ETO FC-vel megnyerte a 2025–2026-os bajnokságot, és több hír is megjelent azzal kapcsolatban, hogy a Ferencváros őt szemelte ki Robbie Keane utódjának, aki távozhat a fővárosiaktól.

Borbély még a 2023–2024-es idény hajrájában vette át a győrieket, akiket azon a tavaszon feljuttatott az élvonalba, majd a következő idényben kivezetett a nemzetközi porondra, ezt követte a bajnoki cím.

