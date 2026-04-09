Szerződést bontott portugál szélsőjével az Újpest – hivatalos

R. D. P.
2026.04.09. 12:00
null
Iuri Medeiros lényegében csak fél évig vált az Újpest hasznára (Fotó: Kovács Péter)
távozás Iuri Medeiros Újpest FC
A labdarúgó NB I-ben szereplő Újpest FC hivatalos honlapján bejelentette, hogy közös megegyezéssel felbontotta Iuri Medeiros szerződését.

Iuri Medeiros 2025 nyarán érkezett az Újpesthez a Hapoel Beer-Sevától. Az őszi szezonban 15 mérkőzésen lépett pályára, ezeken három gólt szerzett. Tavasszal nem kapott lehetőséget a lila-fehéreknél.

A IV. kerületiek a csütörtökön megjelent közleményükben további sok sikert kívántak a 31 éves játékosnak.

 

