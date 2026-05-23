A Sky Sports is tényként kezeli Robbie Keane távozását

2026.05.23. 11:12
Mindenki már csak a hivatalos bejelentése vár Robbie Keane távozásáról (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
Ahogy pénteken megírtuk, beadhatta felmondását Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. A hírt azóta a Sky Sports is kész tényként tálalta, és az értesülést a Nemzeti Sport forrása is megerősítette.

 

Mint beszámoltunk róla, először a Ferenczvárosi C-közép szurkolói oldal tudomására jutott a hír, amely szerint a 45 éves ír szakember lemondott posztjáról, nem sokkal később az M4 Sport is így értesült. Mindezt a nap folyamán lapunk informátora is megerősítette, majd a Sky Sports már kész tényként közölte a kenyértörést, a lehetséges következő állomáshelyeként a már korábban is belengetett Celticet megemlítve. 

Minden jel arra utal, már csak a hivatalos bejelentés hiányzik a Ferencváros részéről, hogy a vezetőedző és a klub útjai különváltak. Az Index információi szerint Robbie Keane és Kubatov Gábor csütörtökön találkozott, és a Ferencváros elnöke által felvázolt jövőkép hallatán döntött úgy az ír tréner, hogy nem szeretne ebben a projektben részt venni. 

Robbie Keane-t 2025 januárjában nevezték ki a Ferencvárosnál, miután elődje, Pascal Jansen a New York City FC-hez távozott. Első idénye végén bajnoki címet ünnepelhetett, a Mol Magyar Kupában pedig ezüstérmet szerzett a csapattal. A következő kiírásban az Európa-ligában a nyolcaddöntőig jutott a zöld-fehérekkel, elhódította a Magyar Kupát, a bajnokságban viszont csalódást keltő eredményt ért el azzal, hogy második helyezést ért el a sorozatban hét NB I-es aranyérmet szerző FTC-vel. Eredménysorából kitűnik, hogy míg a nemzetközi kupaporondon erőn felül teljesített vele az együttes, a hazai mezőnyben hullámzott csapata teljesítménye – megítélése éppen ezért vegyes volt a szurkolói körökben. A Ferencvárosra a 2026–2027-es idény első tétmérkőzése július 9-én vár az Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.

Csütörtökön írtunk arról, hogy Keane szerepel a szlovák bajnok Slovan Bratislava edzőjelöltjei között.

