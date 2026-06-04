Kemenes Szabolcs lett a DVSC akadémiai igazgatója

„Akadémiai igazgatóként és utánpótlás szakágvezetőként a DVSC Labdarúgó Akadémiánál folytatja pályafutását Kemenes Szabolcs – jelentette be a dvsc.hu. – A 40 éves egykori kapus mintegy 200 mérkőzésen védett az NB I-ben, pályafutása nagy részét a Honvéd együttesében töltötte, bronzérmet is nyert. Edzői karrierje – Bognár György mellett – Budaörsön kezdődött, ahol az utánpótlásért is felelt, majd a III. kerületi TVE csapatánál az NB II-ben is folytatódott, dolgozott Spanyolországban is edzőként. Később az U19-es magyar válogatott szövetségi edzőjeként bontakozott ki. A magyar utánpótlás-válogatottak közül egyedüliként, Kemenes Szabolcs vezetésével és több debreceni játékossal a keretben szerepelt az U-19-es válogatott az UEFA elit körben Olaszországban idén tavasszal.”

A közlemény hozzáteszi, a debreceni akadémia eddigi vezetője, Herczeg András továbbra is megbecsült tagja és fontos szereplője marad a DVSC Labdarúgó Akadémia szakmai vezetésének, korábbi utánpótlás-válogatott játékosával, Kemenes Szabolccsal együtt fejlesztik tovább a debreceni tehetségeket.