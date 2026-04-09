Húszévesnek érzi magát a sérüléssel bajlódó Lenzsér Bence

ZOMBORI ANDRÁSZOMBORI ANDRÁS
2026.04.09. 09:05
Lenzsér Bence izomsérülést szenvedett az MTK Budapest ellen, jó esetben májusban térhet vissza a pályára (Fotó: Török Attila)
sérülés Paksi FC Lenzsér Bence
Jó esetben is csak az NB I-es idény hajrájában térhet vissza a pályára a MTK Budapest elleni meccsen megsérülő Lenzsér Bence, aki reméli, a dobogón fejezi be a bajnokságot a Pakssal.

Hetekre elveszítette egyik legjobb formában lévő védőjét a Paksi FC, s még az is elképzelhető, hogy Lenzsér Bencének már március 20-án véget ért az idény. Noha a válogatott mérkőzések miatti szünetet megelőző fordulóban a paksi együttes 2–0-s győzelmet aratott az MTK Budapest vendégeként – és zárta le ezzel hét bajnokiból álló nyeretlenségi sorozatát –, a siker súlyos veszteséggel járt, a védelem alapemberét már a negyedik percben le kellett cserélni. Sőt, utána Windecker József is idő előtt hagyta el a pályát, neki az első játékrész után ért véget a mérkőzés. Különösen Lenzsér Bence sérülése érte sokként a vendégeket, nagyjából másfél perce tartott a találkozó, amikor megsérült. Némi vigaszt jelentett, hogy a helyére beálló Szekszárdi Milán tökéletesen megoldotta feladatát.

„Alig kezdődött el a mérkőzés, amikor felívelték a labdát az oldalamon, én pedig magasra felugorva, nyújtott lábbal akartam megszerezni – idézte fel a történteket Lenzsér Bence.Amint emeltem a lábam, roppanást éreztem a combhajlítómban, aztán amikor fel akartam állni, már tudtam, nagy a baj. Utólag tisztában vagyok vele, nem lábbal kellett volna mennem a labdáért, de akkor azt éreztem jó megoldásnak. Azóta természetesen voltam MR-vizsgálaton és ultrahangon is, kiderült, négy és fél centiméteres szakadásom van. Az orvosok szerint négy-hat hétig tarthat a felépülésem, egyelőre pihentetnem kell a lábamat, gyógytornára, különböző kezelésekre járok. Még öt bajnoki van hátra az idényből, jó lenne játszani a hajrában, de semmiképpen sem szeretnék úgy elmenni szünetre, hogy nem edzettem, mondjuk, két hetet a csapattal együtt.”

A Hidegkuti Nándor Stadionban megsérülő két paksi labdarúgó szombaton csak a lelátóról szurkolhatott a Kazincbarcika ellen 5–1-re megnyert bajnokin. Jó hír a szimpatizánsoknak, hogy Winde­cker József játékára van esély a Nyíregyháza Spartacus elleni hétvégi idegenbeli mérkőzésen. Lenzsér Bencének egy ideig csak a drukkolás marad, de e hét csütörtökje biztosan emlékezetes marad neki: harmincéves lesz. Sőt, szombaton, a nyíregyházi összecsapás napján lesz tizenegy éve, hogy a Paks színeiben lejátszotta első NB I-es találkozóját, amelyet azóta további 239 követett – valamennyi paksi szerelésben.

„Igen, betöltöm a harmincat, de igazából úgy érzem magam, mint amikor húsz­éves voltam – mondta egy nappal a kerek évforduló előtt Lenzsér Bence. – Úgy vagyok vele, teljesen rendben van ez a kor, bár nem zárható ki, mostantól jobban megérintenek majd az évfordulók. Még nem voltam tizenkilenc, amikor Győrből Paksra igazoltam, mégpedig azért, mert az ETO-nak akkor erős volt a kerete, és nem tudtam odakerülni. Bár magamról el tudtam volna képzelni, hogy sokáig Pakson maradok, biztosan nagyot nézek, ha valaki azt mondja anno, hogy tizenegy év elteltével is a klubhoz tartozom. Az első bajnokit egyébként a Pécs ellen játszottam, két nappal a tizenkilencedik születésnapom után, kettő nullára győztünk, Csertői Aurél vezetőedző a hajrában küldött be, a középpályára, hatos pozícióba. Ami a mostani idényt illeti, rajtunk múlik, mit hozunk ki belőle. Két győztes bajnoki van mögöttünk, ha megmarad a jó formánk a hátralévő öt meccsen is, megszerezhetjük a bronzérmet, igaz, nagyon úgy tűnik, a negyedik hely is nemzetközi kupaindulást ér.”

NB I
29. FORDULÓ
Április 11., szombat
20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. ETO FC

28

16

8

4

54–28

+26 

56 

2. Ferencvárosi TC

27

16

5

6

52–28

+24 

53 

3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

6. Puskás Akadémia

27

11

6

10

34–33

+1 

39 

7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

8. Újpest FC

28

9

7

12

37–46

–9 

34 

9. Nyíregyháza Spartacus

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

28

5

10

13

35–49

–14 

25 

12. Kazincbarcika

28

5

2

21

27–60

–33 

17 

 

 

