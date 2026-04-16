DVSC: megoperálták Bárány Donátot

2026.04.16. 14:26
NB I Bárány Donát Debrecen
A labdarúgó NB I-ben szereplő Debrecen csapata a hivatalos Facebook-oldalán jelentette, hogy Bárány Donátot Budapesten megoperálták.
Bárány Donát márciusban bemutatkozott a nemzeti csapatban, csereként pályára lépett Szlovénia és Görögország ellen is, ám utóbbi mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett.

A Debrecen közleménye szerint Bárány külső bokaszalag-szakadást szenvedett, ami miatt meg is kellett műteni.

Bárányt szerda reggel Budapesten operálták meg, a DVSC beszámolója szerint a beavatkozás jól sikerült, és a csatár a tervek szerint pénteken elhagyhatja a kórházat, majd megkezdheti a rehabilitációt.

A harmadik helyért harcoló debrecenieknek azért is komoly érvágás Bárány kiesése, mert a 25 éves labdarúgó huszonöt bajnokin tizenkétszer is eredményes volt. Távollétében mindkét bajnokin gólképtelen maradt a Loki, a Ferencvárostól 2–0-ra kapott ki, míg a Kisvárdával 0–0-t játszott.

 

 

NB I Bárány Donát Debrecen
