Törökországban folytatja a Ferencvárostól távozó Pesics

A Ferencváros pénteken jelentette be Alekszandar Pesics távozását, aki 2023 nyarán a Crvena zvezdától érkezett az Üllői útra, három idény során 94 tétmérkőzésen lépett pályára, és 31 gólt szerzett.

A 34 éves támadó szerződése június 30-án jár le a Ferencvárosnál, de tavasszal már egyáltalán nem számolt vele Robbie Keane vezetőedző, így nem meglepő a távozása.

Még aznap a Fatih Karagümrük bejelentette Pesics érkezését. A támadónak nem lesz ismeretlen a közeg, a 2021–2022-es idényben ugyanis már erősítette a csapatot, 31 bajnokin 14-szer volt eredményes. A Karagümrük a 2026–2027-es idényt a másodosztályban kezdi, miután 18., utolsó helyen zárt az élvonalban.

A csapat edzője egyébként az az Alekszandar Sztanojevics, aki a 2000-es évek elején rövid ideig a Videoton labdarúgója volt.

🔴⚫️ Aleksandar Pesic https://t.co/f2USGpFuDU Fatih Karagümrük’te ✍🏼



Kulübümüz, 2021-22 sezonunda da formamızı giyen forvet oyuncusu Aleksandar Pesic ile ön protokol imzaladı.

Kariyerinde Kızılyıldız, Ferencvaros, Toulouse ve Atalanta gibi takımlarda forma giyen 33 yaşındaki… pic.twitter.com/pGFrBzv2Z0 — Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) May 22, 2026

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Togliatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőr)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dor Perec (izrael, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)

Távozók: Alekszandar Pesics (szerb – Fatih Karagümrük, Törökország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael)