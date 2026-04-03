Az Újpest és a Veszprém is háromgólos különbséggel nyert a futsal NB I-ben

VARGA BALÁZS
2026.04.03. 22:37
Magabiztosan nyert az Újpest (Fotó: ujpestfc.hu)
futsal férfi futsal futsal NB I férfi futsal NB I
A férfi futsal NB I rájátszásában az Újpest és a Veszprém is háromgólos különbséggel nyert a felsőházban, míg az alsóházban a Magyar Futsal Akadémia 4–2-re győzte le a PTE-PEAC-ot, a Haladás pedig 2–2-t játszott a H.O.P.E. Futsal vendégeként.

 

FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
DEAC–Újpest 0–3
Nyírbátor–Veszprém 4–7
Csütörtökön játszották
Nyíregyháza–Aramis SE 8–2
ALSÓHÁZ
Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC 4–2
H.O.P.E. Futsal–Haladás VSE 2–2
Csütörtökön játszották
Kecskemét–Berettyóújfalu 4–0

A felső- és alsóház állása (Forrás: adatbank.mlsz.hu)

 

