Újra élre állhat a Ferencváros – ugyanúgy, mint tavaly ilyenkor



LABDARÚGÓ NB I

A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ A mérkőzést eredetileg március 16-án, hétfő este rendezték volna. Mivel azonban az FTC soron következő Braga elleni, portugáliai Európa-liga-találkozóját március 18-ára hozta előre az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), nem lett volna meg a szükséges 72 óra pihenőidő a két fellépés között, ezért a Puskás Akadémia elleni bajnokit az MLSZ elhalasztotta.

♦ Az előző bajnokság arany- és ezüstérmesének ez lesz a 34. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg 12 ferencvárosi siker, 13 döntetlen, 8 felcsúti diadal. A gólkülönbség 49–37 a zöld-fehérek javára, így a következő lesz a jubileumi, 50. találatuk ebben a párharcban.

♦ A most zajló bajnokságban mindkét meccsüket az aktuális vendégcsapat nyerte meg 2–1-re, november végén a zöld-fehérek a Pancho Arénában elért sikerükkel szakították meg a felcsútiak elleni hárommeccses győzelem nélküli sorozatukat (1 iksz, 2 vereség). A három pontot jelentő második ferencvárosi gólt Gruber Zsombor lőtte tizenegyesből, aki egyébként a PAFC utánpótlásában nevelkedett.

♦ Amikor a zöld-fehér gárda volt a pályaválasztó, 9-szer született hazai siker, és 6 döntetlen mellett 3-szor győztek a felcsútiak, mindig 2–1-re: 2023 márciusában, az FTC Leverkusen elleni két Európa-liga-meccse között, öt hónappal később, Máté Csaba vezetőedzősége idején, majd legutóbb tavaly augusztusban, amikor Lukács Dániel duplázott az akadémistáktól. Ha kedd este megint a Puskás Akadémia nyer, az első csapat lesz, amely vendégként négy bajnoki győzelmet tud felmutatni a 2014 nyarán átadott Groupama Arénában.

♦ A 2. helyezett Ferencváros 6 bajnoki forduló óta nem kapott ki: 5 győzelem mellett egyedül Kisvárdán ikszelt (1–1), legutóbb hátrányból verte meg 3–1-re a Diósgyőrt. A Puskás Akadémia elleni keddi győzelme esetén pontszámban utoléri a tabella első helyén álló ETO-t, több győzelmével pedig meg is előzi a győrieket. Érdekesség, hogy a fővárosi zöld-fehérek tavaly is szinte napra pontosan ugyanekkor ugrottak az élre: akkor április 12-én a tabellát addig vezető Puskás Akadémia 2–0-ra alulmaradt Győrben, míg Dibusz Dénesék ugyanilyen különbséggel nyerni tudtak Zalaegerszegen. Abban az évben a fővárosi zöld-fehérek a bajnokság végéig már nem is engedték ki a kezükből az első helyet. Lehet, hogy idén megismétlődik a futballtörténelem?

♦ A mérkőzést a 7. helyről kezdő Puskás Akadémia lényegesen rosszabb formában van: az előző 5 fordulóban ugyanis mindössze 4 pontot gyűjtött. Ezalatt egyedül két körrel ezelőtt, a DVTK otthonában tudott nyerni (2–1), ikszelt otthon a Debrecennel (1–1), 3-szor viszont kikapott, legutóbb hazai pályán 4–1-re az ETO-tól. Hornyák Zsolt együttese másfél éve, a 2024. november 9-i, zalaegerszegi fellépése (2–4) óta először kapott bajnoki meccsen 4 gólt.

♦ Az FTC az előző 3 otthoni bajnokiját megnyerte, de 6–2–5-ös mérlegével még így is csak a 7. pozíciót foglalja el a hazai táblázaton.

♦ A felcsúti csapat is idegenben szerepel eredményesebben, a mérlege 7–3–4, amivel 4. a vendégtabellán.

♦ Hornyák Zsoltnak, a Puskás Akadémia vezetőedzőjének ez lesz a 21. bajnoki mérkőzése a Ferencváros ellen, és a mérlege pozitív: 6 győzelem, 9 döntetlen és 5 vereség. A felvidéki származású tréner Robbie Keane-nel szemben is jobban áll, hiszen 2-szer nyert, 1-szer ikszelt és csak 1-szer maradt alul.

A 26. FORDULÓ MÉRKŐZÉSEI

Március 13., péntek

Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–4

ETO FC–MTK Budapest 0–0

Március 14., szombat

Újpest FC–Kisvárda Master Good 2–1

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1–1

Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1

Április 14., kedd

18.45: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Rúsz Márton