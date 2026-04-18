Kerezsi Zalán: Akár már ebben a fordulóban is bennmaradhatunk

2026.04.18. 11:28
Fotó: Árvai Károly
MTK NB I Kerezsi Zalán Kisvárda
Az MTK támadója, Kerezsi Zalán beszélt élete első NB I-es duplájáról, a Kisvárda elleni bajnoki fontosságáról.


 

 

Erősebb önbizalommal várhatja Kerezsi Zalán, az MTK Budapest támadója a Kisvárda Master Good elleni, szombaton 17 órakor kezdődő bajnokit: a kék-fehérek 22 éves játékosa a legutóbbi, ZTE FC elleni (3–0) meccsen először duplázott az élvonalban.

„Nagyon örültem, hogy két gólt is szereztem, ráadásul fontos mérkőzésen, hiszen nagyon kellett a három pont hozzá, hogy nyugodtabban várhatjuk a hátralévő négy bajnokit – mondta lapunknak Kerezsi Zalán, utalva arra, hogy csapata így már hét ponttal előzi meg az utolsó előtti, kieső pozícióban álló Diósgyőrt. – A támadónak mindig fontos, hogy jöjjenek a gólok, de a helyén kezelem ezt a személyes sikert, és nem szeretnék itt megállni. Ha legyőzzük a Kisvárdát, akár már ebben a fordulóban is biztossá válhat a bennmaradás, ez extra motivációt ad számunkra. Nem lesz könnyű feladatunk, hiszen ellenfelünk újoncként kifejezetten jól szerepel, játékosai nyugodtan, felszabadultan futballoznak. Masszívan védekezik a csapat, ezt láthattuk hétfőn, a Debrecen elleni bajnokin is, amelyen nem született gól. Ha hasonlóan jó teljesítményt nyújtunk, mint a múlt héten a ZTE ellen, akkor nyerhetünk odahaza.”     

Kerezsi Zalán ebben a bajnoki idényben eddig öt gólt szerzett és két gólpasszt adott (összesen huszonhárom bajnokin lépett pályára, tizenkétszer kezdőként, tizenegyszer csereként), így érthetően nem teljesen felhőtlen az öröme akkor, amikor saját játékáról kérdeztük.

„A futballom összhangban volt a csapat produkciójával… Vagyis akadtak jobb meccseim, de hullámzóan teljesítettem. Ezen a jövőben mindenképpen dolgoznom kell, sokkal stabilabban, kiegyenlítettebben kell futballoznom, és akkor szebb időszak várhat ránk.”

30. FORDULÓ
Április 17., péntek
Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 7–2
Április 18., szombat
14.15: Zalaegerszegi TE FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport+)
17.00: MTK Budapest–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
19.30: Diósgyőri VTKDebreceni VSC (Tv: M4 Sport)
Április 19., vasárnap
14.15: Paksi FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)
19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Ferencvárosi TC29185657–30+27 59 
2. ETO FC Győr29178458–29+29 59 
3. Debreceni VSC291210741–34+7 46 
4. Zalaegerszegi TE29129843–35+8 45 
5. Paksi FC29128954–41+13 44 
6. Újpest FC301171247–48–1 40 
7. Kisvárda291171133–42–9 40 
8. Puskás Akadémia291161236–39–3 39 
9. Nyíregyháza Spartacus30981342–53–11 35 
10. MTK Budapest29881350–58–8 32 
11. Diósgyőri VTK295101436–52–16 25 
12. Kazincbarcika29522227–63–36 17 

 

 

