RangAdó Díjátadó: Vitális Milán a legjobb játékos, Borbély Balázs a legjobb edző

Az immár hagyományosnak számító RangAdó-díjátadón az előző NB I-es idény legjobbjait részesítették elismerésében – a díjátadónak kedd este az M4 Sport stúdiója adott otthont. Nem meglepetés, hogy a legjobb játékosnak a bajnok ETO FC és a magyar válogatott labdarúgóját, Vitális Milánt választották meg az edzők, csapatkapitányok, valamint a klubok legidősebb és legfiatalabb futballistáinak voksai alapján, ahogy az sem, hogy a legjobb vezetőedző is a győriek mestere lett: Borbély Balázs.

Az ETO vezetőedzője a műsorban elmondta, hogy még az ünneplés fázisában tart, majd csak a következőkben tudja tiszta fejjel is feldolgozni a történteket. „Olyan ember vagyok, aki nem távlatokban, hanem mérkőzésről mérkőzésre gondolkodik. A nemzetközi szereplésünk után talán már láthattuk, hogy mire lehetünk képesek, aztán jött egy kicsi hullámvölgy, de azonnal fel tudtunk állni. A téli felkészülés alatt és a tavaszi szezon első meccsén kezdtem érezni, hogy minőségben is odaértünk a Ferencváros mellé” – fogalmazott, és kiemelte azt is, hogy a sikerből mindenki kivette a részét a klubon belül, a Bajnokok Ligája-szereplés pedig hatalmas felelősség számukra.

Az idény legjobbjának választott Vitális Milán egyebek mellett arról beszélt, hogy reméli, még sok szép siker vár rá az ETO-ban: „Szeretném megköszönni ezt a díjat azoknak, akik segítettek idáig eljutni, hiszen a pályán kívül és belül is olyan bizalmat kaptam a családtól, Istentől, a kedves feleségemtől, illetve a vezetőedzőtől és a stábtól is, hogy sikerült megkoronázni ezt a bajnoki címet ezzel a díjjal is. Úgy gondolom, ez így kerek, és nagyon bízom benne, hogy még sok szép dolog vár az ETO-ra, és személyesen rám is” – mondta, majd később úgy fogalmazott, hogy ez volt a legjobb idénye játékosként, továbbá a Rapid elleni Konferencialiga-búcsú után érezték először, hogy minimum a dobogót elérhetik a tabellán.

„Törekszem arra, hogy szerény és alázatos ember legyek. Mióta megszülettem, kedves apukám erre tanított, úgyhogy igyekszem ilyen is maradni” – tette még hozzá Vitális a műsorban, külön – és többször is – kiemelve Isten szerepét az életében.

Az NB I felfedezettjének járó elismerést – amelynek átadója Marco Rossi szövetségi kapitány volt a stúdióban – a debreceni Szűcs Tamásnak ítélték oda.

Az idény legszebb gólját – amelyről közönségszavazás döntött – a paksi Galambos János szerezte a Kisvárda elleni novemberi bajnokin egy ollózó mozdulattal.

Az év játékvezetőjének Rúsz Mártont választották meg az MLSZ Játékvezetői Bizottságának döntésének értelmében.

Az NB I két gólkirálya holtversenyben az újpesti Aljosa Matko és a Puskás Akadémia FC-t erősítő Lukács Dániel lett 17–17 góllal. A fair play díjat az MTK Budapest csapata érdemelte ki.

A műsor elején Berkesi Judit a válogatott szövetségi kapitányával, Marco Rossival beszélgetett, aki többek között a mögöttünk hagyott NB I-es idényt értékelte: „Emlékszem, hogy a Győr először az első magyarországi évemben lett bajnok, akkor még Pintér Attila volt a csapat vezetőedzője. De húsz éve nem láttam hasonlót, gratulálok mindenkinek, elsősorban Világi Oszkár tulajdonosnak, aki különleges munkát végez, nemcsak Győrben, hanem Dunaszerdahelyen is. Le a kalappal előtte” – fogalmazott.

Az NB I-ben szereplő válogatott kerettagokról elmondta, hogy folyamatosan figyelemmel követik a játékosok teljesítményét, és a kiválasztottak készen állnak arra, hogy pályára lépjenek a nemzeti csapatban. Külön is méltatta Vitális Milán teljesítményét, aki szavai szerint ebben az idényben bizonyította a tehetségét, intelligenciáját és az alázatosságát.

Mint elmondta, a kerethirdetés elsősorban a jelennek szól, de valamilyen szinten a jövőnek is. Ezért előnyben részesíti a fiatal játékosokat, sajnálatát fejezte ki ugyanakkor amiatt, hogy kevés meccset játszhat egy évben a válogatott. Háromhavonta találkozik a játékosokkal, ennyi idő alatt pedig minden megváltozhat. A következő két felkészülési mérkőzésre áttérve – melyeket június elején rendeznek Finnország és Kazahsztán ellen – azt mondta, hogy a labdabirtoklásban és az akciók felépítésében szeretne elsősorban fejlődést látni, valamint alapvető fontosságúnak nevezte, hogy jól működjön a csapat védekezése.