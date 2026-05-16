Nemzeti Sportrádió

Vitális Milán: Ez nemcsak a csapat és a stáb, hanem egy város sikere is

R. P.R. P.
2026.05.16. 20:36
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
NB I ETO FC Vitális Milán Schön Szabolcs Lipták Zoltán
Mint arról beszámoltunk, az ETO FC 1–0-ra legyőzte a Kisvárdát a labdarúgó NB I-ben, és megnyerte a bajnoki aranyérmet. A találkozó után Vitális Milán, Schön Szabolcs és Lipták Zoltán értékelt az M4 Sportnak.

 

Vitális Milán

„Mindent levetettem az alsógatyán kívül, de így is terveztem a bajnoki cím esetén. Rendesen megünnepeljük a bajnoki címet. Ez nemcsak a csapat és a stáb, hanem egy város sikere is, hiszen erre már nagyon régóta vártunk. A munka most ért be, remélem, hogy a Győr még sok ilyen szép eredményt ér el a jövőben.”

A teljes interjú

Schön Szabolcs

„Óriási meccs volt, fantasztikusan teljesített a csapat. Az összes játékos beletette a munkát ebbe a sikerbe mindennap. Óriási győzelem volt, és nagyon megérdemelt a bajnoki cím.”

A teljes interjú

Lipták Zoltán

„Hasonlóak az érzéseim, mint a 13 évvel ezelőtti bajnoki címnél. Akkor játékosként éltem meg, most edzőként. Az utolsó öt-hat fordulóig nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy letaszíthatjuk a Fradit a trónról, de a végefelé már azt mondtuk, hogy nem engedhetjük ki ezt a kezünkből, és megnyerjük a bajnokságot.”

A teljes interjú

Labdarúgó NB I
2 órája

Az ETO megtette, amit kellett: nyert Kisvárdán, és ötödször bajnok az NB I-ben!

A győri csapat nem apellált az FTC esetleges botlására, Benbuali góljával a tabella élén maradt, így 2013 után újra aranyérmes.

 

 

NB I ETO FC Vitális Milán Schön Szabolcs Lipták Zoltán
Legfrissebb hírek

Sergio Navarro távozik a DVSC-től – hivatalos

Labdarúgó NB I
43 perce

Az ETO megtette, amit kellett: nyert Kisvárdán, és ötödször bajnok az NB I-ben!

Labdarúgó NB I
2 órája

Hahn duplázott, magabiztos diósgyőri győzelmével bronzérmes a Paks

Labdarúgó NB I
2 órája

Hiába a sima FTC-siker a ZTE ellen, a zöld-fehérek csak a 2. helyen végeztek az NB I-ben

Labdarúgó NB I
2 órája

A Debrecen egygólos győzelemmel szerezte meg a negyedik helyet

Labdarúgó NB I
2 órája

Philippe Rommens: A bajnoki arannyal teljesedne ki a boldogságom

Labdarúgó NB I
8 órája

Bánáti Kevin már nagyon felemelné a trófeát

Labdarúgó NB I
8 órája

Nagy eredmény lenne Pakson egymás után a harmadik dobogós hely

Labdarúgó NB I
13 órája
Ezek is érdekelhetik