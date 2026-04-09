„Van még öt bajnokink, mindent bele kell adnunk” – Kártik Bálint a Kazincbarcika kiesési gondjairól

A sokoldalú középpályásra nem lehet panasz, nagyszerű teljesítményt nyújt első élvonalbeli idényében, ez ideig négy gólt szerzett és három gólpasszt adott. A Cube adatelemző rendszer kiemelkedő kategóriába sorolja a tizenhatoson belüli, illetve a támadóharmadbeli jelenlét, valamint labdabirtoklásban részvétel tekintetében, illetve átlagon felüli többek között a támadó légi párharcok, a helyzetkihasználás, a cselezés, a lövésminőség, a fegyelmezettség, a labdabiztonság és a labdavezetés terén. Meglehet, lesznek ajánlatai NB I-es csapatoktól.

„Az biztos, hogy jövő nyárig szerződésem van a klubbal, így jelenleg csak a Kazincbarcikára fókuszálok, jó teljesítményt akarok nyújtani a hátralévő meccseken. Örülök, hogy első NB I-es idényemben jól megy a játék, bár lehetett volna jobb is. Az biztos, hogy mindent beleadtam, a bajnokság befejezése után pedig kiderül, tartogat-e számomra valamit a nyár…”

A Kazincbarcika szombaton az Újpestet fogadja diósgyőri albérletében, és jó előjellel, hiszen a 7. fordulóban megverte a lila-fehéreket pályaválasztóként, Mezőkövesden: Meshack Ubochioma és Sós Bence góljával 2–0-ra győzött.

„Ugyanarra a jó és fegyelmezett játékra lesz szükségünk, mint akkor, de említhetném az MTK Budapest ellen nyújtott teljesítményünket is példaként. Sajnos ritkán jött ez ki belőlünk, ám remélem, ezúttal jó napunk lesz és megszerezzük a három pontot.”

NB I

29. FORDULÓ

Április 11., szombat

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!