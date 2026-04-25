NB I: Puskás Akadémia–Újpest

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–Újpest FC 1–0 – ÉLŐ

Felcsút, Pancho Aréna, 17 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Berke

Gólszerző: Markgráf (12.)

ÉRDEKESSÉGEK

♦ Már 33 NB I-es találkozójuk volt, ezeknek majdnem a fele – 16 – a felcsútiak győzelmével ért véget, 10 iksz és 7 lila-fehér siker mellett. A gólátlag az átlagtól magasabb, 3.3 mérkőzésenként.

♦ A legutóbbi 18 meccsükből csak kettőt tudtak megnyerni a lila-fehérek, az egyiket 2022-ben a Szusza-stadionban (2–1) a másikat 2024 márciusában a Pancho Arénában (2–0). Az újpestiek már ötös nyeretlenségi sorozatban vannak a felcsútiakkal szemben (3 iksz, 2 vereség), ráadásul ebben bajnokságban gólképtelenek voltak ellenük (0–0 és 0–1).

♦ Házigazdaként kevésbé sikeres a Puskás Akadémia a lila-fehérek ellen, hiszen a mérleg csak minimális különbséggel billen a felcsúti csapat felé: 6 győzelem, 4 iksz, 5 vereség. Az újpestiek 2023 márciusában 5–1-re alulmaradtak Felcsúton, azóta viszont nem kaptak ki: 1-szer nyertek, 3-szor pedig döntetlent értek el. A Pancho Arénában tavaly októberben, a párharc során először nem esett gól a meccsükön.

♦ A legutóbbi 3 bajnokiját elbukta a Puskás Akadémia, sőt, az előző 7-ből is csak egyet, a diósgyőrit tudta megnyerni (2–1), azt is úgy, hogy a 84. percben még vesztésre állt.

♦ Az előző 2 meccsét megnyerte az Újpest, amely a múlt héten 7–2-re megverte a Nyíregyházát – holtversenyben ez a bajnokság leggólgazdagabb mérkőzése. A lila-fehérek legutóbb két éve, Mészöly Gézával a kispadon a Diósgyőrnek rúgtak ennyi gólt (7–0).

♦ A felcsútiak az otthon szerzett pontokat (15), az elért gólokat (11) és a gólkülönbséget (–6) tekintve is egyedül a Kazincbarcikát előzik meg a mezőnyből. 2026-ban még nyeretlenek a Pancho Arénában, 4 vereség mellett egyedül a Debrecennel ikszeltek (1–1).

♦ Az újpestiek idegenbeli 5–3–6-os mérlegükkel a középmezőnyben vannak a vendégtabellán, legutóbb hármas házon kívüli vereségsorozatukat szakították meg Miskolcon a Barcika legyőzésével (3–0).

