Húszévesnek érzi magát a sérüléssel bajlódó Lenzsér Bence
Hetekre elveszítette egyik legjobb formában lévő védőjét a Paksi FC, s még az is elképzelhető, hogy Lenzsér Bencének már március 20-án véget ért az idény. Noha a válogatott mérkőzések miatti szünetet megelőző fordulóban a paksi együttes 2–0-s győzelmet aratott az MTK Budapest vendégeként – és zárta le ezzel hét bajnokiból álló nyeretlenségi sorozatát –, a siker súlyos veszteséggel járt, a védelem alapemberét már a negyedik percben le kellett cserélni. Sőt, utána Windecker József is idő előtt hagyta el a pályát, neki az első játékrész után ért véget a mérkőzés. Különösen Lenzsér Bence sérülése érte sokként a vendégeket, nagyjából másfél perce tartott a találkozó, amikor megsérült. Némi vigaszt jelentett, hogy a helyére beálló Szekszárdi Milán tökéletesen megoldotta feladatát.
„Alig kezdődött el a mérkőzés, amikor felívelték a labdát az oldalamon, én pedig magasra felugorva, nyújtott lábbal akartam megszerezni – idézte fel a történteket Lenzsér Bence. – Amint emeltem a lábam, roppanást éreztem a combhajlítómban, aztán amikor fel akartam állni, már tudtam, nagy a baj. Utólag tisztában vagyok vele, nem lábbal kellett volna mennem a labdáért, de akkor azt éreztem jó megoldásnak. Azóta természetesen voltam MR-vizsgálaton és ultrahangon is, kiderült, négy és fél centiméteres szakadásom van. Az orvosok szerint négy-hat hétig tarthat a felépülésem, egyelőre pihentetnem kell a lábamat, gyógytornára, különböző kezelésekre járok. Még öt bajnoki van hátra az idényből, jó lenne játszani a hajrában, de semmiképpen sem szeretnék úgy elmenni szünetre, hogy nem edzettem, mondjuk, két hetet a csapattal együtt.”
A Hidegkuti Nándor Stadionban megsérülő két paksi labdarúgó szombaton csak a lelátóról szurkolhatott a Kazincbarcika ellen 5–1-re megnyert bajnokin. Jó hír a szimpatizánsoknak, hogy Windecker József játékára van esély a Nyíregyháza Spartacus elleni hétvégi idegenbeli mérkőzésen. Lenzsér Bencének egy ideig csak a drukkolás marad, de e hét csütörtökje biztosan emlékezetes marad neki: harmincéves lesz. Sőt, szombaton, a nyíregyházi összecsapás napján lesz tizenegy éve, hogy a Paks színeiben lejátszotta első NB I-es találkozóját, amelyet azóta további 239 követett – valamennyi paksi szerelésben.
„Igen, betöltöm a harmincat, de igazából úgy érzem magam, mint amikor húszéves voltam – mondta egy nappal a kerek évforduló előtt Lenzsér Bence. – Úgy vagyok vele, teljesen rendben van ez a kor, bár nem zárható ki, mostantól jobban megérintenek majd az évfordulók. Még nem voltam tizenkilenc, amikor Győrből Paksra igazoltam, mégpedig azért, mert az ETO-nak akkor erős volt a kerete, és nem tudtam odakerülni. Bár magamról el tudtam volna képzelni, hogy sokáig Pakson maradok, biztosan nagyot nézek, ha valaki azt mondja anno, hogy tizenegy év elteltével is a klubhoz tartozom. Az első bajnokit egyébként a Pécs ellen játszottam, két nappal a tizenkilencedik születésnapom után, kettő nullára győztünk, Csertői Aurél vezetőedző a hajrában küldött be, a középpályára, hatos pozícióba. Ami a mostani idényt illeti, rajtunk múlik, mit hozunk ki belőle. Két győztes bajnoki van mögöttünk, ha megmarad a jó formánk a hátralévő öt meccsen is, megszerezhetjük a bronzérmet, igaz, nagyon úgy tűnik, a negyedik hely is nemzetközi kupaindulást ér.”
NB I
29. FORDULÓ
Április 11., szombat
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
28
16
8
4
54–28
+26
56
|2. Ferencvárosi TC
27
16
5
6
52–28
+24
53
|3. Zalaegerszegi TE
28
12
9
7
43–32
+11
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
28
12
8
8
54–39
+15
44
|6. Puskás Akadémia
27
11
6
10
34–33
+1
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
28
9
7
12
37–46
–9
34
|9. Nyíregyháza Spartacus
28
8
8
12
38–46
–8
32
10. MTK Budapest
28
7
8
13
47–58
–11
29
|11. Diósgyőri VTK
28
5
10
13
35–49
–14
25
|12. Kazincbarcika
28
5
2
21
27–60
–33
17