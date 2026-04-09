„Van még öt bajnokink, mindent bele kell adnunk” – Kártik Bálint a Kazincbarcika kiesési gondjairól

JUDI ÁDÁM
2026.04.09. 12:53
Kártik Bálint nem foglalkozna a tabellával, csakis a meccsekre összpontosít (Fotó: Czinege Melinda)
Kolorcity Kazincbarcika SC Kártik Bálint kiesés
A hétvégén kieshet az NB I-ből a Kazincbarcika, a csapatkapitány Kártik Bálint szerint nem a tabellán előttük lévőkkel szembeni ponthátrányt kell nézniük, hanem mindent bele kell adni a hátralévő fordulókban.  

Van-e visszaút? Szombaton matematikailag is biztossá válhat a Kazincbarcika kiesése az élvonalból: ha a borsodi együttes nem nyer az Újpest ellen, a MTK Budapest pedig legalább egy ponttal többet szerez nála a Zalaegerszeg elleni meccsen, az újonc egy évad után búcsút int az NB I-nek.

„Nincs más választásunk: nem a tabella állását, az előttünk lévőkkel szembeni ponthátrányt kell néznünk, van még öt bajnokink, mindent bele kell adnunk – mondta lapunknak Kártik Bálint, a Kazincbarcika 28 esztendős csapatkapitánya. – A fiataloknak nagy előrelépést jelenthet ez az idény a tekintetben, hogy a jövőben adott esetben megragadjanak az első vagy másodosztályban. Motiváló az NB I-ben futballozni, mindenkinek adva van a lehetőség, hogy bizonyítson. Én is így állok hozzá, a legjobbamat akarom nyújtani.”

Labdarúgó NB I
6 órája

Húszévesnek érzi magát a sérüléssel bajlódó Lenzsér Bence

Hetekre elveszítette egyik legjobb formában lévő védőjét a Paksi FC, s még az is elképzelhető, hogy már március 20-án véget ért az idény a játékos számára.

A sokoldalú középpályásra nem lehet panasz, nagyszerű teljesítményt nyújt első élvonalbeli idényében, ez ideig négy gólt szerzett és három gólpasszt adott. A Cube adatelemző rendszer kiemelkedő kategóriába sorolja a tizenhatoson belüli, illetve a támadóharmadbeli jelenlét, valamint labdabirtoklásban részvétel tekintetében, illetve átlagon felüli többek között a támadó légi párharcok, a helyzetkihasználás, a cselezés, a lövésminőség, a fegyelmezettség, a labdabiztonság és a labdavezetés terén. Meglehet, lesznek ajánlatai NB I-es csapatoktól.

„Az biztos, hogy jövő nyárig szerződésem van a klubbal, így jelenleg csak a Kazincbarcikára fókuszálok, jó teljesítményt akarok nyújtani a hátralévő meccseken. Örülök, hogy első NB I-es idényemben jól megy a játék, bár lehetett volna jobb is. Az biztos, hogy mindent beleadtam, a bajnokság befejezése után pedig kiderül, tartogat-e számomra valamit a nyár…”

A Kazincbarcika szombaton az Újpestet fogadja diósgyőri albérletében, és jó előjellel, hiszen a 7. fordulóban megverte a lila-fehéreket pályaválasztóként, Mezőkövesden: Meshack Ubochioma és Sós Bence góljával 2–0-ra győzött.

„Ugyanarra a jó és fegyelmezett játékra lesz szükségünk, mint akkor, de említhetném az MTK Budapest ellen nyújtott teljesítményünket is példaként. Sajnos ritkán jött ez ki belőlünk, ám remélem, ezúttal jó napunk lesz és megszerezzük a három pontot.”

NB I
29. FORDULÓ
Április 11., szombat
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. ETO FC

28

16

8

4

54–28

+26 

56 

2. Ferencvárosi TC

27

16

5

6

52–28

+24 

53 

3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

6. Puskás Akadémia

27

11

6

10

34–33

+1 

39 

7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

8. Újpest FC

28

9

7

12

37–46

–9 

34 

9. Nyíregyháza Spartacus

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

28

5

10

13

35–49

–14 

25 

12. Kazincbarcika

28

5

2

21

27–60

–33 

17 

 

 

