„Van még öt bajnokink, mindent bele kell adnunk” – Kártik Bálint a Kazincbarcika kiesési gondjairól
Van-e visszaút? Szombaton matematikailag is biztossá válhat a Kazincbarcika kiesése az élvonalból: ha a borsodi együttes nem nyer az Újpest ellen, a MTK Budapest pedig legalább egy ponttal többet szerez nála a Zalaegerszeg elleni meccsen, az újonc egy évad után búcsút int az NB I-nek.
„Nincs más választásunk: nem a tabella állását, az előttünk lévőkkel szembeni ponthátrányt kell néznünk, van még öt bajnokink, mindent bele kell adnunk – mondta lapunknak Kártik Bálint, a Kazincbarcika 28 esztendős csapatkapitánya. – A fiataloknak nagy előrelépést jelenthet ez az idény a tekintetben, hogy a jövőben adott esetben megragadjanak az első vagy másodosztályban. Motiváló az NB I-ben futballozni, mindenkinek adva van a lehetőség, hogy bizonyítson. Én is így állok hozzá, a legjobbamat akarom nyújtani.”
Húszévesnek érzi magát a sérüléssel bajlódó Lenzsér Bence
A sokoldalú középpályásra nem lehet panasz, nagyszerű teljesítményt nyújt első élvonalbeli idényében, ez ideig négy gólt szerzett és három gólpasszt adott. A Cube adatelemző rendszer kiemelkedő kategóriába sorolja a tizenhatoson belüli, illetve a támadóharmadbeli jelenlét, valamint labdabirtoklásban részvétel tekintetében, illetve átlagon felüli többek között a támadó légi párharcok, a helyzetkihasználás, a cselezés, a lövésminőség, a fegyelmezettség, a labdabiztonság és a labdavezetés terén. Meglehet, lesznek ajánlatai NB I-es csapatoktól.
„Az biztos, hogy jövő nyárig szerződésem van a klubbal, így jelenleg csak a Kazincbarcikára fókuszálok, jó teljesítményt akarok nyújtani a hátralévő meccseken. Örülök, hogy első NB I-es idényemben jól megy a játék, bár lehetett volna jobb is. Az biztos, hogy mindent beleadtam, a bajnokság befejezése után pedig kiderül, tartogat-e számomra valamit a nyár…”
A Kazincbarcika szombaton az Újpestet fogadja diósgyőri albérletében, és jó előjellel, hiszen a 7. fordulóban megverte a lila-fehéreket pályaválasztóként, Mezőkövesden: Meshack Ubochioma és Sós Bence góljával 2–0-ra győzött.
„Ugyanarra a jó és fegyelmezett játékra lesz szükségünk, mint akkor, de említhetném az MTK Budapest ellen nyújtott teljesítményünket is példaként. Sajnos ritkán jött ez ki belőlünk, ám remélem, ezúttal jó napunk lesz és megszerezzük a három pontot.”
NB I
29. FORDULÓ
Április 11., szombat
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
28
16
8
4
54–28
+26
56
|2. Ferencvárosi TC
27
16
5
6
52–28
+24
53
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
27
11
6
10
34–33
+1
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
28
9
7
12
37–46
–9
34
|9. Nyíregyháza Spartacus
28
8
8
12
38–46
–8
32
10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
28
5
10
13
35–49
–14
25
|12. Kazincbarcika
28
5
2
21
27–60
–33
17