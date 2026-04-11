Dibusz Dénes: Egy ilyen félidőn elmehet a bajnokság

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.04.11. 07:28
null
DVTK FTC Corbu Máriusz Dibusz Dénes
A labdarúgó NB I 29. fordulójában a Ferencváros 3–1-re győzte le hazai pályán a kieső helyen álló Diósgyőrt. A mérkőzést követően Corbu Máriusz és Dibusz Dénes, az FTC játékosai értékelték csapatuk teljesítményét.
Ráijesztett a DVTK az FTC-re, de végül nem borult a papírforma a Groupama Arénában

Az első félidőben a miskolciak hiába szereztek vezetést a gyengén játszó zöld-fehérek ellen, a második félidőre feljavuló hazaiak kétgólos győzelmet arattak.

LABDARÚGÓ NB I
29. FORDULÓ
FERENCVÁROSI TC–DIÓSGYŐRI VTK 3–1 (0–1)
Budapest, Groupama Aréna, 9417 néző. Vezette: Karakó
Gólszerző: Acolatse (50.), Joseph (59.), M. Gómez (76.), ill. Pető M. (23.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. ETO FC 

29

17

8

4

58–29

+29 

59 

  2. Ferencvárosi TC

28

17

5

6

55–29

+26 

56 

  3. Zalaegerszegi TE

28

12

9

7

43–32

+11 

45 

  4. Debreceni VSC

28

12

9

7

41–34

+7 

45 

  5. Paksi FC

28

12

8

8

54–39

+15 

44 

  6. Puskás Akadémia

28

11

6

11

35–37

–2 

39 

  7. Kisvárda

28

11

6

11

33–42

–9 

39 

  8. Újpest FC

28

9

7

12

37–46

–9 

34 

  9. Nyíregyháza 

28

8

8

12

38–46

–8 

32 

10. MTK Budapest

28

7

8

13

47–58

–11 

29 

11. Diósgyőri VTK

29

5

10

14

36–52

–16 

25 

12. Kazincbarcika

28

5

2

21

27–60

–33 

17 

 

 

DVTK FTC Corbu Máriusz Dibusz Dénes
