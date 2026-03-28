A mi 11-ünk: Vitális Milán a kezdőcsapatban, négy védő, három támadó

2026.03.28. 08:25
Vitális Milán az ötödik válogatott fellépésére készül (Fotó: Kovács Péter)
A mi 11-ünk válogatott Vitális Milán magyar válogatott
A Nemzeti Sport szakírói a közelgő válogatott mérkőzések előtt összeállítják az aktuálisan legerősebb magyar labdarúgó-válogatottat, figyelembe véve a játékosok formáját, a sérüléseket és az eltiltásokat is. Ez a mi 11-ünk, de kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére is, akár jelen cikkünk kommentszekciójában, akár csatolt szavazásunkban is kifejthetik, milyen összeállításban küldenék pályára a mieinket. Lássuk némi indoklással egybekötve a legerősebbnek vélt csapatot a mai, Szlovénia elleni felkészülési mérkőzés előtt!

 

KAPUS

Tóth Balázs: Hosszú távon ő lehet a válogatott első számú kapusa. A Blackburn Roversben stabil kezdő, ha lehetőséget kapott a válogatottban, megállta a helyét.

VÉDELEM
Bolla Bendegúz: Hátul a belső védő pozíciójában is szerepelhetne, az utóbbi hetekben jó formában futballozik a Rapidban. Kényszerből hátul, Willi Orbán jobbján állítanánk csapatba.

Willi Orbán: Marco Rossi vakon bízik benne, a válogatott védekezése gyakorlatilag rajta múlik. Személyisége higgadtságot sugároz a körülötte játszóknak, ezúttal is kulcsszerep hárulhat rá.

Dárdai Márton: Fejsérülése után bevethető állapotban van, szükség lehet a nyugalmára. A Herthában stabil kezdő, a válogatottnál is ő számít első számú játékosnak ebben a pozícióban.

Kerkez Milos: Semmi kétség, a bal oldalt neki kell bejátszania. A Liverpoolban az utóbbi időben akadtak jó mérkőzései, gólt is szerzett, az önbizalmával sohasem volt probléma.

KÖZÉPPÁLYA

Tóth Alex: Immár a Premier League-ből érkezett a válogatottba, tehetsége alapján a kezdőcsapatban a helye. Kérdés, milyen pozícióban vetheti be Marco Rossi, de a játékpercekre nagy szüksége van.

Schäfer András: Rutinjára, higgadt, ellentmondást nem tűrő futballjára szükség lehet a középpályán. Huszonhat esztendős, évekig lehet még a válogatott meghatározó tagja.

Vitális Milán: Ragyogó formában futballozik az ETO-ban a 24 éves középpályás, akinek a nemzetközi tempó felvétele sem jelenthet gondot. Lövéseivel meglepheti a szlovénok kapusát is. Amennyiben Marco Rossi is úgy gondolja, először léphet pályára a kezdőcsapat tagjaként a magyar válogatottban.

TÁMADÓK
Sallai Roland: Extra motivációval léphet pályára, a válogatottban legutóbb az írek elleni dublini (2–2) vb-selejtezőn talált a kapuba. Lendülete jól jöhet Szlovénia ellen, helye megkérdőjelezhetetlen a csapatban.

Lukács Dániel: Eddigi öt válogatott mérkőzésén két gólt szerzett, Varga Barnabás hiányában őt tennék a támadósorba. Legutóbb az írek elleni emlékezetes, 3–2-re elveszített találkozón is a kapuba talált.

Szoboszlai Dominik: Kihagyhatatlan a válogatottból, nincs olyan szövetségi kapitány, aki ne állítaná a kezdőcsapatba. Már mondani sem kell, a Liverpool (egyik) legjobbja hétvégente, tudása révén kiemelkedik társai közül.

VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
18.00: Magyarország–Szlovénia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Március 31., kedd
19.00: Magyarország–Görögország, Budapest, Puskás Aréna  (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szalai Attila (Pogon Szczecin – Lengyelország)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC)

A SZLOVÉN VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Igor Vekic (Vejle), Matevz Vidovsek (Olimpija Ljubljana), Zan Luk Leban (Celje)
Védők: Jaka Bijol (Leeds United), Zan Karnicnik (Celje), Erik Janza (Górnik Zabrze), Vanja Drkusic (Zenit), David Zec (Holstein Kiel), Marcel Ratnik (Al-Ain), Jost Urbancic (Olimpija)
Középpályások: Petar Stojanovic (Legia Warszava), Benjamin Verbic (Levadiakosz), Adam Gnezda Cerin (Panathinaikosz), Timi Max Elsnik (Crvena zvezda), Jon Gorenc Stankovic (Sturm Graz), Tomi Horvat (Bristol City), Svit Seslar (Celje), Tamar Svetlin (Korona Kielce), Adrian Zeljkovic (MTK Budapest), Danijel Sturm (Sigma Olomouc), Tjas Begic (Sampdoria)
Csatárok: Andraz Sporar (Slovan Bratislava), Zan Vipotnik (Swansea), Aljosa Matko (Újpest FC)

A mi 11-ünk válogatott Vitális Milán magyar válogatott
