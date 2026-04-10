Dani Carvajal után Emilio Butragueno is üzent a 18. Puskás–Suzuki-kupa résztvevőinek

„A Real Madrid üdvözletét küldöm. És újra gratulálni szeretnénk a labdarúgás és a sport értékeinek előmozdításában végzett munkájukhoz. Mindig megtiszteltetés és büszkeség mindannyiunk számára, hogy részt vehetünk egy olyan tornán, amely a Real Madrid és a nemzetközi labdarúgás egyik legnagyobb legendájának, Puskás Ferencnek a nevét viseli.

A klub egyik nagy alakja volt, aki megteremtette a világverő Real Madrid mítoszát. Elégedettséggel tölt el minket, hogy továbbra is példaképként szolgál a labdarúgást és a sportot szerető új nemzedékek számára. Minden résztvevőnek sok sikert kívánunk, illetve ismételten gratulálunk, és szeretetteljes üdvözletünket küldjük” – üzente a Puskás Akadémia videójában Emilio Butragueno, a Real Madrid jelenlegi nemzetközi igazgatója.

Korábban Dani Carvajal, a Real Madriddal hatszoros BL-győztes játékos is videóüzenetben köszöntötte a 18. PSK résztvevőit.

A korábbi sorsoláson kiderült, hogy a házigazda Puskás Akadémia a rekordgyőztes Real Madrid mellett a Sporting CP-vel és a KRC Genkkel találkozik a csoportkörben, míg a Budapest Honvéd a Juventusszal, a Slavia Prahával és a Panathinaikosszal került össze.

A Puskás–Suzuki-kupa bronzcsatáját és a döntőt – ahogyan azt a 2014-es átadása óta mindig – a Pancho Arénában rendezik, a két összecsapást az M4 Sport élőben közvetíti.

A-csoport

Puskás Akadémia

Real Madrid

Sporting CP

KRC Genk

B-csoport

Budapest Honvéd

Juventus

Slavia Praha

Panathinaikosz