Szerződést bontott portugál szélsőjével az Újpest – hivatalos

Iuri Medeiros 2025 nyarán érkezett az Újpesthez a Hapoel Beer-Sevától. Az őszi szezonban 15 mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólt szerzett. Tavasszal nem kapott lehetőséget a lila-fehéreknél.

A IV. kerületiek a csütörtökön megjelent közleményükben további sok sikert kívántak a 31 éves játékosnak.