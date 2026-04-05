Nemzeti Sportrádió

Női NB I: megosztozott a pontokon a Honvéd és az Újpest

2026.04.05. 15:13
Fotó: Facebook/Budapest Honvéd FC
Címkék
Budapest Honvéd Újpest FC női labdarúgó NB I
Mozgalmasan indult a Budapest Honvéd és az Újpest FC mérkőzése a női labdarúgó NB I 18. fordulójában, már a 14. percben 1–1 volt az eredmény, ám ezután többször nem rezzentek meg a hálók.

Egy mérkőzés maradt vasárnapra a női első osztályú labdarúgó-bajnokság 18. fordulójából: a fővárosi rangadón a Budapest Honvéd az Újpest FC-t fogadta. A mérkőzés végeredménye már az első negyedórában kialakult: a 10. percben a vendégek Erdész Fanni góljával vezetést szereztek, de nem örülhettek sokáig előnyüknek, négy perccel később ugyanis Vachter Fanni betalált a kapujukba, így a kispestiek legalább az egyik pontot otthon tudták tartani.

NŐI NB I
18. FORDULÓ
Budapest Honvéd–Újpest 1–1

 

 

 

Ezek is érdekelhetik