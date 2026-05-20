Vitorlázás: Érdi Mária továbbra is az élen az ILCA Eb-n

2026.05.20. 17:26
Érdi Mária (Fotó: Getty Images)
ILCA Eb Érdi Mária vitorlázás
Az arany csoport első versenynapja után továbbra is Érdi Mária áll az élen a horvátországi Kastelában zajló ILCA 6-os vitorlázó Európa-bajnokságon.

A világ- és Európa-bajnok magyar versenyző az olimpiai hajóosztály kontinensviadalának honlapja szerint szerdán először 21. lett – ez az eddigi legrosszabb eredményeként egyelőre kiesik a végelszámolásból –, utána viszont kilencedik és második hellyel folytatta szereplését.

„Három futamot vitorláztunk elég erős szélben, úgyhogy elég fáradt vagyok. Az első futam egy kicsit trükkös volt. Bejött a jobboldal, miközben ebben a szélirányban általában a baloldal szokott működni, így ott egy gyengébb futam csúszott be. A másodikban és harmadikban viszont visszatért a megszokott forgatókönyv, a baloldal működött jobban, és sikerült jó helyeken érkeznem” – mondta menedzsmentjének Érdi Mária, aki hozzátette, a mezőny rendkívül szoros, ezért minden egyes pontnak különleges jelentősége van.

Az U23-as korú Lackó Sára ezen a versenynapon 47., 10. és 35. helyet szerzett az ezüst csoportban, amelyben a 35. pozícióban áll. A férfiak ugyanitt zajló versenye – a szintén olimpiai ILCA 7-es osztály – Európa-bajnokságán az ötkarikás és világbajnoki negyedik Vadnai Jonatán 12., egy „kieső” 30., és egy hatodik hellyel folytatta szereplését, ami a nyílt versenyen 14., a kontinensrangsorban pedig jelenleg a 10. helyhez elegendő.

A viadalon 53 ország 344 vitorlázója méri össze tudását, ebből Európából 36 ország delegált sportolót a mezőnybe.

 

