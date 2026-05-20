Nincs változás: a Ferencváros az El-selejtező első fordulójában indul

Szerdán kora délután arról számolt be az Index az Öltözőn Túl nevű Facebook-oldal – azóta már törölt – bejegyzésére hivatkozva, hogy a csillagok szerencsés együttállása esetén az egyébként az első selejtezőkörben kiemeltként induló Ferencváros az Európa-liga főtábláján találná magát. Erre a cikk szerint akkor van lehetőség, ha az Aston Villa megnyeri a Freiburg ellen az Európa-liga esti döntőjét Isztambulban, majd a hétvégén az ötödik helyen zárja az angol bajnokságot.

Az Európa-liga győztese a következő idényben már a Bajnokok Ligája főtábláján indul, de ha a Villa El-győztesként az ötödik helyen végez a bajnoki tabellán, akkor a PL-ből a hatodik helyezett csapat is a BL-ben indulhatna, míg az angolok a hatodiknak járó El-induló helyet elvesztik. Itt jön a képbe az UEFA átrendezése, amely az Index írása szerint a zöld-fehéreket hozná helyzetbe, mert a Ferencvárosé lenne a legmagasabb klubegyüttható az El-selejtezőben induló csapatok közül. Ugynakkor már ez sem állja meg a helyét, mert Portugáliából biztosan magasabb koefficienssel rendelkező csapat érkezik a selejtezősorozatba, sőt ez még Skóciára is igaz lehet.

Az Aston Villa El-győzelme, majd bajnoki ötödik helye esetén megvalósuló átrendezést nem a selejtezősorozatba került klubok együtthatói alapján végzi az UEFA, hanem a klubok országainak együtthatója alapján, ebben pedig hazánk csupán a 24. helyen állt a jelenleg mérvadónak számító tavaly szeptemberi rangsorban, hiszen az elmúlt években csak az FTC szerzett Magyarországnak koefficiens-pontokat.

Ugyanakkor ha a fenti forgatókönyv válna valóra (azaz a Villa nyeré az El-t, aztán ötödikként végezne a bajnokságban), azért megvalósulna az átrendeződés, csak a zöld-fehérek nélkül – derül ki a Football Meets Data számításaiból is. A playoff-körben érintett belga Sint-Truiden kerülne főtáblára, a Salzburg lépne a harmadik selejtezőből a playoffba, az elsőből a másodikba pedig fellépne a svájci, az izraeli, a ciprusi és a svéd (Mjällby) kupagyőztes – ezek az országok egyaránt Magyarország előtt állnak az országok együttható-listáján.

A Ferencváros klubkoefficiense kétségtelenül az Európa-liga selejtezősorozatában szereplők közül a legmagasabbak közé tartozik, ám ez arra jogosítja fel, hogy a selejtezősorozat egészében kiemeltként alacsonyabban rangsorolt csapat legyen az ellenfele.