Kilenc gól a Szuszában! A parádézó Újpest ötgólos győzelmet aratott a Nyíregyháza ellen

LABDARÚGÓ NB I

30. FORDULÓ

ÚJPEST FC–NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC 7–2 (3–0)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5110 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Horváth K. (3., 16., 71.), Ljujics (6.), Krajcsovics (53.), Matko (65., 86.), ill. Kvasina (81.), Tijani (84.)

SOSEM TUDJUK MEG, mi lett volna, ha...

... a Nyíregyháza az első harminc másodpercben adódó három lövőhelyzetéből egyszer beveszi az Újpest kapuját. Úgy alakult azonban, hogy a vendégek mindhárom lehetőségüket elpuskázták, egy ízben Banai Dávidnak kellett hárítania, ezután pedig a lila-fehérek gálája következett. A harmadik percben, ártalmatlan helyzetben, Vane Jovanov passzolás közben utolsó emberként elcsúszott, az óriási hiba pedig nem maradt büntetlenül, Horváth Krisztofer kihasználta a megingást. Három perccel később már kettővel vezetett az Újpest, Matija Ljujics megvillantotta kiemelkedő lövőtechnikáját, a tizenhatoson kívülről pazar mozdulattal zúdította a bal felsőbe a labdát – érdemes megjegyezni, hogy az egész akció tetszetős volt, a támadás Banai Dávid kapus pontos passzával indult.

A 10. percben Bognár Tamás játékvezető majdnem helyzetbe hozta a Nyíregyházát, érthetetlen módon tizenegyest ítélt, mivel a hazai büntetőterületen belül kezezést látott, csakhogy nem újpesti játékos, hanem Muhamed Tijani kezét érte a labda. Szélesi Zoltán vezetőedző teátrális mozdulatokkal, higgadtságot közvetítve jelezte, mindezért nem jár tizenegyes, majd a felvételek megtekintése után a játékvezető meghozta azt az ítéletet, amelyet a nézők, beleértve az esettől mintegy száz méterre helyet foglaló vendégszurkolók is egyértelműnek gondoltak: szabadrúgás kifelé! Nem sokkal később Kovács Milán hibázott óriásit, s a felelőtlen labdavesztését megbosszulta a házigazda, Horváth Krisztofer újfent tökéletes befejezőnek bizonyult, így tizenhat perc elteltével már hárommal vezetett az Újpest, kvázi fölényesen meg is nyerte már a bajnokit...

Ekkora hátrányból ritkán áll fel csapat. A Nyíregyházának sem sikerült, pedig minden esélye megvolt arra, hogy még az első negyvenöt percben visszakapaszkodjon: a 19. percben Banai Dávid védésére volt szükség ahhoz, hogy Katona Bálint révén ne szépítsen, a 36. percben Marko Kvasina lövése után Bodnár János szabadított fel a gólvonalon, a 40. percben, ismét az osztrák csatár próbálkozását követően, a lécen csattant a labda, majd a játékrész hosszabbításában Nemanja Antonov szabadrúgásból találta el a lécet – a labdába Banai Dávid is beléért, de ezt a játékvezető nem észlelte. Persze, időközben a lila-fehéreknek is akadtak lehetőségeik, Arne Maier távolról, Krajcsovics Ábel és Aljosa Matko pedig közelről szerezhetett volna újabb gólt, ám nem tudták lezárni a meccset.

Noha az első játékrészt követően 0.86–0.59 volt a várható gólmutató az Újpest javára, a haladó statisztikai adat nem hatotta meg az eredményjelzőt, amelyen 3–0 állt... A fordulást követő 27. másodpercben Nemanja Antonov ismét eltalálta a lécet, beadása után érintette a labda. A túloldalon azonban az első nagy helyzetet sikerült gólra váltani, Krajcsovics Ábel nagyszerű egyéni alakítás révén növelte a hazai előnyt. Nem sokkal később Arne Maier villant, sarokkal adott szenzációs passzt Aljosa Matkónak, aki értékesítette a ziccerét. S ezzel még nem volt vége: Horváth Krisztofer a 71. percben megszerezte a harmadik gólját. Marko Kvasina és Muhamed Tijani a hajrában ugyan bevette a hazai kaput, de ez már nem sokat nyomott a latban, már csak azért sem, mert Aljosa Matko állította be a 7–2-es végeredményt, tizenhatodik találatával megerősítve pozícióját az NB I góllövőlistájának élén.

Az Újpest gálaelőadása ha nem is feledteti az idény rapszodikus teljesítményét, nagy lökést adhat az együttesnek a bajnoki hajrára, míg a Nyíregyháza nem tudta – az előző idényhez hasonlóan – a Szusza Ferenc Stadionban bebiztosítani az élvonalbeli tagságát, a folytatásban kell kiharcolnia a bennmaradást.