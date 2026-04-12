Bognár György: Elkeserítő, de játékban is jobb volt a Nyíregyháza

A Nyíregyháza megérdemelten nyert a Paks ellen és nagyon közel került a bennmaradáshoz
NYÍREGYHÁZA–PAKS 2–0
BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője
– Minek köszönhető, hogy játékban ilyen markánsan felülmúlták a Paksot?
– Nem volt azért egyszerű, mert kiváló csapattal játszottunk, de tény, a helyzetek alapján már az első fél órában eldőlhetett volna a mérkőzés. Egységes csapatként a játékosok kisegítették egymást, az edzéseken gyakoroltakat pedig viszontláthattuk, ez önbizalmat adott a pályán lévőknek, akik végig nagy kedvvel futballoztak.
– Meglepte, hogy a Paks erőcsatárai nem a kezdő tizenegyben kaptak helyet?
– Meglepett, mert úgy készültünk, hogy legalább az egyik magas támadójuk kezd. Az lehetett az ellenfél elképzelése, hogy a gyors csatárai révén a mélységi indulásokra támaszkodik, ahogy a Fradi is tette ellenünk. A védőink is szenzációsan tették a dolgukat, nem tudták lefutni őket. Amikor a három magas ember beállásával az íveléseket erőltette a Paks, akkor sem volt félnivalónk, mert azok elhárításában is jók a hátvédek.
– Ezúttal nem a csatárok szerezték a gólokat: mit szólt hozzá?
– Van ilyen, ők ezúttal is veszélyesen játszottak, de a mezőnymunkából is kivették a részüket. Nemanja Antonov az első gólját szerezte csapatunkban, Temesvári Attila lassan többször eredményes, mint a támadóink. Mit mondhatnék erre? Ilyen remek játékosaink vannak!
BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője
– Ön is úgy látta, hogy sima vereséget szenvedtek?
– Sajnos igen. Nincs miről beszélni, elkeserítő, de játékban is jobb volt a Nyíregyháza, játékosai végig harcosabbak voltak, és teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Úgyhogy igen, ez sima mérkőzés volt.
– Meglepetést jelentett, hogy két mozgékony támadóval kezdett és az erőcsatárai csak a második félidőben álltak be. Mi volt ezzel az elképzelés?
– Nemcsak arról van szó, hogy taktikailag ezt találtuk ki, hanem próbálunk mindenkinek lehetőséget adni. Ha így nézzük, akkor a teljes mérkőzésen öt középcsatárunk volt a pályán, sajnos, így sem tudtunk betalálni, sőt, helyzetet sem nagyon kialakítani. Ez a csatárok hibája is, mert olykor tudniuk kell maguknak is helyzetet kialakítani, de ennyire passzív, csak a rombolással foglalkozó középpályások előtt játszani nem hálás feladat. Egyáltalán nem kaptak használható labdát, se indításokat, szóval, bőven lehet hiányérzetünk.
– A ZTE kikapott, így a Paks elmulasztotta az esélyt, hogy visszakapaszkodjon a dobogóra…
– Majd a jövő héten visszakapaszkodunk…
Az MTK legyőzte a Zalaegerszeget, így kiesett a Kazincbarcika
MTK–ZALAEGERSZEG 3–0
PINEZITS Máté, az MTK Budapest vezetőedzője
– A legjobbkor győzött az MTK…
– Tudtuk, a ZTE az egyik legdinamikusabb, legjobb formában lévő csapat, épp ezért úgymond uralni akartuk a játékot. Nagyon büszke vagyok a játékosokra, mert nemcsak nyertek, hanem kifejezetten jól futballoztak, szép gólokat szereztek. Kerezsi Zalán szokatlan pozícióban, csatárként szerepelt. Ismerem régóta, tudom, van érzéke a gólszerzéshez, jól mozog, veszélyes a kapura, ezért is döntöttünk úgy, hogy elöl szerepeltetjük. Telitalálat volt!
– Jurek Gábor – csakúgy, mint múlt héten Újpesten – csereként beszállva szerzett gólt: mi a véleménye a teljesítményéről?
– Jó úton jár, erről hét közben, sőt hetek óta beszélgetünk vele. A mezőnymunkában is lépeget előre, örülök az újabb góljának.
– Az utolsó négy forduló előtt hét pont a csapat előnye a kieső helyen álló Diósgyőrrel szemben – nagy lépést tettek a bennmaradás felé?
– Nem szeretnék ezzel foglalkozni, s ez nem csak üres szólam. Csak akkor tudunk a feladatra koncentrálni, ha nem nézegetjük a tabellát. Jobban is tesszük, ha a Kisvárda elleni bajnokira összpontosítunk.
Nuno CAMPOS, a ZTE FC vezetőedzője
– Hogyan látta a mérkőzést?
– Megérdemelten nyertek a hazaiak, nem nyújtottunk jó teljesítményt. Nem mondom azt, hogy felejtsük el ezt a bajnokit, inkább tanuljunk belőle, és ne kövessünk el olyan hibákat a jövőben, mint szombaton.
– Volt valami előjele annak, hogy az utóbbi időszakban megszokott látványos, jó futball után ez a meccs haloványabbra sikerül?
– Az MTK nagyon jól játszott, ez sajnos azzal párosult, hogy mi viszont gyengén teljesítettünk, s ezt magamra is értem. Lehet, néhányan kicsit elkényelmesedtek, s azt hitték, már minden megy magától, mert eddig is így történt. Ez, persze, nem ilyen egyszerű.
– Miként látja az éremszerzési esélyeseket?
– Nem teljesen reális erről beszélni, hiszen amikor nekivágtunk az idénynek, az volt az elsődleges célunk, hogy benn maradjunk, ez sikerült is. Nyilván szeretnénk magasra jutni, s úgy érzem, jó úton járunk. Sorozatban tíz tétmérkőzésen nem kaptunk ki, ez csodálatos produkció, erre senki sem számított.
Az Újpest három góllal verte meg a Kazincbarcikát, bebiztosította az élvonalbeli tagságát
KAZINCBARCIKA–ÚJPEST 0–3
KUTTOR Attila, a Kazincbarcika SC vezetőedzője
– Mennyire elégedett csapata játékával?
– Lehet, hogy kicsit érdekes lesz, amit mondok: a legutóbbi három meccsünk közül talán most voltunk leginkább pariban, ennek ellenére ilyen eredmény született. Egygólos hátrányban szerettünk volna kiegyenlíteni, de kaptunk egy szerencsétlen gólt, utána is küzdöttünk, hajtottunk, de sajnos nem sikerült a kapuba találni, és ahogy ilyenkor nálunk lenni szokott, újabb gólt kaptunk, a harmadikat.
– Ez a mérkőzés az eredményt tekintve lehetett volna szorosabb?
– Sima vereségnek tűnik a nulla három, de a mezőnyben, a helyzetek kialakításában közelebb voltunk az ellenfélhez, még azokhoz a meccsekhez képest is, amikor nyerni tudunk. Sajnálom a kimaradt lehetőségeket.
– Úgy tűnt, mintha kétgólos hátrányban aktívabb lett volna a csapata, mint amíg egy góllal vezetett az Újpest – miért történhetett meg ez?
– A második félidőre rendeztük a sorokat, de sajnos hiába mentünk ki úgy, hogy az egyenlítésért harcolunk, rövid idő alatt gólt kaptunk. A cserék is segítettek, a beálló játékosok többsége sérülésből van visszatérőben, és bajnoki meccsekre van szükségük ahhoz, hogy visszanyerjék a formájukat. Bízunk benne, hogy a következő mérkőzéseken többet tudnak vállalni.
SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Van ok az örömre?
– Örülhetünk a kötelező győzelemnek és a bennmaradásnak, továbbá annak is, hogy a gyengébb minőségű pályán a játékosok tartották magukat a tervhez. Megvoltak a lehetőségek, ha az első félidő végén kihasználjuk a helyzeteket, nagyobb előnnyel mehettünk volna a szünetre. Dolgozni kell azon, hogy ez legközelebb sikerüljön. A védekezésben zártabb, fegyelmezettebb volt most a csapat, igaz, a Barcikának volt néhány akciója, amikor Banai Dávidnak védenie kellett, de ez felébresztette a játékosokat, a cserék pedig jól szálltak be. A végén kissé visszaálltunk, és kontraakcióból próbáltunk gólt szerezni, sikerrel jártunk.
– Az eredmény híven tükrözi a két csapat közötti különbséget?
– Igen, ezen meccsen valós a háromgólos különbség.
– A fiatalokkal, Sarkadi Kristóffal, aki végigjátszotta a meccset, illetve Mucsányi Mironnal, aki csereként gólt szerzett, elégedett?
– Azért is kaptak lehetőséget, mert az edzéseken azt mutatják, hogy sikerre éhesek, hogy többet akarnak a futballtól. Az is célunk, hogy minél több újpesti fiatal ölthesse fel a válogatottak címeres mezét, azért is dolgozunk, hogy minél több magyar játékost lássunk ilyen mentalitással futballozni.
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
29
17
8
4
58–29
+29
59
|2. Ferencvárosi TC
28
17
5
6
55–29
+26
56
|3. Zalaegerszegi TE
29
12
9
8
43–35
+8
45
|4. Debreceni VSC
28
12
9
7
41–34
+7
45
|5. Paksi FC
29
12
8
9
54–41
+13
44
|6. Puskás Akadémia
28
11
6
11
35–37
–2
39
|7. Kisvárda
28
11
6
11
33–42
–9
39
|8. Újpest FC
29
10
7
12
40–46
–6
37
|9. Nyíregyháza
29
9
8
12
40–46
–6
35
|10. MTK Budapest
29
8
8
13
50–58
–8
32
|11. Diósgyőri VTK
29
5
10
14
36–52
–16
25
|12. Kazincbarcika
29
5
2
22
27–63
–36
17