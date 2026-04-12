Bognár György: Elkeserítő, de játékban is jobb volt a Nyíregyháza

NYÍREGYHÁZA–PAKS 2–0

BÓDOG Tamás, a Nyíregyháza vezetőedzője

– Minek köszönhető, hogy játékban ilyen markánsan felülmúlták a Paksot?

– Nem volt azért egyszerű, mert kiváló csapattal játszottunk, de tény, a helyzetek alapján már az első fél órában eldőlhetett volna a mérkőzés. Egységes csapatként a játékosok kisegítették egymást, az edzéseken gyakoroltakat pedig viszontláthattuk, ez önbizalmat adott a pályán lévőknek, akik végig nagy kedvvel futballoztak.

– Meglepte, hogy a Paks erőcsatárai nem a kezdő tizenegyben kaptak helyet?

– Meglepett, mert úgy készültünk, hogy legalább az egyik magas támadójuk kezd. Az lehetett az ellenfél elképzelése, hogy a gyors csatárai révén a mélységi indulásokra támaszkodik, ahogy a Fradi is tette ellenünk. A védőink is szenzációsan tették a dolgukat, nem tudták lefutni őket. Amikor a három magas ember beállásával az íveléseket erőltette a Paks, akkor sem volt félnivalónk, mert azok elhárításában is jók a hátvédek.

– Ezúttal nem a csatárok szerezték a gólokat: mit szólt hozzá?

– Van ilyen, ők ezúttal is veszélyesen játszottak, de a mezőnymunkából is kivették a részüket. Nemanja Antonov az első gólját szerezte csapatunkban, Temesvári Attila lassan többször eredményes, mint a támadóink. Mit mondhatnék erre? Ilyen remek játékosaink vannak!

Temesvári Attila gólöröme (Fotó: Czinege Melinda)

BOGNÁR György, a Paksi FC vezetőedzője

– Ön is úgy látta, hogy sima vereséget szenvedtek?

– Sajnos igen. Nincs miről beszélni, elkeserítő, de játékban is jobb volt a Nyíregyháza, játékosai végig harcosabbak voltak, és teljesen megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. Úgyhogy igen, ez sima mérkőzés volt.

– Meglepetést jelentett, hogy két mozgékony támadóval kezdett és az erőcsatárai csak a második félidőben álltak be. Mi volt ezzel az elképzelés?

– Nemcsak arról van szó, hogy taktikailag ezt találtuk ki, hanem próbálunk mindenkinek lehetőséget adni. Ha így nézzük, akkor a teljes mérkőzésen öt középcsatárunk volt a pályán, sajnos, így sem tudtunk betalálni, sőt, helyzetet sem nagyon kialakítani. Ez a csatárok hibája is, mert olykor tudniuk kell maguknak is helyzetet kialakítani, de ennyire passzív, csak a rombolással foglalkozó középpályások előtt játszani nem hálás feladat. Egyáltalán nem kaptak használható labdát, se indításokat, szóval, bőven lehet hiányérzetünk.

– A ZTE kikapott, így a Paks elmulasztotta az esélyt, hogy visszakapaszkodjon a dobogóra…

– Majd a jövő héten visszakapaszkodunk…

