NB I: ZTE–KBSC 3–0

Macsó Máté vagány játékára most is számíthatnak Diósgyőrben

ZOMBORI ANDRÁS
2026.04.18. 12:33
Macsó Máté (balra, szemben) jól érezte magát a pályán, ráadásul gólpasszt is adott a Ferencváros elleni bajnokin (Fotó: Árvai Károly)
DVTK NB I Macsó Máté Debrecen
Gólpasszt adott első NB I-es meccsén Macsó Máté, aki abban bízik, hogy ha a DVTK szombaton megszerzi a vezetést, meg is tartja.

 

A félidőben még vezetett a DVTK, ám 3–1-es vereséget szenvedett a Ferencváros vendégeként, így négy fordulóval a bajnokság befejezése előtt már hétpontos hátrányban van a tizedik helyezett, még benn maradó helyen álló MTK Budapesttel szemben. Diósgyőri szempontból két pozitívuma feltétlenül volt a mérkőzésnek: az egyik az első negyvenöt perc fegyelmezett játéka, amely helyzetet sem engedélyezett a hazai együttesnek, a másik a klub saját nevelésű fiataljának, Macsó Máténak bemutatkozása, vagány futballja.

 

„Múlt héten szerdán Nebojsa Vignjevics odajött hozzám, és megkérdezte, tudok-e játszani pénteken a Ferencváros ellen. Azt gondoltam, csereként számítana rám, ám az edzésen kiderült, van esély arra, hogy kezdjek, és ez csütörtökön biztossá is vált – mondta lapunknak Macsó Máté. – A meccs előtti utolsó edzésen jobban meg voltam illetődve, mint a bajnokin, hihetetlenül jó volt megélni, hogy valóra vált az álmom! A környezet, a sok szurkoló egyaránt feldobott, de sokat segített az is, hogy a többiektől rengeteg támogatást kaptam. Különösen Alexandar Vallejo, valamint Takács Péter pályaedző látott el sok tanáccsal, amire szükség is volt, hiszen kiderült, az élvonalban nagyon más egy mérkőzés, mint amit korábban megszoktam. Már a vezető gólunk előtt is volt egy kényszerítőzés, melynél Osváth Attila szabálytalankodott velem szemben, aztán a második alkalommal a Bényei Ágostontól visszakapott labdával már el tudtam menni mellette. Betörtem a tizenhatoson belülre, láttam, hogy ­Holdampf Gergő érkezik a rövid oldalon, ám mert a beadásom megpattant a visszatérő ferencvárosi játékos lábán, a labda a hosszú oldalon érkező Pető Milánnak lett jó, és ő fejjel nem hibázott. Nagyon örültem, hiszen Milánnak ez volt az első diósgyőri gólja, én gólpasszt adtam, ráadásul vezettünk. A Fradinak nagyon jó játékosai vannak, az egyenlítés után felállást is váltottak, és bedaráltak bennünket.”

Ami Macsó Máté előéletét illeti, a családi indíttatás adva volt, hiszen az édesapja is futballozott, Diósgyőrben a tartalékcsapatig jutott, a huszadik születésnapját májusban ünneplő labdarúgó pedig nyolcéves kora óta tartozik a DVTK-hoz. Februárban, a Paks elleni 6–2-es Magyar Kupa meccsen csereként bemutatkozott az első csapatban, szombaton a Groupama Arénában azt is megmutatta, hogy hosszú távon is erősség lehet.

„Nem voltam még olyan helyzetben, mint amilyenben most vagyunk, a célom egyértelműen az, hogy ha lehetőséget kapok, a legjobbamat nyújtsam – folytatta Macsó Máté. – Nem a DVSC-vel kell foglalkoznunk, csakis magunkkal, fontos lenne, hogy ne csak megszerezzük a vezetést, mint tettük oly’ sokszor, hanem meg is tartsuk! Köszönöm a bizalmat, élni akarok vele, és bár nagyon nehéz helyzetben vagyunk, küzdenünk kell a bennmaradásért.” 

30. FORDULÓ
Április 17., péntek
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–2
Április 18., szombat
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.30: Diósgyőri VTKDebreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Ferencvárosi TC29185657–30+27 59 
2. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
3. Debreceni VSC291210741–34+7 46 
4. Zalaegerszegi TE29129843–35+8 45 
5. Paksi FC29128954–41+13 44 
6. Újpest FC301171247–48–1 40 
7. Kisvárda291171133–42–9 40 
8. Puskás Akadémia291161236–39–3 39 
9. Nyíregyháza Spartacus30981342–53–11 35 
10. MTK Budapest29881350–58–8 32 
11. Diósgyőri VTK295101436–52–16 25 
12. Kazincbarcika29522227–63–36 17 

 

 

Legfrissebb hírek

NB I: ZTE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

Labdarúgó NB I
55 perce

Kerezsi Zalán: Akár már ebben a fordulóban is bennmaradhatunk

Labdarúgó NB I
3 órája

A Zalaegerszeg dobogós esélyt kap a sereghajtó ellen

Labdarúgó NB I
6 órája

Lenny Joseph: Bátornak és hatékonynak kell lennem a kapu előtt

Labdarúgó NB I
6 órája

Szélesi Zoltán: Két nap szabadságot adok a futballistáknak

Labdarúgó NB I
7 órája

Francia reneszánsz Angyalföldön – Simon Zoltán publicisztikája

Labdarúgó NB I
15 órája

Nagy meccs lesz – Thury Gábor jegyzete

Labdarúgó NB I
15 órája

Kilenc gól a Szuszában! A parádézó Újpest ötgólos győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen

Labdarúgó NB I
17 órája
Ezek is érdekelhetik