NB I: az MTK volt az előző idény legsportszerűbb csapata

A magyar szövetség pénteken a honlapján tette közzé a múlt szombaton zárult élvonalbeli szezon sportszerűségi rangsorát. Elsősorban a csapatok által kapott sárga és piros lapok száma, illetve a szurkolóik viselkedése – hazai és idegenbeli környezetben – határozta meg, hogy mely együttesek végeztek a lista élmezőnyében.

A legmagasabb pontszámmal ezúttal az MTK végzett a Puskás Akadémia és a Kisvárda előtt. A bajnokságban harmadik helyezett Paksi FC épphogy lecsúszott a képzeletbeli dobogóról. Az NB II-ben a Tiszakécske végzett az élen a Szeged és a Karcag előtt.

A SPORTSZERŰSÉGI RANGSOR ÉLMEZŐNYE

NB I

1. MTK Budapest 7.91 átlagpontszám

2. Puskás Akadémia FC 7.88

3. Kisvárda Master Good 7.82

NB II

1. Tiszakécskei LC 7.86 átlagpontszám

2. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 7.78

3. Karcagi SC 7.72