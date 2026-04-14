Újra élre állhat a Ferencváros – ugyanúgy, mint tavaly ilyenkor

PÓSFAI GYULA
2026.04.14. 13:21
Lukács Dánielre (középen) nagyon kell figyelniük a ferencvárosi védőknek, hiszen legutóbb két gólt rúgott az Üllői úton (Fotó: Árvai Károly)
FTC NB I Puskás Akadémia labdarúgó NB I Fradi NB I 26. forduló érdekességek PAFC Ferencváros
A Groupama Arénában kedden 18.45-től pótolják a labdarúgó NB I 26. fordulójából március közepén elhalasztott Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzést. Szokásunkhoz híve az alábbiakban összegyűjtöttük a találkozóhoz kapcsolódó érdekességeket, statisztikákat.


LABDARÚGÓ NB I
A 26. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROSI TC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ A mérkőzést eredetileg március 16-án, hétfő este rendezték volna. Mivel azonban az FTC soron következő Braga elleni, portugáliai Európa-liga-találkozóját március 18-ára hozta előre az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA), nem lett volna meg a szükséges 72 óra pihenőidő a két fellépés között, ezért a Puskás Akadémia elleni bajnokit az MLSZ elhalasztotta.   

♦ Az előző bajnokság arany- és ezüstérmesének ez lesz a 34. élvonalbeli találkozója, az örökmérleg 12 ferencvárosi siker, 13 döntetlen, 8 felcsúti diadal. A gólkülönbség 49–37 a zöld-fehérek javára, így a következő lesz a jubileumi, 50. találatuk ebben a párharcban. 

♦ A most zajló bajnokságban mindkét meccsüket az aktuális vendégcsapat nyerte meg 2–1-re, november végén a zöld-fehérek a Pancho Arénában elért sikerükkel szakították meg a felcsútiak elleni hárommeccses győzelem nélküli sorozatukat (1 iksz, 2 vereség). A három pontot jelentő második ferencvárosi gólt Gruber Zsombor lőtte tizenegyesből, aki egyébként a PAFC utánpótlásában nevelkedett.  

♦ Amikor a zöld-fehér gárda volt a pályaválasztó, 9-szer született hazai siker, és 6 döntetlen mellett 3-szor győztek a felcsútiak, mindig 2–1-re: 2023 márciusában, az FTC Leverkusen elleni két Európa-liga-meccse között, öt hónappal később, Máté Csaba vezetőedzősége idején, majd legutóbb tavaly augusztusban, amikor Lukács Dániel duplázott az akadémistáktól. Ha kedd este megint a Puskás Akadémia nyer, az első csapat lesz, amely vendégként négy bajnoki győzelmet tud felmutatni a 2014 nyarán átadott Groupama Arénában. 

♦ A 2. helyezett Ferencváros 6 bajnoki forduló óta nem kapott ki: 5 győzelem mellett egyedül Kisvárdán ikszelt (1–1), legutóbb hátrányból verte meg 3–1-re a Diósgyőrt. A Puskás Akadémia elleni keddi győzelme esetén pontszámban utoléri a tabella első helyén álló ETO-t, több győzelmével pedig meg is előzi a győrieket. Érdekesség, hogy a fővárosi zöld-fehérek tavaly is szinte napra pontosan ugyanekkor ugrottak az élre: akkor április 12-én a tabellát addig vezető Puskás Akadémia 2–0-ra alulmaradt Győrben, míg Dibusz Dénesék ugyanilyen különbséggel nyerni tudtak Zalaegerszegen. Abban az évben a fővárosi zöld-fehérek a bajnokság végéig már nem is engedték ki a kezükből az első helyet. Lehet, hogy idén megismétlődik a futballtörténelem?

♦ A mérkőzést a 7. helyről kezdő Puskás Akadémia lényegesen rosszabb formában van: az előző 5 fordulóban ugyanis mindössze 4 pontot gyűjtött. Ezalatt egyedül két körrel ezelőtt, a DVTK otthonában tudott nyerni (2–1), ikszelt otthon a Debrecennel (1–1), 3-szor viszont kikapott, legutóbb hazai pályán 4–1-re az ETO-tól. Hornyák Zsolt együttese másfél éve, a 2024. november 9-i, zalaegerszegi fellépése (2–4) óta először kapott bajnoki meccsen 4 gólt.  

♦ Az FTC az előző 3 otthoni bajnokiját megnyerte, de 6–2–5-ös mérlegével még így is csak a 7. pozíciót foglalja el a hazai táblázaton. 

♦ A felcsúti csapat is idegenben szerepel eredményesebben, a mérlege 7–3–4, amivel 4. a vendégtabellán.

♦ Hornyák Zsoltnak, a Puskás Akadémia vezetőedzőjének ez lesz a 21. bajnoki mérkőzése a Ferencváros ellen, és a mérlege pozitív: 6 győzelem, 9 döntetlen és 5 vereség. A felvidéki származású tréner Robbie Keane-nel szemben is jobban áll, hiszen 2-szer nyert, 1-szer ikszelt és csak 1-szer maradt alul.

A 26. FORDULÓ MÉRKŐZÉSEI
Március 13., péntek
Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–4
ETO FC–MTK Budapest 0–0
Március 14., szombat
Újpest FC–Kisvárda Master Good 2–1
Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1–1
Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1
Április 14., kedd
18.45: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport, rádió: Nemzeti Sportrádió). Vezeti: Rúsz Márton

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. ETO FC Győr

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

3. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

4. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

6. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

7. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

9. Nyíregyháza Spartacus

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

 

 

FTC NB I Puskás Akadémia labdarúgó NB I Fradi NB I 26. forduló érdekességek PAFC Ferencváros
