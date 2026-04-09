Szerződést bontott portugál szélsőjével az Újpest – hivatalos
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC hivatalos honlapján bejelentette, hogy közös megegyezéssel felbontotta Iuri Medeiros szerződését.
Iuri Medeiros 2025 nyarán érkezett az Újpesthez a Hapoel Beer-Sevától. Az őszi szezonban 15 mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólt szerzett. Tavasszal nem kapott lehetőséget a lila-fehéreknél.
A IV. kerületiek a csütörtökön megjelent közleményükben további sok sikert kívántak a 31 éves játékosnak.
