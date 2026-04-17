Kilenc gól a Szuszában! A parádézó Újpest ötgólos győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ
ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 7–2 (3–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), ill. Kvasina (81.), Tijani (84.)
SOSEM TUDJUK MEG, mi lett volna, ha...
... a Nyíregyháza az első harminc másodpercben adódó három lövőhelyzetéből egyszer beveszi az Újpest kapuját. Úgy alakult azonban, hogy a vendégek mindhárom lehetőségüket elpuskázták, egy ízben Banai Dávidnak kellett hárítania, ezután pedig a lila-fehérek gálája következett. A harmadik percben, ártalmatlan helyzetben, Vane Jovanov passzolás közben utolsó emberként elcsúszott, az óriási hiba pedig nem maradt büntetlenül, Horváth Krisztofer kihasználta a megingást. Három perccel később már kettővel vezetett az Újpest, Matija Ljujics megvillantotta kiemelkedő lövőtechnikáját, a tizenhatoson kívülről pazar mozdulattal zúdította a bal felsőbe a labdát – érdemes megjegyezni, hogy az egész akció tetszetős volt, a támadás Banai Dávid kapus pontos passzával indult.
A 10. percben Bognár Tamás játékvezető majdnem helyzetbe hozta a Nyíregyházát, érthetetlen módon tizenegyest ítélt, mivel a hazai büntetőterületen belül kezezést látott, csakhogy nem újpesti játékos, hanem Muhamed Tijani kezét érte a labda. Szélesi Zoltán vezetőedző teátrális mozdulatokkal, higgadtságot közvetítve jelezte, mindezért nem jár tizenegyes, majd a felvételek megtekintése után a játékvezető meghozta azt az ítéletet, amelyet a nézők, beleértve az esettől mintegy száz méterre helyet foglaló vendégszurkolók is egyértelműnek gondoltak: szabadrúgás kifelé! Nem sokkal később Kovács Milán hibázott óriásit, s a felelőtlen labdavesztését megbosszulta a házigazda, Horváth Krisztofer újfent tökéletes befejezőnek bizonyult, így tizenhat perc elteltével már hárommal vezetett az Újpest, kvázi fölényesen meg is nyerte már a bajnokit...
Ekkora hátrányból ritkán áll fel csapat. A Nyíregyházának sem sikerült, pedig minden esélye megvolt arra, hogy még az első negyvenöt percben visszakapaszkodjon: a 19. percben Banai Dávid védésére volt szükség ahhoz, hogy Katona Bálint révén ne szépítsen, a 36. percben Marko Kvasina lövése után Bodnár János szabadított fel a gólvonalon, a 40. percben, ismét az osztrák csatár próbálkozását követően, a lécen csattant a labda, majd a játékrész hosszabbításában Nemanja Antonov szabadrúgásból találta el a lécet – a labdába Banai Dávid is beléért, de ezt a játékvezető nem észlelte. Persze, időközben a lila-fehéreknek is akadtak lehetőségeik, Arne Maier távolról, Krajcsovics Ábel és Aljosa Matko pedig közelről szerezhetett volna újabb gólt, ám nem tudták lezárni a meccset.
Noha az első játékrészt követően 0.86–0.59 volt a várható gólmutató az Újpest javára, a haladó statisztikai adat nem hatotta meg az eredményjelzőt, amelyen 3–0 állt... A fordulást követő 27. másodpercben Nemanja Antonov ismét eltalálta a lécet, beadása után érintette a labda. A túloldalon azonban az első nagy helyzetet sikerült gólra váltani, Krajcsovics Ábel nagyszerű egyéni alakítás révén növelte a hazai előnyt. Nem sokkal később Arne Maier villant, sarokkal adott szenzációs passzt Aljosa Matkónak, aki értékesítette a ziccerét. S ezzel még nem volt vége: Horváth Krisztofer a 71. percben megszerezte a harmadik gólját. Marko Kvasina és Muhamed Tijani a hajrában ugyan bevette a hazai kaput, de ez már nem sokat nyomott a latban, már csak azért sem, mert Aljosa Matko állította be a 7–2-es végeredményt, tizenhatodik találatával megerősítve pozícióját az NB I góllövőlistájának élén.
Az Újpest gálaelőadása ha nem is feledteti az idény rapszodikus teljesítményét, nagy lökést adhat az együttesnek a bajnoki hajrára, míg a Nyíregyháza nem tudta – az előző idényhez hasonlóan – a Szusza Ferenc Stadionban bebiztosítani az élvonalbeli tagságát, a folytatásban kell kiharcolnia a bennmaradást.
|HATALMAS A DERBI IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS
|Nagyszerű ütemezés: a Nyíregyháza elleni gálaelőadás, azaz a 7–2-es győzelemmel végződő bajnoki szünetében kezdte meg az Újpest FC a jegyértékesítést a május 3-án, 16 órakor rendezendő, Ferencváros elleni hazai összecsapására. A derbi iránt hatalmas az érdeklődés, lapunk információja szerint mintegy másfél óra alatt 1400 belépőt értékesítettek a lila-fehérek, úgyhogy aligha lenne meglepő, ha telt ház előtt rendeznék a mérkőzést.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Ferencvárosi TC
|29
|18
|5
|6
|57–30
|+27
|59
|2. ETO FC Győr
|29
|17
|8
|4
|58–29
|+29
|59
|3. Debreceni VSC
|29
|12
|10
|7
|41–34
|+7
|46
|4. Zalaegerszegi TE
|29
|12
|9
|8
|43–35
|+8
|45
|5. Paksi FC
|29
|12
|8
|9
|54–41
|+13
|44
|6. Újpest FC
|30
|11
|7
|12
|47–48
|–1
|40
|7. Kisvárda
|29
|11
|7
|11
|33–42
|–9
|40
|8. Puskás Akadémia
|29
|11
|6
|12
|36–39
|–3
|39
|9. Nyíregyháza Spartacus
|30
|9
|8
|13
|42–53
|–11
|35
|10. MTK Budapest
|29
|8
|8
|13
|50–58
|–8
|32
|11. Diósgyőri VTK
|29
|5
|10
|14
|36–52
|–16
|25
|12. Kazincbarcika
|29
|5
|2
|22
|27–63
|–36
|17