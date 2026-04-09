Húszévesnek érzi magát a sérüléssel bajlódó Lenzsér Bence

Hetekre elveszítette egyik legjobb formában lévő védőjét a Paksi FC, s még az is elképzelhető, hogy Lenzsér Bencének már március 20-án véget ért az idény. Noha a válogatott mérkőzések miatti szünetet megelőző fordulóban a paksi együttes 2–0-s győzelmet aratott az MTK Budapest vendégeként – és zárta le ezzel hét bajnokiból álló nyeretlenségi sorozatát –, a siker súlyos veszteséggel járt, a védelem alapemberét már a negyedik percben le kellett cserélni. Sőt, utána Windecker József is idő előtt hagyta el a pályát, neki az első játékrész után ért véget a mérkőzés. Különösen Lenzsér Bence sérülése érte sokként a vendégeket, nagyjából másfél perce tartott a találkozó, amikor megsérült. Némi vigaszt jelentett, hogy a helyére beálló Szekszárdi Milán tökéletesen megoldotta feladatát.

„Alig kezdődött el a mérkőzés, amikor felívelték a labdát az oldalamon, én pedig magasra felugorva, nyújtott lábbal akartam megszerezni – idézte fel a történteket Lenzsér Bence. – Amint emeltem a lábam, roppanást éreztem a combhajlítómban, aztán amikor fel akartam állni, már tudtam, nagy a baj. Utólag tisztában vagyok vele, nem lábbal kellett volna mennem a labdáért, de akkor azt éreztem jó megoldásnak. Azóta természetesen voltam MR-vizsgálaton és ultrahangon is, kiderült, négy és fél centiméteres szakadásom van. Az orvosok szerint négy-hat hétig tarthat a felépülésem, egyelőre pihentetnem kell a lábamat, gyógytornára, különböző kezelésekre járok. Még öt bajnoki van hátra az idényből, jó lenne játszani a hajrában, de semmiképpen sem szeretnék úgy elmenni szünetre, hogy nem edzettem, mondjuk, két hetet a csapattal együtt.”

A Hidegkuti Nándor Stadionban megsérülő két paksi labdarúgó szombaton csak a lelátóról szurkolhatott a Kazincbarcika ellen 5–1-re megnyert bajnokin. Jó hír a szimpatizánsoknak, hogy Winde­cker József játékára van esély a Nyíregyháza Spartacus elleni hétvégi idegenbeli mérkőzésen. Lenzsér Bencének egy ideig csak a drukkolás marad, de e hét csütörtökje biztosan emlékezetes marad neki: harmincéves lesz. Sőt, szombaton, a nyíregyházi összecsapás napján lesz tizenegy éve, hogy a Paks színeiben lejátszotta első NB I-es találkozóját, amelyet azóta további 239 követett – valamennyi paksi szerelésben.

„Igen, betöltöm a harmincat, de igazából úgy érzem magam, mint amikor húsz­éves voltam – mondta egy nappal a kerek évforduló előtt Lenzsér Bence. – Úgy vagyok vele, teljesen rendben van ez a kor, bár nem zárható ki, mostantól jobban megérintenek majd az évfordulók. Még nem voltam tizenkilenc, amikor Győrből Paksra igazoltam, mégpedig azért, mert az ETO-nak akkor erős volt a kerete, és nem tudtam odakerülni. Bár magamról el tudtam volna képzelni, hogy sokáig Pakson maradok, biztosan nagyot nézek, ha valaki azt mondja anno, hogy tizenegy év elteltével is a klubhoz tartozom. Az első bajnokit egyébként a Pécs ellen játszottam, két nappal a tizenkilencedik születésnapom után, kettő nullára győztünk, Csertői Aurél vezetőedző a hajrában küldött be, a középpályára, hatos pozícióba. Ami a mostani idényt illeti, rajtunk múlik, mit hozunk ki belőle. Két győztes bajnoki van mögöttünk, ha megmarad a jó formánk a hátralévő öt meccsen is, megszerezhetjük a bronzérmet, igaz, nagyon úgy tűnik, a negyedik hely is nemzetközi kupaindulást ér.”

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC