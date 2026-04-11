Katona Levente: Nehéz megállítani a paksi csatárokat

Nagy lépést tehet a bennmaradás felé a Nyíregyháza Spartacus, de ehhez nyernie kell hazai pályán – nem lesz könnyű feladata, hiszen az egyre inkább magára találó, az utóbbi négy bajnokiján nyolc pontot szerző Paksi FC érkezik hozzá.

„Javítani akarunk, hiszen a múlt heti, ETO elleni bajnokink nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna, kikaptunk egy nullára – mondta lapunknak Katona Levente, a Nyíregyháza Spartacus 24 éves védője. – A Paks egyre inkább hasonlít régi önmagához, úgy tűnik, kimászott a gödörből, újra jól és eredményesen futballozik – legutóbb a Kazincbarcikát győzte le fölényesen, öt egyre. De mi játszunk idehaza, remélhetőleg sok néző előtt, nem lehet más célunk, mint a három pont besöprése. Ellenfelünk hasonló stílust képvisel, mint mi, nekik is vannak a keretben szép számmal magas, erős játékosaik, jók a párharcokban, a szabad- és szögletrúgások utáni szituációkban. Fontos és döntő lesz, hogy ezekből hogyan jövünk ki, illetve hányszor szerezzük meg a »második labdákat«.”

Katona Levente az ETO FC ellen bal oldali hátvédként kapott szerepet, majd behúzódott eredeti pozíciójába, belső védőnek, ám bárhol is játszik, biztos, hogy fel kell kötnie a gatyáját: Ádám Martin, Böde Dániel vagy Tóth Barna megállítása sem egyszerű.

„Tóth Barnát jól ismerem, hiszen együtt szerepeltünk Kecskeméten, nehéz volt tartani edzésen is, de már több alkalommal játszhattam Böde Dániel ellen is, vele sem könnyű… Ő még mindig, közel a negyvenhez is bizonyítja, ha beáll a kispadról, meccseket tud eldönteni, úgy helyezkedik, hogy egyszerűen nem lehet vele mit kezdeni. Mindannyian magasabbak nálam, ám ezt lehet kompenzálni, például a kapunktól távol tartásukkal, vagy ha kicsit kilököm őket a labda alól. Attól nem tartok, hogy megfutnak, ebben felveszem a versenyt velük. Az is opció, ha megelőzöm őket, ha nem erőltetem a test test elleni csatát, hiszen abban alulmaradhatok. Ez szép védői feladat, amelyet a társaimmal együtt meg akarunk oldani – motiváltan várjuk a meccset.”

Véget ért az albán védő idénye Eneo Bitri Súlyos sérülést szenvedett Eneo Bitri, a Nyíregyháza Spartacus albán belső védője az ETO FC elleni (0–1) bajnokin: kiugrott a válla, amelyet az orvosok még Győrben visszatettek a helyére. A nyíregyházi klub tájékoztatása szerint a légiós karja fel van kötve, edzeni nem tud, számára véget ért az idény. Szeptemberben érkezett Nyíregyházára, összesen nyolc bajnokin kapott lehetőséget, négy-négy alkalommal kezdőként, illetve csereként.

Megkérdeztük Katona Leventét, melyik csatár ellen gyűlt meg leginkább a baja eddigi pályafutása során.

„A jelenleg Diósgyőrben szereplő Lamin Colley nagyon harcos, nehéz ellenfél, de említhetném Nadir Benbualit is, a győri csatár komplex futballista, sokat mozog, gyors, ruganyos és érzi a kaput. Ám szombaton sem lesz könnyebb feladatom a paksi támadókkal szemben…”

A Szpari a téli szünetben még a kieső, 11. helyezett volt, a tizedik Diósgyőr négy ponttal szerzett többet – azóta nagyot fordult a világ, a Nyíregyháza már a vonal felett áll.

„Nem szeretem a számolgatást, mindig a következő feladatra figyelünk, abból nagy baj nem lehet. Persze látjuk a tabellát, örülünk, hogy a jó tavaszi eredményeknek hála benn maradó helyen vagyunk, de addig semmi sem dől el, amíg matematikailag minden lehetséges.”

LABDARÚGÓ NB I

29. FORDULÓ

Április 10., péntek

Puskás Akadémia FC–ETO FC 1–4

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 3–1

Április 11., szombat

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

17.45: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

Április 13., hétfő

20.00: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)