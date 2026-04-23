NB I: Bódog Tamás marad a Nyíregyháza vezetőedzője

2026.04.23. 14:59
Fotó: nyiregyhazaspartacus.hu
NB I labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus Bódog Tamás
Bódog Tamás marad a labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője.

„Bódog Tamással mindenben megállapodott a Nyíregyháza Spartacus, így a vezetőedző marad a Szparinál” – jelentette be a klub a honlapján. Az idény közben érkezett szakembernek a nyáron lejárt volna a megállapodása.

„Tavasszal a csapat jó teljesítményt nyújtott, elérte a kitűzött célt, és úgy éreztük, szakmailag jó kezekben van a keret. Többször egyeztettünk a mögöttünk álló hetekben Bódog Tamással a folytatásról, szeretnénk közösen előre lépni és fejlődni” – mondta csütörtökön a klub honlapján Révész Bálint tulajdonos.

Az október végén kinevezett Bódog eddigi mérlege hét győzelem, öt döntetlen és hét vereség a Spartacus vezetőedzőjeként. Csapata a legutóbbi fordulóban 7–2-re kikapott Újpesten, mégis biztossá vált a bennmaradása, amikor a Diósgyőr hazai pályán 5–0-s vereséget szenvedett a Debrecentől.

„Folyamatosan tárgyaltunk Révész Bálinttal, és számomra döntő jelentőségű volt, hogy a tulajdonos mindenképp velem képzelte el a folytatást, ami nagyon jólesett, és megpróbálom ezt a bizalmat meghálálni. Bízom benne, hogy eredményes, jó csapatunk lesz, amelyre büszkék lesznek a szurkolók, és a segítségükkel együtt eredményes szezonunk lesz” – nyilatkozta a szakvezető.

 

NB I labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus Bódog Tamás
