Macsó Máté vagány játékára most is számíthatnak Diósgyőrben

A félidőben még vezetett a DVTK, ám 3–1-es vereséget szenvedett a Ferencváros vendégeként, így négy fordulóval a bajnokság befejezése előtt már hétpontos hátrányban van a tizedik helyezett, még benn maradó helyen álló MTK Budapesttel szemben. Diósgyőri szempontból két pozitívuma feltétlenül volt a mérkőzésnek: az egyik az első negyvenöt perc fegyelmezett játéka, amely helyzetet sem engedélyezett a hazai együttesnek, a másik a klub saját nevelésű fiataljának, Macsó Máténak bemutatkozása, vagány futballja.

„Múlt héten szerdán Nebojsa Vignjevics odajött hozzám, és megkérdezte, tudok-e játszani pénteken a Ferencváros ellen. Azt gondoltam, csereként számítana rám, ám az edzésen kiderült, van esély arra, hogy kezdjek, és ez csütörtökön biztossá is vált – mondta lapunknak Macsó Máté. – A meccs előtti utolsó edzésen jobban meg voltam illetődve, mint a bajnokin, hihetetlenül jó volt megélni, hogy valóra vált az álmom! A környezet, a sok szurkoló egyaránt feldobott, de sokat segített az is, hogy a többiektől rengeteg támogatást kaptam. Különösen Alexandar Vallejo, valamint Takács Péter pályaedző látott el sok tanáccsal, amire szükség is volt, hiszen kiderült, az élvonalban nagyon más egy mérkőzés, mint amit korábban megszoktam. Már a vezető gólunk előtt is volt egy kényszerítőzés, melynél Osváth Attila szabálytalankodott velem szemben, aztán a második alkalommal a Bényei Ágostontól visszakapott labdával már el tudtam menni mellette. Betörtem a tizenhatoson belülre, láttam, hogy ­Holdampf Gergő érkezik a rövid oldalon, ám mert a beadásom megpattant a visszatérő ferencvárosi játékos lábán, a labda a hosszú oldalon érkező Pető Milánnak lett jó, és ő fejjel nem hibázott. Nagyon örültem, hiszen Milánnak ez volt az első diósgyőri gólja, én gólpasszt adtam, ráadásul vezettünk. A Fradinak nagyon jó játékosai vannak, az egyenlítés után felállást is váltottak, és bedaráltak bennünket.”

Ami Macsó Máté előéletét illeti, a családi indíttatás adva volt, hiszen az édesapja is futballozott, Diósgyőrben a tartalékcsapatig jutott, a huszadik születésnapját májusban ünneplő labdarúgó pedig nyolcéves kora óta tartozik a DVTK-hoz. Februárban, a Paks elleni 6–2-es Magyar Kupa meccsen csereként bemutatkozott az első csapatban, szombaton a Groupama Arénában azt is megmutatta, hogy hosszú távon is erősség lehet.

„Nem voltam még olyan helyzetben, mint amilyenben most vagyunk, a célom egyértelműen az, hogy ha lehetőséget kapok, a legjobbamat nyújtsam – folytatta Macsó Máté. – Nem a DVSC-vel kell foglalkoznunk, csakis magunkkal, fontos lenne, hogy ne csak megszerezzük a vezetést, mint tettük oly’ sokszor, hanem meg is tartsuk! Köszönöm a bizalmat, élni akarok vele, és bár nagyon nehéz helyzetben vagyunk, küzdenünk kell a bennmaradásért.”

30. FORDULÓ

Április 17., péntek

Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–2

Április 18., szombat

14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)

17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)

19.30: Diósgyőri VTK–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

Április 19., vasárnap

14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)