Az Újpest és a Veszprém is háromgólos különbséggel nyert a futsal NB I-ben
A férfi futsal NB I rájátszásában az Újpest és a Veszprém is háromgólos különbséggel nyert a felsőházban, míg az alsóházban a Magyar Futsal Akadémia 4–2-re győzte le a PTE-PEAC-ot, a Haladás pedig 2–2-t játszott a H.O.P.E. Futsal vendégeként.
FÉRFI FUTSAL NB I
RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
FELSŐHÁZ
DEAC–Újpest 0–3
Nyírbátor–Veszprém 4–7
Csütörtökön játszották
Nyíregyháza–Aramis SE 8–2
ALSÓHÁZ
Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC 4–2
H.O.P.E. Futsal–Haladás VSE 2–2
Csütörtökön játszották
Kecskemét–Berettyóújfalu 4–0
