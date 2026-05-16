Vitális Milán: Ez nemcsak a csapat és a stáb, hanem egy város sikere is

Vitális Milán

„Mindent levetettem az alsógatyán kívül, de így is terveztem a bajnoki cím esetén. Rendesen megünnepeljük a bajnoki címet. Ez nemcsak a csapat és a stáb, hanem egy város sikere is, hiszen erre már nagyon régóta vártunk. A munka most ért be, remélem, hogy a Győr még sok ilyen szép eredményt ér el a jövőben.”

A teljes interjú

Schön Szabolcs

„Óriási meccs volt, fantasztikusan teljesített a csapat. Az összes játékos beletette a munkát ebbe a sikerbe mindennap. Óriási győzelem volt, és nagyon megérdemelt a bajnoki cím.”

A teljes interjú

Lipták Zoltán

„Hasonlóak az érzéseim, mint a 13 évvel ezelőtti bajnoki címnél. Akkor játékosként éltem meg, most edzőként. Az utolsó öt-hat fordulóig nem nagyon foglalkoztunk azzal, hogy letaszíthatjuk a Fradit a trónról, de a végefelé már azt mondtuk, hogy nem engedhetjük ki ezt a kezünkből, és megnyerjük a bajnokságot.”

A teljes interjú