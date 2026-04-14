Gruber Zsombor: Ha valaki, én ismerem a Puskás Akadémiát

SOMOGYI ZSOLT
2026.04.14. 09:02
Gruber Zsombor rendre lendületet hoz a Ferencváros játékába, amikor pályára lép (Fotó: Czinege Melinda)
Kiegyenesedik a tabella: az elhalasztott FTC–Puskás Akadémia mérkőzést kedden pótolják, s pályára léphet a Ferencvárost erősítő Gruber Zsombor, aki a felcsúti klub színeiben játszott először az NB I-ben.

59 pont a cél – minden bizonnyal így készül a Ferencváros a keddi mérkőzésére. A bajnoki versenyfutás rendkívül izgalmas, és a Puskás Akadémia elleni meccset nemcsak a ferencvárosiak és a felcsútiak várják izgatottan, hanem vélhetően a győriek is, hiszen az ETO FC 59 ponttal az első helyen áll, és ha a bajnoki címvédő FTC megnyeri az elhalasztott találkozóját, pontszámban utoléri a kisalföldieket. Mivel azonos pontszámnál a több győzelem rangsorol, erre is érdemes figyelni: ebben a pillanatban mindkét klub 17 győzelemnél tart, a Fradi tehát előzhet ebben a tekintetben.

Azt pedig tudjuk: vasárnap 19.30 órakor Győrben találkozik az ETO és az FTC – bajnoki döntőnek is beillik az összecsapás. Előtte persze még meg kell oldani a keddi feladatot, s bár a Puskás Akadémia formája hullámzó – a felcsúti csapat 2026-ban háromszor nyert, ötször viszont kikapott –, a hazaiak nem lehetnek nyugodtak. Érdekes, hogy ebben a naptári évben idegenben jobban teljesít a Puskás Akadémia: nyert Újpesten, valamint a Kazincbarcika és a DVTK vendégeként Diósgyőrben, Felcsúton viszont a Paks, a ZTE FC, a Nyíregyháza és legutóbb az ETO FC is győzni tudott, a DVSC ellen összejött a döntetlen, így a mérleg öt meccsen egy megszerzett és 14 elveszített pont. A Ferencváros a Groupama Arénában 20, idegenben 36 pontot szerzett, vagyis hazai környezetben szintén nem villog, sőt, a két csapat augusztusi összecsapásán a Puskás Akadémia nyert az Üllői úton 2–1-re. De az régen volt: az FTC legutóbbi hat bajnokiján 16 pontot szerzett, ötször győzött, csak Kisvárdán játszott döntetlent.

Mi lesz kedden?

„Vigyázni kell a Puskás Akadémiával, én már csak tudom – mondta lapunknak Gruber Zsombor, aki 2017-ben lett a felcsúti utánpótlás tagja, és 2022-ben keddi ellenfele színeiben mutatkozott be az élvonalban bajnoki mérkőzésen. – Tudom, milyen játékosok alkotják, függetlenül attól, milyen eredményeket ért el mostanában. Itt a friss példa: a DVTK sem remekelt az előző fordulókban, ellenünk mégis sokkal jobban, agresszívabban futballozott. Arra mindig fel kell készülnünk, hogy ellenünk a legjobbját nyújtaná mindenki. A Puskás Akadémia is összeszedi magát, mindegy, mit ért el az ETO ellen pénteken. A diósgyőriekkel szemben az első félidő nem sikerült, és a szünetben úgy álltam be, ha sikerül gyorsan egyenlíteni, megnyerjük a mérkőzést. Örülök, hogy így lett! Azt mindenképpen el kellene kerülni, hogy hazai pályán állandóan rohanjunk az eredmény után.”

Gruber Zsombor Győrből került Felcsútra, a családtagok, rokonok most is a kisalföldi városban élnek, így esetében érdekes a következő kérdés is: mennyire téma a vasárnapi csúcsrangadó?

„Tudom, furcsán hangzik, de semennyire… Amikor az Európa-ligában szerepeltünk, megtanultuk, ne nézzünk túlságosan előre, amikor van feladat, ne foglalkozzunk azzal, mi lesz utána. Egyelőre a keddi összecsapásra összpontosítunk, azt szeretnénk megnyerni, és majd azután foglalkozunk az ETO elleni bajnoki összecsapással. Az elmúlt hat mérkőzés során ötször győzni tudtunk, de most az elmaradt mérkőzéssel és majd a Magyar Kupa-elődöntővel visszatérünk az El-rendszerhez, amikor hétköznap is vártak ránk tétmérkőzések. Kiértékeltük a DVTK elleni találkozó tanulságait, és úgy akarjuk kezdeni a meccset, ahogy pénteken a második félidőt. A győzelem megszerzése a célunk.”

LABDARÚGÓ NB I
26. FORDULÓ
Március 13., péntek
Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC 0–4
ETO FC–MTK Budapest 0–0
Március 14., szombat
Újpest FC–Kisvárda Master Good 2–1
Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 1–1
Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–1
Április 14., kedd
18.45: Ferencvárosi TC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Debreceni VSC

29

12

10

7

41–34

+7 

46 

  4. Zalaegerszegi TE

29

12

9

8

43–35

+8 

45 

  5. Paksi FC

29

12

8

9

54–41

+13 

44 

  6. Kisvárda

29

11

7

11

33–42

–9 

40 

  7. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  8. Újpest FC

29

10

7

12

40–46

–6 

37 

  9. Nyíregyháza Spartacus

29

9

8

12

40–46

–6 

35 

10. MTK Budapest

29

8

8

13

50–58

–8 

32 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

29

5

2

22

27–63

–36 

17 

 

