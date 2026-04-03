Az Újpest és a Veszprém is háromgólos különbséggel nyert a futsal NB I-ben

A férfi futsal NB I rájátszásában az Újpest és a Veszprém is háromgólos különbséggel nyert a felsőházban, míg az alsóházban a Magyar Futsal Akadémia 4–2-re győzte le a PTE-PEAC-ot, a Haladás pedig 2–2-t játszott a H.O.P.E. Futsal vendégeként.

FÉRFI FUTSAL NB I

RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ

FELSŐHÁZ

DEAC–Újpest 0–3

Nyírbátor–Veszprém 4–7

Csütörtökön játszották

Nyíregyháza–Aramis SE 8–2

ALSÓHÁZ

Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC 4–2

H.O.P.E. Futsal–Haladás VSE 2–2

Csütörtökön játszották

Kecskemét–Berettyóújfalu 4–0 A felső- és alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)