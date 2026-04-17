Kilenc gól a Szuszában! A parádézó Újpest ötgólos győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen

2026.04.17. 21:52
null
Fotó: Török Attila
Újpest NB I Nyíregyháza Nyíregyháza Spartacus FC NB I 30. forduló labdarúgó NB I Újpest FC Szpari
A labdarúgó NB I 30. fordulójának péntek esti mérkőzésén az Újpest 7–2-re legyőzte a Nyíregyházát. A lila-fehérek tizenöt perc elteltével már három góllal vezettek. A Szpari hatgólos hátrányban kétszer is betalált, de a csattanó a hazaiaké volt.

 

LABDARÚGÓ NB I
30. FORDULÓ

ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 7–2 (3–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző. Vezette: Bognár T.
Gólszerző: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), ill. Kvasina (81.), Tijani (84.)

SOSEM TUDJUK MEG, mi lett volna, ha...

... a Nyíregyháza az első harminc másodpercben adódó három lövőhelyzetéből egyszer beveszi az Újpest kapuját. Úgy alakult azonban, hogy a vendégek mindhárom lehetőségüket elpuskázták, egy ízben Banai Dávidnak kellett hárítania, ezután pedig a lila-fehérek gálája következett. A harmadik percben, ártalmatlan helyzetben, Vane Jovanov passzolás közben utolsó emberként elcsúszott, az óriási hiba pedig nem maradt büntetlenül, Horváth Krisztofer kihasználta a megingást. Három perccel később már kettővel vezetett az Újpest, Matija Ljujics megvillantotta kiemelkedő lövőtechnikáját, a tizenhatoson kívülről pazar mozdulattal zúdította a bal felsőbe a labdát – érdemes megjegyezni, hogy az egész akció tetszetős volt, a támadás Banai Dávid kapus pontos passzával indult.

A 10. percben Bognár Tamás játékvezető majdnem helyzetbe hozta a Nyíregyházát, érthetetlen módon tizenegyest ítélt, mivel a hazai büntetőterületen belül kezezést látott, csakhogy nem újpesti játékos, hanem Muhamed Tijani kezét érte a labda. Szélesi Zoltán vezetőedző teátrális mozdulatokkal, higgadtságot közvetítve jelezte, mindezért nem jár tizenegyes, majd a felvételek megtekintése után a játékvezető meghozta azt az ítéletet, amelyet a nézők, beleértve az esettől mintegy száz méterre helyet foglaló vendégszurkolók is egyértelműnek gondoltak: szabadrúgás kifelé! Nem sokkal később Kovács Milán hibázott óriásit, s a felelőtlen labdavesztését megbosszulta a házigazda, Horváth Krisztofer újfent tökéletes befejezőnek bizonyult, így tizenhat perc elteltével már hárommal vezetett az Újpest, kvázi fölényesen meg is nyerte már a bajnokit...

Ekkora hátrányból ritkán áll fel csapat. A Nyíregyházának sem sikerült, pedig minden esélye megvolt arra, hogy még az első negyvenöt percben visszakapaszkodjon: a 19. percben Banai Dávid védésére volt szükség ahhoz, hogy Katona Bálint révén ne szépítsen, a 36. percben Marko Kvasina lövése után Bodnár János szabadított fel a gólvonalon, a 40. percben, ismét az osztrák csatár próbálkozását követően, a lécen csattant a labda, majd a játékrész hosszabbításában Nemanja Antonov szabadrúgásból találta el a lécet – a labdába Banai Dávid is beléért, de ezt a játékvezető nem észlelte. Persze, időközben a lila-fehéreknek is akadtak lehetőségeik, Arne Maier távolról, Krajcsovics Ábel és Aljosa Matko pedig közelről szerezhetett volna újabb gólt, ám nem tudták lezárni a meccset. 

Noha az első játékrészt követően 0.86–0.59 volt a várható gólmutató az Újpest javára, a haladó statisztikai adat nem hatotta meg az eredményjelzőt, amelyen 3–0 állt... A fordulást követő 27. másodpercben Nemanja Antonov ismét eltalálta a lécet, beadása után érintette a labda. A túloldalon azonban az első nagy helyzetet sikerült gólra váltani, Krajcsovics Ábel nagyszerű egyéni alakítás révén növelte a hazai előnyt. Nem sokkal később Arne Maier villant, sarokkal adott szenzációs passzt Aljosa Matkónak, aki értékesítette a ziccerét. S ezzel még nem volt vége: Horváth Krisztofer a 71. percben megszerezte a harmadik gólját. Marko Kvasina és Muhamed Tijani a hajrában ugyan bevette a hazai kaput, de ez már nem sokat nyomott a latban, már csak azért sem, mert Aljosa Matko állította be a 7–2-es végeredményt, tizenhatodik találatával megerősítve pozícióját az NB I góllövőlistájának élén.

Az Újpest gálaelőadása ha nem is feledteti az idény rapszodikus teljesítményét, nagy lökést adhat az együttesnek a bajnoki hajrára, míg a Nyíregyháza nem tudta – az előző idényhez hasonlóan – a Szusza Ferenc Stadionban bebiztosítani az élvonalbeli tagságát, a folytatásban kell kiharcolnia a bennmaradást.

null
fotó 2026.04.17.

NB I, 29. forduló: Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus 7–2 (Fotós: Török Attila)

HATALMAS A DERBI IRÁNTI ÉRDEKLŐDÉS
Nagyszerű ütemezés: a Nyíregyháza elleni gálaelőadás, azaz a 7–2-es győzelemmel végződő bajnoki szünetében kezdte meg az Újpest FC a jegyértékesítést a május 3-án, 16 órakor rendezendő, Ferencváros elleni hazai összecsapására. A derbi iránt hatalmas az érdeklődés, lapunk információja szerint mintegy másfél óra alatt 1400 belépőt értékesítettek a lila-fehérek, úgyhogy aligha lenne meglepő, ha telt ház előtt rendeznék a mérkőzést.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Ferencvárosi TC29185657–30+27 59 
2. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
3. Debreceni VSC291210741–34+7 46 
4. Zalaegerszegi TE29129843–35+8 45 
5. Paksi FC29128954–41+13 44 
6. Újpest FC301171247–48–1 40 
7. Kisvárda291171133–42–9 40 
8. Puskás Akadémia291161236–39–3 39 
9. Nyíregyháza Spartacus30981342–53–11 35 
10. MTK Budapest29881350–58–8 32 
11. Diósgyőri VTK295101436–52–16 25 
12. Kazincbarcika29522227–63–36 17 

 

 

