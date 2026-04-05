Révész Attila bírózott, Nuno Campos a szurkolókat dicsérte a ZTE–Kisvárda bajnoki után

2026.04.05. 11:53
Fotó: Szabó Miklós
Három mérkőzést is rendeztek szombaton a labdarúgó NB I-ben. Cikkünkben az érintett vezetőedzők nyilatkozataiból szemezgetünk.

ZTE FC–KISVÁRDA MASTER GOOD 2–0

„Elsőként a szurkolókat említeném meg, mert fantasztikus támogatást kapunk tőlük. A második félidőben szerintem nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen eredmény született. A második játékrészben a játékosok is remek teljesítményt nyújtottak, megvalósították, amit az öltözőben beszéltünk, pályára tudták vinni a taktikát, amit egyeztettünk. Most már tíz meccs óta nem kaptunk ki, eszméletlen, senki sem gondolta volna, hogy a csapat ilyen teljesítményre képes – nyilatkozott az M4 Sportnak Nuno Campos, a zalaiak portugál vezetőedzője. – Mondták nekem, hogy talán 2008 óta nem fordult elő, hogy a tabellán a harmadik helyen vagyunk – még ha ez pillanatnyi állás is, sokat jelent az együttes számára. (…) Büszke vagyok arra, amit csinálunk. Asszisztensként 17 mérkőzésem van az európai kupákban, és most, vezetőedzőként nagyon büszke vagyok a klubra, a stábtagokra, a szurkolókra és a játékosokra. Büszke vagyok rá, hogy a ZTE egy évvel ezelőtt tárt karokkal fogadott, és most ilyen eredményeket tudtunk elérni.”

A másik oldalon Révész Attila, a kisvárdaiak mestere úgy fogalmazott, hogy szerinte az első hazai gólt leshelyzet előzte meg, s a VAR-ozás elmaradása után ő el is engedte a mérkőzést.

 „Az első félidőben úgy éreztem, kontrolláljuk a meccset, minden az elképzelésünk szerint alakul. A másodikban szinte biztos voltam benne, hogy nyerünk, majd történt egy szituáció, ami után összeesett a csapat. (…) Bennem is megtört valami. Nem a szokásos hiba miatt, hanem mert az azt megelőző szituáció nagyon csúnya les volt. Akárhányszor visszanéztem, minden alkalommal azt láttam, és a VAR nem nézte meg. Ez akkor, ott bennem tudatosult, leültem, és nem érdekelt a meccs. (…) A játékosok is érezték, hogy már nem támogatom őket. De belülről nagyon erősek voltak, ám már nem azt az összeszedett, folyamatos labdabirtoklásra épülő játékot mutattuk, hanem mentünk az eredmény után. (…) Akkor azt gondoltam, minél gyorsabban legyen vége a meccsnek és menjünk haza” – mondta Révész.

PAKSI FC–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 5–1

„A második félidőben volt hullámvölgy, de összességében megérdemelt volt a győzelem, volt ennyi lehetőségünk is. Dani beszállása nagyon kellett, mert a kapott gólnál közel kerültek, így kellett a két villanása. Nyílt a verseny a dobogóért, van még bőven mérkőzés, megvan rá a sanszunk” – summázta gondolatait az M4 Sport mikrofonja előtt a Paks mestere, Bognár György.

„Az eredmény kicsit túlzó, a jó futballisták a végén gólokat rúgtak, de inkább azért van hiányérzetem, mert az első félidővel nem tudunk elszámolni. Bármilyen ligába is kerülünk, ezekkel a teljesítményekkel nem lehet érvényesülni” – mondta Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője.

ÚJPEST FC–MTK BUDAPEST 2–2

„Hogyan lehetett volna a végjátékot elkerülni? Jól levédekezhettük volna a bedobást, után a beadást, a lövésszituációnál a blokk, amit kérek, amit gyakorlunk. Zárt láb, nem elkapkodott – így. A gond mégis azzal volt, hogy a kialakított helyzeteket nem rúgtuk be. (…) Kezünkben volt a sorsunk, megvolt a dominanciánk, a helyzeteink, de ezeket ki kell használni” – nyilatkozta az M4 Sportnak Szélesi Zoltán, az Újpest vezetőedzője aki nem rejtette véka alá csalódottságát.

A ráadás perceiben egyenlítő MTK mestere, Pinezits Máté a körülmények tükrében nem tartja rossz eredménynek a döntetlent.

„Tegnap edzettünk először együtt, nyolcan-kilencen két hete nem voltak a csapat környékén, ez a fizikai állapotban és a játék folyamatosságában is megmutatkozott. Ki kell emelni, hogy egy nagyon erős Újpest otthonában, egy nagyon jó hangulatú mérkőzésen kétszer vesztes állásból tudtunk az utolsó pillanatig harcolva felállni és pontot szerezni. Lenne más is, amit mondanék, de azt most inkább megtartom magamnak” – fogalmazott.

LABDARÚGÓ NB I
28. FORDULÓ
Újpest FC–MTK Budapest 2–2 (Matko 10., Horváth K. 87. – 11-esből, ill. Molnár Á. 23. – 11-esből, Jurek 90+5.)
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC 5–1 (Szendrei 14., 65., Böde 82., 89., Ádám M. 90+4. – 11-esből, ill. Puhtyejev 80.)
ZTE FC–Kisvárda Master Good 2–0 (Joao Victor 48., Harangi 61.)

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. ETO FC27158453–28+25 53 
2. Ferencvárosi TC26155650–28+22 50 
3. Zalaegerszegi TE28129743–32+11 45 
4. Debreceni VSC27129641–32+9 45 
5. Paksi FC28128854–39+15 44 
6. Kisvárda281161133–42–9 39 
7. Puskás Akadémia261061032–3236 
8. Újpest FC28971237–46–9 34 
9. Nyíregyháza Spartacus27881138–45–7 32 
10. MTK Budapest28781347–58–11 29 
11. Diósgyőri VTK275101234–47–13 25 
12. Kazincbarcika28522127–60–33 17

 

