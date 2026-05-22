Törökországban folytatja a Ferencvárostól távozó Pesics

2026.05.22. 22:12
Pesics visszatér Törökországba (Fotó: Török Attila)
NB I Alekszandar Pesics Fatih Karagümrük Ferencváros
A török labdarúgó-bajnokság élvonalából kieső Fatih Karagümrük a hivatalos X-oldalán jelentette be Alekszandar Pesics szerződtetését.

A Ferencváros pénteken jelentette be Alekszandar Pesics távozását, aki 2023 nyarán a Crvena zvezdától érkezett az Üllői útra, három idény során 94 tétmérkőzésen lépett pályára, és 31 gólt szerzett.

A 34 éves támadó szerződése június 30-án jár le a Ferencvárosnál, de tavasszal már egyáltalán nem számolt vele Robbie Keane vezetőedző, így nem meglepő a távozása.

Még aznap a Fatih Karagümrük bejelentette Pesics érkezését. A támadónak nem lesz ismeretlen a közeg, a 2021–2022-es idényben ugyanis már erősítette a csapatot, 31 bajnokin 14-szer volt eredményes. A Karagümrük a 2026–2027-es idényt a másodosztályban kezdi, miután 18., utolsó helyen zárt az élvonalban.

A csapat edzője egyébként az az Alekszandar Sztanojevics, aki a 2000-es évek elején rövid ideig a Videoton labdarúgója volt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: –
Kölcsönbe érkezők:
Kölcsönből visszatérhetnek: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Togliatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Szabó Szilárd (Kisvárda), Varga Zétény (Diósgyőr)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:
Kiszemeltek: Dor Perec (izrael, Maccabi Tel-Aviv – Izrael)
Távozók: Alekszandar Pesics (szerb – Fatih Karagümrük, Törökország, szabadon igazolhatóként)
Kölcsönbe távozók: –
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Ismaël Aaneba (francia-marokkói, lejár a szerződése), Fortune Bassey (nigériai), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia, Hapoel Tel-Aviv – Izrael)

 

